BAGDAD (AP) – Une simulation de cortège funèbre en Irak a marqué le premier anniversaire de la frappe de drones américains près de Bagdad qui a tué le général iranien Qassem Soleimani et le chef de la milice irakienne Abu Mahdi al-Muhandis.

Des milliers de personnes en deuil ont rejoint la marche sur l’autoroute menant à l’aéroport de Bagdad samedi soir où la grève qui a tué les deux hommes a eu lieu. Il était bloqué par des voitures.

Des affiches des hommes morts ornaient les deux côtés de la route, qui était bordée de tentes qui servaient de la nourriture et des boissons à ceux qui empruntaient l’autoroute. La scène du bombardement a été transformée en une zone semblable à un sanctuaire bouclée par des cordes rouges, avec une photo de Soleimani et d’al-Muhandis au milieu, alors que des personnes en deuil allumaient des bougies.

Des traces d’obus étaient encore visibles sur l’asphalte et les murs de la zone.

Soleimani dirigeait la Force d’élite Qods des Gardiens de la révolution iranienne, responsable des opérations étrangères de la République islamique et effectuait fréquemment des navettes entre l’Irak, le Liban et la Syrie. Son assassinat a considérablement augmenté les tensions dans la région et a conduit les États-Unis et l’Iran au bord de la guerre.

La procession a eu lieu alors que l’armée irakienne a déclaré que des experts en explosifs et ses forces navales avaient réussi à démanteler une mine qui avait été découverte collée à un pétrolier dans le golfe Persique deux jours plus tôt.

Le communiqué de samedi a indiqué que les autorités irakiennes avaient ouvert une enquête sur l’incident. Aucun groupe n’a revendiqué la responsabilité de la mise en place de la mine.

L’annonce est intervenue un jour après que l’Iraq a confirmé les rapports de sociétés de sécurité privées selon lesquelles une mine avait été découverte attachée au côté d’un pétrolier loué à la société irakienne de commercialisation du pétrole, connue sous le nom de SOMO, alors qu’il ravitaillait un autre navire. Il a déclaré que les équipes irakiennes travaillaient au démantèlement de la mine.

L’Irak n’a pas fourni plus de détails, mais les deux sociétés de sécurité privées ont déclaré que la découverte était probablement une mine de patelle sur le MT Pola, un pétrolier battant pavillon libérien.

Une mine à patelle est un type de mine navale qui se fixe sur le côté d’un navire, généralement par un plongeur membre des forces spéciales. Il explose plus tard et peut endommager considérablement un navire.

La découverte est intervenue au milieu des tensions accrues entre l’Iran et les États-Unis dans les derniers jours de l’administration du président Donald Trump.

Déjà, l’Amérique a effectué des survols de bombardiers B-52 et envoyé un sous-marin nucléaire dans le golfe Persique sur ce que les responsables de Trump décrivent comme la possibilité d’une attaque iranienne à l’occasion de l’anniversaire de l’attaque près de Bagdad qui a tué Soleimani et al-Muhandis.