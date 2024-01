La « prochaine cible » de la Russie en Europe est la brèche de Suwałki ; Pourrait démarrer une mission pendant les élections américaines : fuite d’un document

Par l’ambassadeur Gurjit Singh

La Zeitenwende allemande et la crise persistante en Ukraine remettent en question le mode de vie allemand. Le gouvernement allemand fait face aux politiques depuis l’annonce de Zeitenwende, le peuple allemand semble hésiter à accepter que la politique militaire allemande et ses capacités de défense doivent être prioritaires.

La baisse des performances de l’économie allemande accentue ces inquiétudes.

Dans un récent sondage de l’ARD, 54 % des Allemands estiment que si quelque chose devait être réduit dans le budget de l’État, ce devrait être une aide à l’Ukraine. Cependant, dans une enquête parallèle sur la radio publique ZDF, 70 % des personnes interrogées ont déclaré que l’Ukraine devrait recevoir davantage d’équipements militaires de l’Allemagne. Cette dichotomie reflète les inquiétudes en Allemagne.

Celles-ci ne tiennent pas compte du fait que les capacités allemandes d’augmentation de la production de défense ne sont pas en place et qu’il faudrait du temps pour répondre aux demandes de l’Ukraine et aux exigences d’une préparation militaire croissante en Allemagne et en Europe.

L’Allemagne est le deuxième fournisseur d’équipements de défense de l’Ukraine après les États-Unis. Il s’agit d’un changement radical en deux ans puisqu’au départ l’Allemagne ne fournissait que des casques.

Malgré cette approche, le complexe militaro-industriel allemand ne s’est pas développé de manière significative. On attend sa capacité à répondre aux besoins militaires de l’Allemagne et à remplacer ce qui a été envoyé par l’Allemagne et ses alliés en Ukraine.

Il est évident que l’Allemagne est désormais entrée dans une nouvelle ère après 30 ans de paix depuis la fin de la guerre froide. L’Allemagne est consciente que si elle veut procéder à une refonte majeure de sa politique de défense et de ses déploiements, la société allemande et ses infrastructures nationales ont toutes deux besoin d’une plus grande compréhension et d’une plus grande flexibilité au cas où l’Allemagne serait confrontée à une guerre directe.

L’Allemagne a longtemps négligé ses infrastructures, comme les chemins de fer, les ponts et les routes, et a vécu de leur longévité et de leur réputation. Des investissements importants dans les infrastructures nationales, afin que les chars puissent effectivement circuler sur les autoroutes et sur les petits ponts, par exemple, sont envisagés en Allemagne.

La « fuite » d’un document confidentiel préparé par le ministère allemand de la Défense a soulevé des questions sur la préparation de l’Allemagne et son acceptation par le peuple allemand et sur la manière dont la Zeitenwende a besoin d’un plus grand soutien public sans lui causer davantage d’anxiété.

Selon le journal BILD, le document divulgué repose sur une série de présomptions. Chaque segment présente une réaction en chaîne à une potentielle aggravation de la crise ukrainienne dans laquelle l’OTAN et la Russie renforceraient progressivement leurs troupes en Europe de l’Est, conduisant à une confrontation, voire à un conflit, à Suwałki Gap, le pont terrestre polono-lituanien. entre la Biélorussie et Kaliningrad, d’ici mi-2025.

L’absence de conclusion indique que le document constitue peut-être un effort visant à faire apparaître les possibilités de conflit dans l’esprit allemand et à mieux le préparer à une réorientation de la politique gouvernementale, de l’économie et de ses propres perceptions. Ce que dit le journal sur ce scénario dépend fortement d’une campagne électorale américaine tumultueuse menant à une éventuelle victoire de Donald Trump.

Le document Alliance Defence 2025 prévoit que la Russie commencera à appeler 200 000 réservistes d’ici février 2024. Si leur qualité est bonne, ils pourraient percer les positions défensives ukrainiennes lors de la prochaine offensive du printemps. D’ici juillet 2024, le document prévoit des cyberattaques russes et une guerre hybride, se concentrant essentiellement sur l’Europe centrale et orientale et les États baltes. Les zones russophones des pays baltes, comme en Ukraine, pourraient être provoquées.

Un vaste exercice, Zapad 2024, avec 50 000 soldats biélorusses et russes, pourrait avoir lieu en septembre 2024. Si cela déclenche la sonnette d’alarme dans les pays de l’OTAN, alors la guerre de perception russe, alléguant une attaque imminente de l’OTAN à travers l’Europe centrale et les pays baltes, aurait lieu. résulter.

À ce stade, la Russie pourrait renforcer ses déploiements de forces en Biélorussie et déployer des missiles plus gros dans l’enclave de Kaliningrad, indiquant ainsi son objectif stratégique de combler la brèche de Suwałki.

Une fois que les élections américaines auront retenu l’attention des États-Unis, la Russie pourrait profiter de la période d’introversion américaine pour provoquer des escarmouches frontalières et des émeutes civiles autour de Suwałki Gap d’ici décembre 2024, suivies d’une occupation physique.

La Pologne et les trois pays baltes se sentiraient extrêmement menacés et auraient besoin d’une aide bien plus importante de la part de l’OTAN. Si cette assistance est fournie, la Russie soulèvera la question de la menace d’invasion de l’OTAN au Conseil de sécurité de l’ONU d’ici janvier 2025 et renforcera ses effectifs partout dans le monde pour prévenir une telle menace.

Selon le journal allemand, d’ici mars 2025, la Russie aurait déployé deux divisions blindées, une division d’infanterie mécanisée et un quartier général de division autour des frontières de l’OTAN, dont environ 70 000 soldats seraient mobilisés en Biélorussie.

La nouvelle administration américaine serait en place et prendrait des mesures correctives, mais elle serait peut-être contrainte d’approuver une « dissuasion crédible ». Jusqu’à 300 000 soldats de l’OTAN seront mobilisés, ce qui comprendra une contribution de 10 pour cent de l’armée allemande, selon le journal.

Ce scénario se termine un mois après la mobilisation de l’OTAN, mais il ne précise pas si cette « dissuasion crédible réussira ou si la Russie la défiera sur le terrain ».

L’Allemagne a récemment annoncé un nouvel exercice militaire faisant appel à des divisions blindées et d’infanterie fin avril 2024 en Pologne et en Lituanie. Ces deux pays se trouvent sur les flancs de la Trouée de Suwałki.

La question de savoir si la Russie fera les premiers pas en se mobilisant en février 2024 déterminera peut-être si ce document a une signification militaire.

Plusieurs analystes estiment cependant qu’il ne s’agit pas tant d’un jeu de guerre que d’un effort de Berlin pour dire à la Russie qu’il se prépare, pour dire aux pays d’Europe centrale qu’ils doivent prendre conscience de telles menaces et pour envoyer un message clair au peuple allemand. comprendre la gravité de la crise ukrainienne persistante.

Il est reconnu que la guerre en Ukraine ne s’est pas déroulée comme prévu, et l’incapacité de la Russie à freiner les ambitions est évidente.

Zeitenwende et les investissements qui en résultent dans le complexe militaro-industriel allemand nécessitent au moins cinq ans pour se préparer à un autre conflit majeur et nécessiteraient également un recrutement de jeunes Allemands dans l’armée, pour lesquels ils ne sont absolument pas préparés.

Ce document divulgué prépare peut-être le terrain pour que les gens comprennent que ce sont désormais de véritables priorités pour le gouvernement allemand.