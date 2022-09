La privatisation des soins de santé n’est plus le tabou qu’elle était autrefois. Mais cela aiderait-il le système en difficulté du Québec?

Il est presque midi à la clinique pédiatrique Tiny Tots du square Décarie, dans la banlieue montréalaise de Côte Saint-Luc, et il y a une file constante de parents tenant leurs petites mains ou poussant des poussettes alors qu’ils s’enregistrent pour le rendez-vous de leur enfant.

Tiny Tots fait partie du réseau grandissant de cliniques de médecine familiale et de cliniques spécialisées d’ELNA Medical, avec quelque 96 cliniques au Canada, dont environ 25 au Québec seulement.

Bien que plusieurs de ces services soient couverts par l’assurance-maladie publique — au Québec, par l’intermédiaire du Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ) — les cliniques sont détenues et gérées par des intérêts privés.

Si les patients ont besoin de voir un spécialiste, ils peuvent être référés en interne à une personne travaillant dans l’une des cliniques d’ELNA. Si des tests ou des procédures sont nécessaires, un patient peut les faire faire gratuitement dans une clinique publique, ou les faire faire en interne à l’ELNA moyennant des frais supplémentaires, qui pourraient être couverts par une assurance privée.

“Ce sont les mêmes soins, sauf, dirons-nous, dans un meilleur emballage”, a déclaré le Dr Benjamin Burko, pédiatre et directeur de l’innovation de l’entreprise montréalaise.

Le soutien à une telle approche semble croître.

La pénurie de médecins de famille, les longs délais d’attente pour les chirurgies et les salles d’urgence débordées ont rendu la population assoiffée d’idées nouvelles pour améliorer le système de santé québécois — et l’une des principales alternatives proposées dans cette campagne électorale est d’ouvrir le réseau à d’autres privatisation.

La Coalition Avenir Québec (CAQ), qui détient une avance considérable dans les sondages, et le Parti conservateur du Québec (PCQ), un parti de droite parvenu, ont présenté des propositions pour étendre les soins privés.

Le ministre de la Santé sortant de la Coalition Avenir Québec, Christian Dubé, à gauche, et le chef du parti, François Legault, ont annoncé des plans pour deux cliniques privées à grande échelle lors d’un arrêt de campagne plus tôt ce mois-ci. (Graham Hughes/La Presse canadienne)

Pour tenter de soulager les hôpitaux avoisinants, la CAQ propose une paire de nouveaux centres médicaux privés, dans l’est de Montréal et à Québec. Les “mini-hôpitaux” privés seraient ouverts sept jours sur sept et comprendraient une clinique de médecine familiale, une salle d’urgence ouverte 24 heures sur 24 pour les affections mineures et les chirurgies d’un jour. Tout cela serait couvert par l’assurance-maladie publique, selon la CAQ.

Le PCQ veut aller plus loin et le chef du parti, Éric Duhaime, a affirmé que le « mot p » n’est plus tabou en matière de santé au Québec.

Duhaime souhaite que les entreprises privées soient autorisées à exploiter certains hôpitaux et estime que les médecins devraient être encouragés à exercer dans les systèmes de santé publics et privés.

Les Québécois ouverts aux idées

Les partisans d’une privatisation accrue soutiennent que cela réduirait la pression sur le système public et améliorerait les soins de triage, mais de nombreux experts affirment que cela détournerait des ressources du système public, augmentant ainsi les inégalités dans le processus.

« Avoir un réseau privé qui fait concurrence au système public n’est pas la solution aux pénuries de main-d’œuvre dans le système public », a déclaré Olivier Jacques, professeur adjoint au Département de gestion de la santé de l’Université de Montréal.

Jacques a déclaré que des centres privés comme ceux proposés par la CAQ pourraient voler des médecins et des infirmières. Il n’est pas clair si un tel modèle conduirait à une utilisation plus efficace de l’argent des contribuables, a-t-il déclaré.

REGARDER | Médecin, infirmière exposent leurs espoirs pour l’élection :

Une infirmière et un médecin pèsent sur les promesses électorales du Québec L’infirmière Natalie Stake-Doucet et le médecin généraliste Dr Michel Minh Tri Tran affirment que davantage de ressources et de flexibilité sont nécessaires pour fournir aux patients les soins dont ils ont besoin en temps opportun.

Mais les idées lancées pendant la campagne suggèrent que les Québécois ne sont pas aussi attachés à l’idée des soins de santé publics que les résidents d’ailleurs au Canada, a déclaré Jacques.

UN sondage récent par Angus Reid le confirme. Il a révélé que les résidents du Québec sont parmi les Canadiens qui souhaitent davantage de soins privés, 40 % d’entre eux affirmant que davantage de soins privés aideraient. (Les Québécois sont également parmi les plus insatisfaits du système actuel, trois personnes interrogées sur cinq affirmant que les soins sont médiocres.)

De même, 43 % des Québécois qui ont participé à l’émission de CBC Boussole électorale l’enquête aimerait voir plus de soins de santé privés, tandis que 26 pour cent veulent le même montant et 31 pour cent veulent moins.

Fait important, a noté Jacques : « Personne ne dit que les gens devraient payer eux-mêmes davantage pour les soins de santé. Il ne s’agit donc pas de financement du système de soins de santé, mais de la prestation de services, et c’est très différent.

“De moins en moins d’accès”

Au Canada, les dépenses de santé sont réparties entre le secteur public et le secteur privé à raison d’environ 75-25, selon le Institut canadien d’information sur la santé (ICIS) .

