La Pro Kabaddi League annonce des dates révisées pour les enchères des joueurs de la saison 10

Les organisateurs de la Pro Kabaddi League (PKL) ont annoncé vendredi les dates révisées des enchères des joueurs de la saison 10 de la Pro Kabaddi League. La vente aux enchères des joueurs aura désormais lieu les 9 et 10 octobre 2023.

Les enchères des joueurs de la saison 10 de PKL étaient prévues les 8 et 9 septembre. Cependant, le l’enchère a été reportée à partir de cette date à la demande de la Fédération amateur Kabaddi d’Inde, compte tenu des préparatifs en cours de l’équipe indienne kabaddi pour les Jeux asiatiques qui débuteront plus tard ce mois-ci.

Anupam Goswami, commissaire de la Ligue Pro Kabaddi, a déclaré : « Nous sommes ravis d’annoncer que la vente aux enchères des joueurs de la saison 10 de la Ligue Pro Kabaddi aura désormais lieu immédiatement après les Jeux asiatiques. Nous sommes certains qu’il y aura un très fort enthousiasme et intérêt des fans pour une vente aux enchères de joueurs à succès, où plusieurs artistes vedettes des Jeux asiatiques attireront des offres compétitives de la part des équipes du PKL ».

A LIRE AUSSI | PKL féminin ? Absolument! – Charu Sharma sur la prochaine grande étape de Kabaddi après la 10e saison

Les joueurs nationaux et étrangers seront divisés en quatre catégories lors de la vente aux enchères des joueurs de la saison 10 de PKL. Les catégories sont A, B, C et D et les joueurs seront subdivisés en « All-Rounders », « Défenseurs » et « Raiders » au sein de chaque catégorie. Les prix de base pour chacune des catégories sont la catégorie A – 30 INR Lakh, la catégorie B – 20 INR Lakh, la catégorie C – 13 INR Lakh, la catégorie D – 9 INR Lakh. Le pool de joueurs de la saison 10 sera composé de plus de 500 joueurs, dont les 24 joueurs des deux équipes finalistes des Khelo India University Games 2023. La bourse salariale disponible pour chaque franchise est de 5 crore INR.

Les équipes du PKL ont déjà commencé à constituer leurs équipes pour la saison 10 du PKL dans le cadre de la politique des joueurs de la ligue pour la saison. En août 2023, les équipes PKL ont exercé leur option de retenir les joueurs de leurs équipes respectives de la saison 9 du PKL. Les franchises avaient le choix de retenir les joueurs dans trois catégories : les joueurs retenus d’élite (ERP), les jeunes joueurs retenus (RYP) et les nouveaux jeunes joueurs existants (ENYP). Au total, 84 joueurs ont été retenus dont 22 de la catégorie ERP, 24 de la catégorie RYP et 38 de la catégorie ENYP. Les joueurs non retenus, qui comprennent des joueurs vedettes tels que Pawan Sehrawat, Vikash Kandola et Fazel Atrachali, seront mis aux enchères lors de la vente aux enchères des joueurs de la saison 10 du PKL.