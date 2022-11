La prochaine expulsion de I’m A Celeb “révélé” alors que la star populaire fait face à une hache de la jungle ce soir

Selon les bookmakers, la prochaine camarade de camp de I’M A Celebrity à obtenir la côtelette sera Sue Cleaver.

Alors que la star de Hollyoaks, Owen Warner, est désormais en pole position pour être couronnée roi de la jungle, l’actrice de Corrie, Sue, est la préférée de Coral pour quitter le camp ce soir.

Sue Cleaver est la favorite pour quitter le camp ce soir

Owen Warner est en lice pour être couronné roi de la jungle[/caption]

Le porte-parole John Hill a déclaré: “Après une vague de soutien au cours des derniers jours, Owen Warner est notre nouveau favori pour gagner I’m A Celeb en 2022. Il descend bien dans la jungle, et de nombreux parieurs pensent qu’il sera le le dernier debout.

“Sue Cleaver est en tête des paris pour être la troisième célébrité éliminée. Babatunde et Chris pourraient également être sous pression pour survivre au dernier vote.

La nuit dernière, les téléspectateurs ont été stupéfaits lorsque la populaire camarade de camp Scarlette Douglas a été élue hors de la jungle – certains affirmant que le résultat était « fixe ».

Scarlette était dans les deux derniers avec son meilleur pote dans la jungle, Babatunde Aléshé.

La présentatrice de télévision a été visiblement choquée par sa sortie prématurée – et a rapidement fondu en larmes.

Après avoir rencontré les hôtes Ant McPartlin et Dec Donnelly de l’autre côté du pont, Scarlette a admis : « Je suis absolument dégoûtée.

« Je ne vais même pas mentir à ce sujet. Je sais que certaines personnes voulaient partir, mais j’ai dit “Je ne suis pas encore prêt à partir”.

“Ces gens sont incroyables et la jungle est incroyable.”





Bien que I’m A Celebrity ait un vote public pour donner aux téléspectateurs le contrôle sur qui ils veulent rester ou partir, certains fans ont accusé le résultat d’être “fixé”.

D’autres pensaient que les personnages controversés comme Matt Hancock et Boy George étaient gardés pour causer des problèmes.

Un téléspectateur furieux a insisté: “Ce vote doit être une solution, comment deux des personnalités les plus drôles et les plus heureuses du camp sont-elles prêtes à voter comme ça ???”

Un autre a ajouté: « Quoi ! . . C’est une solution !! »

Quelqu’un d’autre a demandé : « Scarlett plutôt que Chris et Boy George ? Est-ce une solution ? »

Un autre a ajouté: “Moi dans #ImACeleb, les gens veulent voir des feux d’artifice et c’est pourquoi les célébrités controversées restent dans le camp autant qu’elles ne sont pas aimées. Scarlette a diffusé activement des points d’éclair entre Matt et BG, je pense que c’est pour ça qu’elle est partie.

Un porte-parole de I’m A Celebrity a refusé de commenter.

“Je suis totalement surpris”, a déclaré Boy George au camp.

Serrant dans ses bras Scarlette en larmes, Owen lui a dit: “Je suis si fier de toi.”

Scarlette est la deuxième personne à quitter I’m A Celebrity après la sortie de Charlene White vendredi soir.

Les camarades de camp feront leurs adieux à un autre membre ce soir