La prisonnière la plus ancienne du Royaume-Uni pourrait enfin être libérée 37 ans après avoir assassiné le nouvel amant de son ex dans une rage jalouse

Le prisonnier le plus ancien de Grande-Bretagne pourrait enfin être libéré après avoir purgé 35 ans pour un meurtre sauvage alimenté par la jalousie.

Maria Pearson, maintenant âgée de 66 ans, sera informée dans quelques semaines si elle doit être libérée pour le meurtre de Janet Newton en 1986.

Maria Pearson sera informée dans quelques semaines si elle doit être libérée pour le meurtre de Janet Newton Crédit : document

Janet Newton a été poignardée 17 fois par Pearson lors d’un meurtre frénétique en 1986 Crédit : document

La mère de trois enfants, alors âgée de 31 ans, a été mise en cage un an après avoir poignardé à mort sa rivale amoureuse dans un meurtre frénétique.

Pearson a enterré 17 fois un couteau à gaine dans l’employée de la société de construction de 23 ans après l’avoir traquée dans une rue de Hartlepool.

Une audience de la Commission des libérations conditionnelles a eu lieu le 17 janvier pour Pearson, mais elle a été ajournée.

Cela est venu alors que le conseil a exigé des contrôles de santé mentale et des plans sur la façon dont elle vivra dans la communauté.

La tueuse, âgée de 31 ans lorsqu’elle a été mise en cage, a purgé 23 ans supplémentaires au-delà de sa peine minimale de 12 ans.

Une source a déclaré à MailOnline : “Maria est la détenue oubliée du système pénitentiaire”.

Teeside Crown Court a appris que le couteau avait transpercé le cœur de Janet et qu’elle avait été laissée pour morte dans une mare de sang à Grange Road, Hartlepool.

Pearson, de la ville, avait épousé le soudeur Malcolm Pearson de manière bigame en 1986 – quelques jours après la naissance de leur fille Rachel.

Mais sa relation “intense et orageuse” avec Malcolm était “condamnée” et leur bébé a été pris en charge après un grave incident à la maison.

Après la scission, Janet s’est réunie avec Malcolm.

Cela a déclenché une campagne alimentée par la rage de Pearson qui a abusé de Janet dans la rue et envoyé des lettres remplies de bile à sa mère.

Elle a tué le jeune homme de 23 ans et a été mise en cage via l’emprisonnement pour la protection publique qui n’a donné que des peines minimales et pas de maximum.

En 2006, sa recommandation de la Commission des libérations conditionnelles d’être transférée dans une prison ouverte et préparée pour la libération a été rejetée.

Cela faisait suite à des allégations d’intimidation et d’intimidation deux ans plus tôt dans une prison ouverte.

Elle a accusé alors le ministre de l’Intérieur, John Reid, d’un rejet “à motivation politique”, mais elle a été fustigée pour son “insensibilité au traitement et sa réticence à se conformer”.

Le dernier examen de Pearson en juillet 2020 a été rejeté, en partie à cause de son mauvais comportement en prison.

La date exacte de l’audience de la Commission des libérations conditionnelles n’a pas été confirmée.

Un porte-parole de la Commission des libérations conditionnelles a déclaré à MailOnline: “Les examens des libérations conditionnelles sont effectués de manière approfondie et avec un soin extrême.

“La protection du public est notre priorité numéro un.”