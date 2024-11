La prochaine classe de Diablo 4 est évidente après le vaisseau de la haine

Points clés à retenir L’histoire de Vessel of Hatred prépare le terrain pour les futures extensions de Diablo 4.

Une classe de chevalier sacré comme un Paladin ou un Croisé pourrait compléter l’histoire continue de Diablo 4 et combattre Méphisto.

L’absence d’une classe « épée et planche » peut laisser la place à une classe de type Paladin ou Crusader.







Alors que la nouvelle classe Spiritborn introduite avec Diablo 4L’extension du Vaisseau de la Haine a impressionné par sa polyvalence et sa puissance brute sans précédent, ce n’est en fin de compte qu’un autre tremplin vers une expérience ARPG plus grande et meilleure. Comme Diablo 4 continue d’avancer vers son avenir, d’autres extensions sont probablement en route, ainsi que encore plus de nouvelles classes qui, espérons-le, donneront aux Spiritborn une compétition amicale. La seule question est de savoir quels pourraient être ces cours.

Alors que le nombre de classes de RPG continue de croître et que de nombreux développeurs recherchent désormais des moyens créatifs de faire évoluer les classes principales du genre, il existe un grand potentiel pour Diablo 4l’avenir en ce qui concerne les nouveaux personnages jouables. Cela étant dit, en ce qui concerne son avenir immédiat et sa prochaine extension, il existe une voie claire à suivre qui non seulement fournirait aux joueurs une classe qui manquait au jeu, mais servirait également de complément à l’histoire continue de Diablo 4.





En rapport Diablo 4 : La fin du vaisseau de la haine expliquée Il y a beaucoup à déballer dans la fin du cliffhanger de Diablo 4: Vessel of Hatred, car elle conclut en quelque sorte l’histoire de l’extension et prépare l’avenir.

Une classe Holy Knight compléterait l’histoire continue de Diablo 4

Le vaisseau de la haine s’est terminé avec la corruption du corps mortel d’Akarat par Méphisto

L’histoire de Vessel of Hatred a semé la discorde en raison de sa conclusion ouverte et de ses points d’intrigue décevants, mais elle a néanmoins laissé à l’histoire du jeu une direction claire pour aller de l’avant. À la fin du récit de Vessel of Hatred, le corps mortel d’Akarat, le Berger de la Lumière, est remis à Méphisto par Eru et est ensuite consommé par la corruption de Méphisto pour devenir le nouveau vaisseau du Seigneur de la Haine.





En fin de compte, cela symbolise la chute de la lumière et établit le motif de Diablo 4La prochaine extension de , qui mettra vraisemblablement en scène un monde baigné dans un sentiment accablant de malheur et de désespoir, comme Akarat lui-même, l’ancien incorruptible, l’a revendiqué par Méphisto. Cependant, Akarat continue de vivre sous une forme ou une autre, comme l’a confirmé sa promesse à Neyrelle de le revoir, et avec la fin de l’histoire de Vessel of Hatred annonçant le retour de Tyrael, cela pourrait signifier de grandes choses pour la nouvelle classe de la prochaine extension. .

La prochaine classe de Diablo 4 serait un chevalier sacré

Contrairement à ses prédécesseurs, Diablo 4 Il manque une classe classique « épée et planche » depuis son lancement. Malgré de nombreuses demandes pour que Blizzard en ajoute une au jeu, le développeur a redoublé sa décision d’en exclure une, laissant entendre qu’il préfère introduire des classes plus complexes que des classes simples et traditionnelles. Même ainsi, cela ne signifie pas nécessairement qu’une classe de type chevalier sacré n’est pas envisageable, surtout à la lumière de l’orientation actuelle du monde. Diablo 4Le récit global et les classes que la série a présentées dans le passé.

Akarat existe toujours sous une forme ou une autre, et la fin de l’histoire de Vessel of Hatred, annonçant le retour de Tyrael, pourrait signifier de grandes choses pour la classe de la prochaine extension.



Diablo 2 et Diablo 3par exemple, les deux présentaient une sorte de classe de chevalier sacré, avec Diablo 2 offrant un cours Paladin et Diablo 3 finalement implémenter une classe Crusader. En d’autres termes, le plan est là. Diablo 4 il ne reste plus qu’à le réinventer maintenant selon les nouveaux standards de classe de Blizzard. De plus, avec l’histoire de Vessel of Hatred taquinant le retour de Tyrael et une classe de chevalier sacré étant sans doute exactement ce qui est nécessaire pour repousser Méphisto, il serait logique que Diablo 4La prochaine classe sera une classe de type Paladin ou Croisé, mais avec une caractéristique unique comme la polyvalence inégalée de la nouvelle classe Spiritborn de Vessel of Hatred.

Il est trop tôt pour dire où Diablo 4L’histoire de partira de là, mais les faits tels qu’ils existent suggèrent qu’une classe de chevalier sacré comme un Paladin ou un Croisé pourrait être en route. Le seul espoir est que Blizzard trouvera un moyen de le rendre aussi spécial que la classe Spiritborn, sinon plus.