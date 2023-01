La prochaine Apple Watch Ultra d’Apple sera dotée d’un écran plus grand, selon un analyste

La prochaine Apple Watch Ultra d’Apple pourrait comporter un nouvel écran Micro LED plus grand, selon Jeff Pu, analyste de Haitong International Research, qui prévoit que les livraisons globales d’Apple Watch devraient chuter cette année.

Dans une note de recherche partagée avec des investisseurs et obtenue par 9to5MacPu affirme qu’Apple remplacera l’écran OLED sur l’Apple Watch Ultra de génération actuelle et le remplacera par la technologie Micro LED lors de la prochaine itération du portable, ce qui donnerait à l’appareil une luminosité d’affichage plus élevée avec une précision des couleurs améliorée.

Pu suggère que la prochaine Apple Watch Ultra, qui sortira probablement en 2024, aura un écran plus grand au-delà de l’écran de 49 mm sur le modèle actuel, affirmant avoir entendu de sources que l’écran augmentera d’un zéro virgule un sept pouces supplémentaire à 2,1 pouces, bien qu’il ne soit pas clair si le boîtier global de l’Apple Watch augmentera, ou simplement que les lunettes seront rétrécies pour obtenir un écran plus grand.

Fabriquée à partir de titane de qualité aérospatiale, l’Apple Watch Ultra est conçue pour être portée lors d’activités extrêmes. Le boîtier se soulève pour entourer tous les bords du verre saphir plat avant, protégeant l’écran Retina.