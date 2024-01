La prochaine décision de Klopp pourrait-elle être les emplois dans l’équipe nationale masculine d’Allemagne ou des États-Unis ?

Alors que Jurgen Klopp est sur le point de quitter Liverpool, tous les regards seront tournés vers son prochain emploi.

Il a besoin d’un peu de temps avant de décider où il ira ensuite et de nombreux grands clubs tenteront sans aucun doute de le persuader de se diriger vers eux.

Deux autres emplois évoqués sont les postes dans les équipes nationales d’Allemagne et des États-Unis.

Mais l’un ou l’autre de ces emplois est-il réaliste ? Raphael Honigstein et Alexander Abnos expliquent.

Allemagne : toute la nation le veut

Depuis que Joachim Low a supervisé une sortie désastreuse du groupe de la Coupe du monde en Russie en 2018, Klopp est l’entraîneur fantôme de l’équipe nationale, l’homme destiné à prendre le contrôle de l’Allemagne chaque fois que les étoiles devaient s’aligner au-dessus de Liverpool et de Francfort, où la Fédération allemande de football (DFB) ) est basé.

Son attitude irascible sur la ligne de touche au Borussia Dortmund n’était pas du goût de tout le monde. Mais l’effusion d’amour qu’un Klopp plus mature a rencontré au cours de sa période de transformation dans le Merseyside a vu les derniers sceptiques de son pays natal se transformer en admirateurs. Si 83 millions d’Allemands élisaient le prochain « Bundestrainer », il interrogerait des personnalités du type nord-coréen dans les années 90. Il n’y a personne de plus populaire, même au-delà du football.

Klopp s’est adouci depuis ses années à Dortmund (Robbie Jay Barratt – AMA/Getty Images)

Klopp s’est déclaré à plusieurs reprises intéressé par le poste en Allemagne et l’a de nouveau fait lors d’un débat sur le podium avec l’un de ses partenaires marketing en juillet dernier. “Ce serait sans aucun doute un grand honneur d’être entraîneur de l’équipe nationale”, a déclaré Klopp, 56 ans. “Le problème est ma loyauté. Je ne peux pas quitter Liverpool et dire : “Je vais reprendre l’Allemagne pour un moment”. Cela ne fonctionnerait pas. Et il n’y a pas eu non plus d’approche.

Ce n’est pas tout à fait vrai. Les puissants ont contacté pour la première fois le cercle restreint de Klopp vers la fin du mandat de Low. L’entraîneur traversait une période difficile après avoir remporté le titre de Premier League et les dirigeants de la DFB pensaient qu’il apprécierait peut-être un rythme de vie plus lent en tant qu’entraîneur de l’équipe nationale après la Coupe du monde 2022.

La démission de Low après le Championnat d’Europe – annoncée en mars 2021, quelques mois avant le tournoi – a cependant modifié le calendrier de l’association. Ils avaient besoin d’un remplacement urgent et ont opté pour Hansi Flick. L’ancien manager du Bayern Munich n’a pas duré au-delà de septembre 2023 après une mauvaise performance au Qatar, mais, d’ici là, une nouvelle saison avec un Liverpool rafraîchi était en cours pour Klopp. La DFB n’a vu aucune chance réaliste de le signer et a opté pour Julian Nagelsmann, dont le contrat court jusqu’à la fin de l’Euro 2024.

Lors de l’événement des sponsors susmentionné l’été dernier, Klopp a expliqué l’importance du timing pour le travail en Allemagne. « Si je dois faire cela un jour, dit-il, je dois être disponible. Je ne le suis pas pour le moment. J’ai une responsabilité envers le club.

En informant les propriétaires de Liverpool de sa décision de démissionner six mois à l’avance, Klopp s’est acquitté de cette responsabilité et a également assuré que sa disponibilité coïnciderait enfin avec celle du poste national. Le fait qu’il construise une maison à Wiesbaden, près de Francfort, et son souhait de passer plus de temps avec son premier petit-enfant offrent des indices sur son avenir personnel et professionnel.

