La prochaine console rétro analogique est une Nintendo 64 4K

Lundi, analogique révélé qu’il sortira une recréation de la console Nintendo 64, l’Analogue 3D, qui jouera des cartouches comme Super Mario 64 et La Légende de Zelda : Ocarina of Time en 4K.

Analogue est un fabricant de consoles rétro renommé, surtout connu pour le clone amélioré de Nintendo Game Boy, Pocket. Il a sorti plusieurs succès dans le passé, dont la Nintendo NES originale, la Super-Nintendoet le Sega Genèses. Toutes ces consoles se sont plutôt bien comportées et ont été complètement épuisées.

Les consoles analogiques utilisent des puces personnalisées qui reproduisent le fonctionnement d’un matériel plus ancien et offrent une expérience plus authentique que les émulateurs traditionnels. Cela signifie que les utilisateurs peuvent utiliser les cartouches de jeu et les disques originaux des consoles obsolètes sur les téléviseurs modernes.

Nouvelle image du contrôleur 8BitDo taquinée par Analogue. Image: Analogue

Dans un vidéo obscure que la société a partagé sur Instagram la semaine dernière, ils ont annoncé la sortie de l’Analogue 3D qu’ils ont qualifié de « réimagination de la Nintendo 64 ». Bien que l’Analogue 3D soit capable de jouer aux jeux Nintendo 64 originaux en 4K, les joueurs peuvent également choisir pour conserver le look old-school d’un CRT sur un écran moderne.

Analogue a également dévoilé une image d’un nouveau contrôleur de 8BitDo qui semble être un riff sur le périphérique unique du N64 des ‘9os.

La société n’a pas beaucoup partagé sur ce à quoi ressembleront les fonctionnalités de l’Analogue 3D ni sur la date exacte de sortie de la console. Tout ce que nous savons pour l’instant, c’est qu’il offrira un support pour les manettes sans fil ainsi que quatre ports pour se connecter aux manettes de jeu originales de la Nintendo 64 et qu’il sortira. quelque part en 2024.