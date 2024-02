La prochaine étape dans la destitution de Mayorka met la sénatrice de WA Patty Murray sous les projecteurs

Le probable procès au Sénat américain pour examiner la destitution du secrétaire à la Sécurité intérieure, Alejandro Mayorkas, placera la sénatrice de Washington Patty Murray sous le feu des projecteurs.

Murray, démocrate et président intérimaire du Sénat, présidera le procès, a déclaré mardi le chef de la majorité sénatoriale, Chuck Schumer, dans un communiqué préparé.

Les Républicains de la Chambre ont voté mardi la destitution de Mayorkas, la toute première destitution d’un secrétaire du Cabinet en exercice. (Un ancien membre du Cabinet, le secrétaire à la Guerre William Belknap, fut destitué à l’unanimité en 1876 mais avait déjà démissionné.)

Trois républicains se sont joints à tous les démocrates pour s’opposer à la destitution.

Les articles de mise en accusation seront ensuite renvoyés au Sénat, qui est en vacances pendant deux semaines. Au retour du Sénat, des membres désignés de la Chambre agiront en tant que responsables de la mise en accusation et présenteront les articles de mise en accusation aux sénateurs, qui prêteront serment en tant que jurés.

En tant que présidente, a déclaré son bureau, Murray serait chargée de faire prêter serment à tous les sénateurs de rendre une justice impartiale. Le reste de son rôle « dépend grandement de la manière dont le Sénat décide de procéder », a déclaré le bureau de Murray.

Même en tant que présidente, elle voterait toujours lors de tout vote plénier au Sénat, a indiqué son bureau.

“Au fur et à mesure que le Sénat déterminera la manière de procéder, je consulterai le précédent parlementaire et sénatorial”, a déclaré Murray dans une déclaration préparée. Elle a déclaré qu’elle aurait davantage à dire une fois le processus terminé, mais a reproché aux républicains de consacrer du temps à la destitution. « Si les Républicains de la Chambre étaient sérieux au sujet de la frontière, ils auraient dû travailler avec nous sur l’accord bipartite que nous avons négocié, mais au lieu de cela, ils l’ont tué parce que Donald Trump le leur avait demandé. »

L’effort de destitution échouera presque certainement au Sénat contrôlé par les démocrates, où une majorité des deux tiers est requise pour condamner Mayorkas et où même certains républicains ont exprimé leur opposition à cette initiative. Une majorité simple du Sénat pourrait également voter à tout moment pour rejeter les accusations de destitution.

Les républicains ont accusé Mayorkas de ne pas avoir appliqué les lois sur l’immigration, mais n’ont identifié aucun acte de corruption ou acte répréhensible similaire traditionnellement qualifié de « crimes et délits graves » nécessaires à une destitution.

Le président de la Chambre des représentants, Mike Johnson, a accusé Mayorkas d’avoir « alimenté la pire catastrophe frontalière de l’histoire américaine ».

Les démocrates ont rétorqué que les républicains n’avaient montré aucune preuve d’un crime et utilisaient un mécanisme constitutionnel comme outil politique.

“Les républicains de la Chambre n’ont réussi à présenter aucune preuve de quelque chose qui ressemble à un délit passible de destitution”, a déclaré Schumer. “C’est un nouveau plus bas pour les Républicains de la Chambre.”

La Constitution stipule que le juge en chef de la Cour suprême préside les procès en destitution du président, mais ne précise pas qui préside les autres procédures de destitution, laissant le soin au Sénat.

Murray, qui en est à sa 32e année au Sénat et a été élue pour un sixième mandat en 2022, est la démocrate la plus ancienne du corps. Rien dans la Constitution ne dicte qui devrait être le président provisoire du Sénat, mais depuis le milieu du XXe siècle, il s’agit généralement du membre le plus haut placé du parti majoritaire.

Le président intérimaire préside le Sénat en l’absence du vice-président et peut faire prêter serment au Sénat, signer des lois et présider, avec le président de la Chambre, les sessions conjointes du Congrès. Le président intérimaire du Sénat est également le troisième sur la liste des candidats à la présidence. À deux reprises l’année dernière, lorsque les républicains de la Chambre n’ont pas réussi à se mettre d’accord sur le choix du président de la Chambre, Murray a été deuxième sur la liste des candidats à la présidence pendant quelques jours.