Ayant évoqué un manque d’énergie pour son départ d’Angleterre, il est peu probable qu’il revienne pour la Ligue des Nations en septembre. Cependant, une pause de neuf mois jusqu’au début des éliminatoires de la Coupe du monde 2026 en mars 2025 lui donnerait suffisamment de temps pour recharger ses batteries. Après avoir entraîné trois clubs très émotifs à Mayence, Dortmund et Liverpool, attiser les passions de toute une nation, même avec beaucoup plus de temps d’arrêt, devrait s’avérer attrayant.

Si Klopp dit effectivement « oui » au scénario 2025, la DFB sera obligée de trouver une autre solution provisoire, soit en prolongeant l’accord de Nagelsmann, soit en trouvant un autre manager intérimaire pour les aider. Mais ils considéreraient qu’il s’agit là d’un petit prix à payer pour obtenir l’homme que toute la nation souhaite à la tête du pays.

Les Etats Unis

De nombreux fans de l’USMNT, désespérés de voir l’équipe monter de niveau, voient la démission de Klopp comme une opportunité unique dans une génération de recruter un manager doté d’une combinaison unique de charisme et d’un palmarès de classe mondiale.

L’équipe masculine américaine est parmi les plus jeunes et les plus modelables au monde, pleine de joueurs avec le rythme et l’agressivité que Klopp aime. En dehors du terrain, la personnalité effervescente et le sens de l’humour de Klopp seraient parfaitement à l’aise dans le paysage sportif américain, et son profil renforcerait la légitimité de l’USMNT. Cela perpétuerait le changement d’attitude à l’égard du football dans un pays où le pouvoir des stars d’autres sports l’obscurcit souvent.

Mais à moins d’un changement imprévu et bouleversant la réalité au sein de la Fédération américaine de football, cela n’arrivera pas.

Berhalter est soutenu par les joueurs et gagne beaucoup moins d’argent que Klopp (Alex Bierens de Haan/USSF/Getty Images pour USSF)

D’une part, les États-Unis ont réembauché Gregg Berhalter comme entraîneur-chef il y a moins d’un an. Son équipe pour la Coupe du monde 2022 n’a peut-être pas largement dépassé les attentes avec un classement en huitièmes de finale, mais des acteurs clés ont publiquement soutenu son retour. Le fait que US Soccer ait réembauché Berhalter après une controverse prolongée et très publique impliquant la famille Reyna devrait montrer à quel point la fédération est déterminée à faire en sorte que cela fonctionne. Selon toute vraisemblance, il faudrait une performance désastreuse lors de la Copa America 2024 organisée par les États-Unis pour que US Soccer envisage un changement.

Même si cela se produisait, la réalité financière indique que Klopp aurait du mal à être un candidat réaliste. Lors de ses dernières déclarations financières publiques pour l’exercice se terminant en mars 2022, la fédération américaine a fait état d’une perte d’environ 22 millions de dollars (17,3 millions de livres sterling). Cette perte est largement compensée par les actifs et l’accord sur les droits médiatiques de la fédération promulgué en 2023 pourrait également changer la donne. Mais il est peu probable que la fédération dispose d’une gigantesque pile d’argent qu’elle puisse se permettre de jeter à Klopp ou à tout autre entraîneur dans sa tranche d’imposition.

Le contrat précédent de Berhalter payait environ 1,6 million de dollars par an, et les reportages sur l’accord d’Emma Hayes pour devenir entraîneur de l’USWNT indiquaient qu’elle et Berhalter recevraient tous deux environ 2 millions de dollars par an à l’avenir. La plupart des rapports évaluent le salaire de base de Klopp à Liverpool à environ 19 millions de dollars. L’Allemagne n’est peut-être pas en mesure d’offrir grand-chose, mais elle peut certainement se permettre de se rapprocher de la fédération américaine.

(Photo du haut : Robbie Jay Barratt – AMA/Getty Images)