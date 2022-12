La prochaine Coupe du monde passera à 48 équipes. Est-ce que plus grand est mieux?

DOHA, Qatar (AP) — La prochaine Coupe du monde sera le plus grand de tous les temps après que l’organisme mondial de football, la FIFA, est passé d’un champ de 32 équipes à 48 équipes en 2026.

Cela signifie que davantage de soi-disant « petites équipes » de football qui ne se sont pas rendues au Qatar auront une chance unique lorsque le tournoi sera organisé par les États-Unis, le Canada et le Mexique.

Cela pourrait être une excellente nouvelle pour tous ceux qui ont été divertis par le bouleversement bouleversant de l’Arabie saoudite contre l’Argentine de Lionel Messi lors de cette Coupe du monde, les deux victoires du Japon contre les anciens champions d’Allemagne et d’Espagne ou l’humiliation du Maroc face à la Belgique et l’Espagne étoilées en route vers un quart de finale inattendu. Cours. D’autres surprises vous attendent sûrement dans quatre ans.

Pourtant, il n’est pas clair pour tout le monde que plus c’est gros, mieux c’est.

Alors que 48 équipes pourraient augmenter les chances de moments de conte de fées tels que la victoire 2-1 de l’Arabie saoudite sur l’Argentine en phase de groupes, il y a aussi de bonnes chances que le contraire se produise : plus de matchs à sens unique qui peuvent ternir un peu l’éclat d’un tournoi qui est censé être le meilleur contre le meilleur.

Espagne 7, Costa Rica 0 se sont également produits lors de cette Coupe du monde. Tout comme la déroute 6-2 de l’Iran contre l’Iran, le démantèlement 4-1 de l’Australie par la France et le Qatar devenant le premier pays hôte à perdre ses trois matches de phase de groupes. La FIFA devra creuser encore plus profondément dans les niveaux inférieurs du football international pour passer de 32 à 48.

“Cela signifie que nous devrons trouver 16 autres bonnes équipes”, a déclaré Arsène Wenger, responsable du développement mondial du football de la FIFA et personnage central pour rendre viable une Coupe du monde à 48 équipes.

La FIFA continue de promouvoir l’expansion en tant que mise à niveau et bonne pour le jeu mondial. Tous les conti .

“Je suis convaincu que si les équipes, les pays ont plus d’opportunités d’accéder à la scène mondiale, cela en fera plus pour le développement (du football) à l’intérieur de ce pays”, a déclaré Wenger.

La Coupe du monde du Qatar est la première au Moyen-Orient et la FIFA la plus éloignée du cœur du football en Europe et en Amérique du Sud. Cette décision a provoqué ses propres critiques sévères, mais l’action sur le terrain aurait pu être une annonce opportune pour le plan de 48 équipes, que la FIFA a annoncé en 2017 et a dû défendre depuis lors de doutes sur le format exact.

Au Qatar, le Japon a été l’une des trois équipes asiatiques à se qualifier pour les huitièmes de finale, ce qui n’était jamais arrivé auparavant. Les équipes africaines ont récolté plus de points que jamais en phase de groupes. Le Maroc a dominé un groupe composé de la Croatie, finaliste de la Coupe du monde 2018, et de la Belgique, demi-finaliste, et s’est qualifié pour les quarts de finale en battant l’Espagne aux tirs au but mardi. Le Cameroun a signé en battant le Brésil, la première fois qu’une équipe africaine a conquis le quintuple champion et l’équipe la plus célèbre du football lors d’une Coupe du monde.

“Regardez simplement comment se déroule la Coupe du monde”, a déclaré l’entraîneur sénégalais Aliou Cissé. “Ce n’est pas comme il y a 30 ans, quand les gros poissons mangeaient complètement les petits poissons vivants.”

Au milieu de la course du Japon au Qatar, l’ailier Takefusa Kubo a déclaré “qu’ils ne peuvent pas sous-estimer l’Asie”. L’entraîneur du Ghana, Otto Addo, a déclaré que l’Afrique méritait ses places supplémentaires et que ses équipes avaient désormais de meilleures chances d’aller plus loin.

Cependant, l’expansion n’aura peut-être pas beaucoup d’impact sur le résultat final de la Coupe du monde.

Les équipes européennes et sud-américaines – le gros poisson auquel Cisse fait référence – ont jusqu’à présent englouti chacun des 21 titres de la Coupe du monde, dont 12 pour l’Europe et neuf pour l’Amérique du Sud. Aucune équipe d’un autre continent n’a disputé une finale en près de 100 ans d’histoire de la Coupe du monde. Quatre-vingt-deux des 84 demi-finalistes sont européens ou sud-américains. Les États-Unis en 1930 et la Corée du Sud en 2002 font exception.

Au Qatar, alors que des équipes hors Europe et Amérique du Sud se sont bien comportées en phase de groupes, seul le Maroc s’est qualifié pour les quarts de finale, où il affrontera le Portugal samedi. La Corée du Sud, le Japon, le Sénégal, les États-Unis et l’Australie ont tous été éliminés en huitièmes de finale.

Le Sénégal de Cissé est champion d’Afrique mais a été surclassé 3-0 par l’Angleterre. La Corée du Sud, classée n°3 en Asie, a été éliminée 4-1 par le Brésil. L’attaquant sud-coréen Son Heung-min, la star de son pays, a dit presque avec envie : “Regardez leurs joueurs.”

Une plus grande Coupe du Monde offre cependant des opportunités d’avancement claires pour la FIFA.

Un peu plus de 3,5 milliards de personnes, soit plus de la moitié de la population mondiale, ont regardé la Coupe du monde 2018 en Russie, selon la FIFA, et l’organisme de football a réalisé des revenus record de 7,5 milliards de dollars grâce à des accords commerciaux liés à la Coupe du monde au Qatar.

Avec ces chiffres en banque d’un tournoi à 32 équipes, 48 ​​offrent la chance évidente de vendre les aspirations de la Coupe du monde à plus de personnes dans plus d’endroits.

