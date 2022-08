La prochaine ère de Kelowna Dairy Queen

De nombreuses époques se terminent le 31 aoûtSt. Après 47 ans, le Dairy Queen du centre commercial Mission Park, détenu et exploité par la famille Bernath, a été vendu. Le magasin a ouvert ses portes en 1973 et en 1975, Ken et Marj Bernath acheté le Dairy Queen de Joe Lundy. Une opération très réussie depuis de nombreuses années, le fils de Ken et Marj, Marc Bernat et son partenaire commercial Phil Hershfield a acheté le célèbre magasin de crème glacée de Ken et Marj en 2009. Sous leur direction, il s’agit d’un Dairy Queen très prospère depuis 13 ans. Ce Dairy Queen particulier a certainement été une entreprise familiale. partenaire de Marc Déborah Laslop a travaillé dans l’entreprise au cours des 20 dernières années; la soeur de Marc, Donna Greer y a travaillé depuis qu’elle était enfant par intermittence jusqu’en 2009; la fille de Donna, Christine Greer, aide depuis l’âge de 16 ans ; le fils de Donna, Andrew Greer aidé pendant trois à quatre ans et Karen Bernat, La sœur de Mark a travaillé dans l’entreprise depuis l’âge de 14 ans jusqu’en 1988 environ, lorsqu’elle l’a quittée pour poursuivre sa carrière d’enseignante. Ryan Bernath, le fils de Mark a aussi mis du temps au DQ. Saviez-vous que le vendeur #1 à ce Dairy Queen est le célèbre Blizzard, le vendeur #2 est les Dairy Queen Ice Cream Cakes et le #3 bien sûr, leurs fameux cornets . Le premier magasin Dairy Queen a ouvert ses portes au Canada en 1953, le Dilly Bar a été introduit avec un succès populaire en 1955 et en 1968, le Buster Bar a fait ses débuts. En 1981, le menu Dairy Queen comprenait des gâteaux glacés exclusifs et The Blizzard a fait une introduction spectaculaire en 1985. Aujourd’hui, DQ continue d’offrir une excellente cuisine dans plus de 5 800 magasins opérant dans le monde. Mon préféré est les rondelles d’oignon DQ. Si vous n’avez jamais essayé, cela vaut bien le détour car ce sont les meilleurs du monde. Venez dire au revoir à la famille avant le 31 août.

Daren Williams, maître pâtissier bien connu et propriétaire de l’entreprise populaire P J’s Party Cakes sera en pause pour le reste de 2022 pendant qu’il lutte contre le cancer. Daren fête ses 46 anse anniversaire en affaires cette année et nous lui souhaitons bonne chance et attendons son retour l’année prochaine. Consultez sa page Facebook PJ’s Party Cakes pour les mises à jour. Daren dit que ce fut un plaisir de faire la fête avec vous tous et qu’il continuera à le faire au cours de la nouvelle année. pjscakes@gmail.com

Chaelyhn (Chae) Baie est le nouveau superviseur des soins aux animaux à la succursale BC SPCA de Kelowna. Chae a passé la majeure partie de sa carrière professionnelle dans l’industrie de la santé animale dans des cliniques vétérinaires et, plus récemment, en tant que gestionnaire à l’hôpital d’urgence Tri Lake à Lake Country. Elle a deux chats, un dogue de neuf mois et un dragon barbu à la maison. Chae a commencé à la BC SPCA en novembre 2021, mais fait du bénévolat et travaille aux côtés de l’organisation dans des cliniques depuis des années. www.spca.bc.ca

Danseur et artiste professionnel, Tascheleia Marangoni s’est joint à l’équipe du Festival Kiwanis de Kelowna en tant que nouveau directeur général. Tascheleia a plus de 40 ans de formation et d’expérience en tant que danseuse, instructrice, chorégraphe, propriétaire de studio, interprète et productrice de danse dans plus de 20 genres, y compris les styles de danse classique et la danse culturelle, se concentrant sur sa passion pour l’ethnologie de la danse. Elle possède également une grande variété d’expériences dans le secteur à but non lucratif.

L’Okanagan Men’s Shed a été forcé de quitter ce qu’ils pensaient être leur maison pour toujours à Helen’s Acres. The Men’s Shed est une organisation d’hommes retraités qui font du travail caritatif pour des organismes de bienfaisance et des agences locales, comme la construction de boîtes de dons pour la Central Okanagan Food Bank, que vous voyez dans leurs épiceries. Ils ont désespérément besoin d’une nouvelle maison pour continuer leur excellent travail bénévole. S’il y a quelqu’un dans la communauté qui pourrait connaître un emplacement approprié, contactez Jim Mayne à jim@pwrg.ca

Même Y, nouveau nom. Notre YMCA local est en pleine croissance et cette croissance s’accompagne de projets passionnants ainsi que d’un nouveau nom. Le YMCA d’Okanagan est maintenant officiellement le YMCA du sud de l’intérieur de la Colombie-Britannique. La modification a été apportée pour refléter les communautés que l’organisme de bienfaisance dessert actuellement et celles qu’il prévoit de desservir, à l’extérieur de l’Okanagan. Le YMCA offre actuellement des programmes et des services dans le centre et le sud de l’Okanagan et il n’est pas prévu de modifier les offres de programmes actuelles. Allyson Graf est le PDG du YMCA de Southern Interior BC. www.ymcasibc.ca