Le Québec a une proportion légèrement plus élevée de soins publics, en raison de sa couverture des médicaments sur ordonnance et d’autres suppléments.

Les propositions de la CAQ et du PCQ ont suscité des critiques de la part des libéraux du Québec, mais eux aussi promettent de permettre à davantage de cliniques privées couvertes par l’assurance-maladie publique de combler l’arriéré de chirurgies.

Le Parti Québécois et Québec Solidaire s’opposent à l’expansion des soins privés. Les deux plaident pour plus de financement pour le système public.

La professeure de McGill Amélie Quesnel-Vallée, titulaire de la chaire de recherche du Canada sur les politiques et les inégalités en matière de santé, a souligné que la province a déjà plus de soins privés que la plupart des citoyens ne le pensent – ​​à commencer par les médecins eux-mêmes. Ils sont en grande partie des travailleurs autonomes et certains d’entre eux se sont retirés du système public, soit entièrement, soit à temps partiel.

Au cours des cinq dernières années, le nombre de spécialistes et de médecins de famille dans le système privé a augmenté de 35 %, soit plus de 500 médecins en tout. Les cliniques privées constituent une grande partie de la mosaïque de soins de la province, renforcée par un décision historique de la Cour suprême de 2005 qui permettait aux résidents du Québec d’avoir une assurance médicale privée.

Isabelle Leblanc, médecin de famille à l’Hôpital Sainte-Marie de Montréal, est candidate pour Québec solidaire dans la circonscription de Mont-Royal-Outremont. (Benjamin Shingler/CBC)

Isabelle Leblanc, médecin de famille à l’Hôpital St. Mary et candidate pour Québec solidaire à Mont-Royal–Outremont, estime que la province est déjà allée trop loin dans le sens de la privatisation.

Un ancien président du groupe de défense Médecins québécois pour le régime publicLeblanc s’inquiète de l’érosion du système de santé publique et de ce que cela signifie pour les plus vulnérables.

“La raison principale est que, vous savez, une clinique privée est là pour faire du profit. Elle n’est pas là pour soigner les gens, et elle va choisir ses patients.”

Son parti préconise de mettre plus d’argent dans les CLSC.

“Il y a de moins en moins d’accès” aux prestataires de soins de santé tels que les psychologues, à moins que vous n’ayez une assurance privée ou les moyens de payer de votre poche, a déclaré Leblanc.

« Avant, il y a 15, 20 ans, les gens pouvaient aller au CLSC et voir un physiothérapeute, un psychologue ou un travailleur social très facilement, et ils y avaient accès. Maintenant, l’accès est très [limited].”

Elle a déclaré que l’argent investi dans la clinique proposée par la CAQ dans l’est de Montréal devrait plutôt être utilisé pour réorganiser l’hôpital Maisonneuve-Rosemont.

“Il doit y avoir des rénovations majeures là-bas”, a-t-elle déclaré.

La privatisation exige un « rythme différent »

Burko a commencé sa carrière médicale à l’Hôpital de Montréal pour enfants, mais a déclaré qu’il était parti après avoir été frustré par ce qu’il considérait comme un système lent et inefficace.

Pendant 30 ans, il a été PDG et directeur médical de Tiny Tots, qu’il a vendu à ELNA Medical en 2017.

Les cliniques privées fonctionnent dans une économie de marché, ce qui, selon lui, encourage une meilleure expérience pour les patients. Pour rester compétitives, les cliniques privées doivent se disputer les médecins et rendre l’expérience aussi efficace que possible pour que les patients reviennent, a déclaré Burko.

“Les institutions gouvernementales, comme les cliniques hospitalières, ne subissent jamais ces pressions”, a déclaré Burko.

“Les incitatifs ne sont pas là. C’est un rythme différent, et on accepte des choses qui ne seraient jamais acceptées dans une entreprise privée.”

Le Dr Benjamin Burko, directeur de l’innovation chez ELNA Medical, déclare que même si les cliniques privées présentent de nombreux avantages, le gouvernement doit d’abord s’attaquer à la pénurie de main-d’œuvre. (Dave St-Amant/CBC)

Compte tenu de son soutien au système privé, il peut être surprenant qu’en tant que médecin de longue date, Burko ne soit pas fan de la proposition de la CAQ de construire des super cliniques privées, qui, selon lui, cannibaliseront le personnel.

C’est “voler Peter pour payer Paul”, a déclaré Burko. “Il n’y a pas assez de médecins partout, donc créer un nouveau bâtiment chic avec de beaux meubles ne résoudra rien. Soit il restera sans personnel, soit vous retirerez du personnel d’autres endroits.”

Il préférerait voir la province investir dans la formation de plus de médecins et d’infirmières pour remédier à la pénurie de main-d’œuvre.

Les détails de la proposition de la CAQ ne sont pas encore clairs, mais en général, les critiques affirment que les prestataires de soins de santé privés ont tendance à traiter les cas plus simples, tout en laissant les soins plus complexes à un système public surchargé .

Pourtant, Quesnel-Vallée a déclaré que l’implication du secteur privé pourrait être fructueuse, à condition qu’elle ne fasse pas qu’exacerber la pénurie de main-d’œuvre.

“Nous devons avoir une certaine transparence sur ce que le gouvernement paie pour ces services privés et comment cela se compare à ce qui est actuellement proposé dans le système”, a-t-elle déclaré.