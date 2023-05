La prochaine destination de LeBron James : toujours à Los Angeles ? À la retraite? En attendant Bronny ? Retour à Cleveland ? | Nouvelles de la NBA

LeBron James avait l’air fatigué et blasé alors qu’il parlait à la presse après que son équipe des Los Angeles Lakers ait subi un balayage de quatre matchs lors de la finale de la Conférence Ouest aux mains des Denver Nuggets.

« Nous verrons ce qui se passera à l’avenir », a déclaré James dans la réponse finale de la conférence de presse. « Je ne sais pas. Je ne sais pas. J’ai beaucoup de choses à penser, pour être honnête ».

Pendant qu’il réfléchit, nous avons examiné quelques destinations possibles…

Rester à LA

James a encore deux ans sur son contrat et doit 46,9 millions de dollars la saison prochaine, ainsi qu’une option de joueur de 50,6 millions de dollars qu’il pourrait invoquer en 2025.

Étant donné que très peu de franchises possèdent cet argent et qu’il est peu probable qu’il abandonne près de 100 millions de dollars, rester à Los Angeles semble être l’option la plus réalisable.

LeBron James dit qu’il a beaucoup à penser après que son équipe des Lakers ait raté la finale de la NBA, après une défaite 4-0 en finale de la Conférence de l’Ouest face aux Denver Nuggets.



Si le joueur de 38 ans prévoit de rester une saison de plus, il voudra peut-être user de son influence pour forcer le front office à apporter des changements indispensables.

Re-signer Rui Hachimura et Austin Reaves est un début, mais cela peut également impliquer de peser sur l’arrivée de futures stars, telles que Kyrie Irving, dans le giron.

Bien que cela signifie assumer un rôle réduit, orchestrer les Lakers pour une dernière apparition à la finale de la NBA en vaudra la peine.

Faits saillants des Denver Nuggets contre les Los Angeles Lakers lors du match 4 de la finale de la Conférence Ouest



À la retraite

Vous vous souvenez quand les Golden State Warriors ont battu les Cleveland Cavaliers 4-2 lors de la finale de 2015 ? James a vaincu et soigné plusieurs blessures, il semblait qu’il pourrait être fini.

Cependant, la saison suivante, lui et son équipe se sont ralliés à 3-1 contre la même équipe et sont entrés dans l’histoire de l’Ohio.

C’est pourquoi les commérages autour de la retraite sont précisément cela. Une humble soumission 4-0 en finale de la Conférence Ouest semble très pas comme James façon de dire au revoir.

Il n’a pas encore réalisé ce qu’il s’était promis de faire après la campagne décevante de la saison dernière : jouer sans être inhibé par les blessures.

On a vu LeBron James dire clairement qu’il avait entendu quelque chose de pop quand il s’est blessé à la cheville au troisième quart contre les Mavericks de Dallas. Il a cependant continué le jeu peu de temps après



En effet, des problèmes avec les deux chevilles signifiaient qu’il passait au moins un mois au cours de l’année à regarder depuis les lignes de touche – du temps qu’il aurait pu passer à pousser son équipe plus haut au classement.

Il pourrait rester un peu plus de carburant dans le réservoir pour un dernier hourra. Mais si cela ne se termine pas ainsi, attendez-vous à une tournée d’adieu pas comme les autres. Jetez un œil à la réponse à l’annonce de la retraite de Carmelo Anthony.

Retraité… puis non retraité

Personne ne serait surpris si James s’absentait pendant un an pour mettre de l’ordre dans ses affaires – et par là, nous entendons une opération aux deux chevilles – et revenait juste au moment où son fils Bronny, actuellement en première à la Sierra Canyon High School, entrait dans le projet de conversation. .

La paire ne sera distante que de 1,7 mile si James s’engage envers les Lakers, et ce n’est un secret pour personne qu’il veut désespérément que les étoiles s’alignent.

« Je veux qu’il aille en NBA », a déclaré James. « Je ne vais même pas mentir. Je veux être sur le terrain avec lui. Je pense que ce sera un moment incroyable. »

Le Bronny de 6 pieds 3 pouces serait éligible pour le repêchage de la NBA 2024.

Deux de ses anciens coéquipiers du lycée, BJ Boston et Ziaire Williams, sont actuellement des recrues de la NBA avec les Los Angeles Clippers et Memphis Grizzlies, et s’il joue bien ses cartes, il pourrait les rejoindre sur la plus grande scène de toutes.

Franchise de déménagement

Si rien de ce qui précède ne fonctionne, il y a toujours la possibilité de sauter des franchises, et il y en a quelques-unes qui pourraient répondre aux besoins de James.

Le retour à Cleveland, qui semblait prometteur cette saison avec l’ajout de Donovan Mitchell alimentant la série éliminatoire de l’équipe, est le plus attrayant.

Les Cavaliers ont un plafond salarial considérable et pourraient facilement faire de la place pour un agent libre superstar.

Cela, plus la possibilité que le héros de la ville natale de l’Ohio termine sa carrière là où elle a commencé, peut être trop fort pour être rejeté. Il est déjà revenu à Cleveland une fois en 2014 après avoir passé quatre ans avec le Miami Heat.

Ailleurs, New York appelle. Le fait que les Knicks aient été liés trois fois à James dans le passé semble être un signe de l’univers.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Shaquille O’Neal a montré à Gabe Vincent son thème « 15 Strong », qui est ce que l’entraîneur de Heat, Pat Riley, a utilisé comme message pour les inspirer à remporter la finale de la NBA en 2006 et a déclaré qu’il pouvait voir des similitudes dans la liste d’aujourd’hui.



Ils ont poussé fort pour le faire revenir en 2010 et ont même fait venir James Gandolfini pour jouer une scène simulée de Les Sopranos pour le convaincre de se joindre, mais il n’y avait pas moyen de détourner l’étoile de Cleveland.

Les séries éliminatoires de cette année auraient peut-être fourni une offre plus solide, mais le Miami Heat pourrait les surpasser dans ce département car ils ne restent qu’à une victoire de verrouiller les cornes avec les Denver Nuggets pour le titre de champion.

Pat Riley, responsable des opérations de la franchise, est un ami et pourrait aider James à s’unir à Bronny le moment venu.

Mettre sur pied une offensive dirigée par Jimmy Butler et James, le meilleur de l’ancien et du nouveau garde, pourrait être dévastateur pour les espoirs et les ambitions de tous les autres membres de la ligue.