Enactus Okanagan College est une organisation étudiante qui gère des projets dans la communauté pour le bien social. L’équipe s’est qualifiée pour les cinq dernières au pays et participera à Toronto cet automne. Vous pouvez soutenir l’équipe Enactus lors d’une collecte de fonds le 28 aoûte de 19h00 à 21h00 à Volcanic Hills Estate Winery alors qu’ils collectent des fonds pour participer aux championnats nationaux et à la Coupe du monde Enactus. Pour acheter des billets, visitez www.evbentbrite.com/e/enactus-oc-nationals-fundraising-event-tickets-390155404317

L’association de quartier KLO organise le festival d’art Imagine Pandosy 2022 et la promenade artistique le dimanche 28 aoûte de 10h00 à 16h00 sur la place SOPA sur Pandosy et de l’autre côté de la route dans le parking de la ville près de la Bread Co. Le thème est “Au bord du lac” car le village de Pandosy aura bientôt un parc au bord de l’eau. Il y aura de la musique de André Smith, œuvres d’art de 23 artistes locaux et artisans uniques. Si vous souhaitez essayer vos propres talents artistiques, passez nous voir et procurez-vous un kit de peinture avec toile pour créer une œuvre sur le thème « Au bord du lac ». Ces toiles seront exposées et vendues aux enchères lors de l’événement. Contactez mary@klona.ca. Nouveau cette année, une promenade artistique mettant en vedette trois galeries d’art locales ouvertes ce jour-là. Pour les candidatures et plus d’informations, visitez www.imaginepandosy.org

Le vendredi 9 septembree, des cyclistes de détachements du sud-est de la Colombie-Britannique partiront de Kelowna pour la randonnée annuelle Cops for Kids présentée par la Fondation Impact Tomorrow. Ces responsables de l’application des lois collectent des fonds et se forment depuis le printemps, désireux de monter sur leurs vélos pour collecter les fonds et la sensibilisation nécessaires aux enfants locaux en crise médicale, physique ou traumatique. L’équipe sera de retour à Kelowna le dimanche 18 septembree à l’hôtel et centre de conférence Ramada, 2170, avenue Harvey, à 11 h 30. Les flics pour les enfants sont des agents de la GRC et des amis qui recueillent des fonds pour redonner aux communautés où ils vivent et travaillent. Petite fondation régionale depuis 2001, Cops for Kids a fourni plus de 5 millions de dollars en aide financière à plus de 2 300 enfants du sud-est de la Colombie-Britannique. Des flics dévoués, des enfants méritants, des communautés dévouées ! Pour faire un don à cette merveilleuse organisation ou pour suivre le parcours de l’équipe, visitez www.copsforkids.org.

PGA TOUR Canada, GOLFBC Championship a décroché un partenaire corporatif majeur pour son événement annuel prévu en septembre au Gallagher’s Canyon le 29 aoûte au 4 septembre avec jours de tournoi le jeudi 1er septembreSt au dimanche 4 septembree. CMH Heli-Skiing et Summer Adventures ont uni leurs forces pour parrainer les admissions des fans pour les quatre jours du prestigieux tournoi. Cela signifie qu’il n’y aura aucun coût pour les fans de golf pour regarder certains des meilleurs joueurs du monde concourir pour la Fortinet Cup. L’entrée est gratuite. CMH Heli-Skiing & Summer Adventures est le premier et le plus grand opérateur d’héliski et de randonnée accessible en hélicoptère au monde, célébrant plus de 55 ans d’aventures en hélico.

Les réfugiés ukrainiens reçoivent des cours d’anglais gratuits à International Gateway Kelowna (IGK), une école de langue établie qui s’est associée à Kelowna Stands With Ukraine. Actuellement, IGK compte sept étudiants ukrainiens, intégrés à des étudiants du monde entier. À tout moment, IGK a jusqu’à 10 nationalités représentées dans ses cours de langue de tous les niveaux d’anglais prenant jusqu’à 30 heures de cours d’anglais dispensés par des professeurs accrédités TESL. Si des étudiants ukrainiens ou de toute autre nationalité sont intéressés à participer, contactez info@igccanada.com. Comme IGK fournit ces services gratuitement à ce stade, afin de continuer à offrir ces opportunités, IGK espère obtenir un parrainage privé ou d’entreprise pour couvrir le coût des enseignants de la classe. Tous les dons sont appréciés. Blaine Melnyk est le directeur du marketing et du recrutement. www.languagescanada.ca/en/blog/mova-initiative-languages-canada-members-extend-support-to-to-to-to-to-cnowed-by-war-in-ukraine

Le Kelowna International Fringe Festival apporte 28 numéros à l’Okanagan organisé par le New Vintage Theatre avec le thème de cette année “Summer of The Fringe” à partir du 29 aoûte au 4 septembree. Les spectacles de cette année vont de la comédie au drame, d’une personne à des comédies musicales à grande échelle et tout le reste. Les emplacements sont au Rotary Centre for the Arts et au Kelowna Community Theatre, au Creekside Theatre à Lake Country et au Grizzli Winery à East Kelowna. Bon nombre des artistes de cette année auront effectué des tournées dans des villes partout au pays avec Kelowna comme dernière étape du circuit Fringe. Billets sur www.kelownafringe.ca

