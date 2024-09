La prison où les tueurs de « De sang-froid » ont été exécutés ouvrira bientôt ses portes aux visites

LANSING, Kansas — La prison fermée du Kansas où les tueurs ont été relatés Truman Capote Le film « De sang-froid » a été exécuté et est désormais une attraction touristique.

À partir de vendredi, d’anciens directeurs et agents pénitentiaires dirigeront des visites de deux heures du bâtiment aux murs de pierre de Lansing qui a commencé à héberger des détenus dans les années 1860, The Kansas City Star signalé.

Le bâtiment, appelé à l’origine le pénitencier de l’État du Kansas, n’avait plus de raison d’être après que le département des services correctionnels du Kansas a ouvert le nouveau centre correctionnel de Lansing en 2020. Mais au lieu de le démolir, le département des services correctionnels a transféré le contrôle du bâtiment à la Lansing Historical Society and Museum.

Les événements à venir incluent une exposition de voitures à l’intérieur des murs de la prison plus tard ce mois-ci.

« Nous nous attendons à ce que la prison s’ouvre à de grandes foules qui veulent savoir ce qui s’est passé à l’intérieur de ces murs », a déclaré Debra Bates-Lamborn, présidente de la société, après que les responsables de la prison d’État ont remis les clés cette semaine.

Pendant des années, la prison a procédé à des exécutions par pendaison, un site auquel les visiteurs ne pourront pas accéder lors des visites. Depuis qu’elle a été retirée de l’enceinte de la prison, la potence en bois est désormais démontée et placée sous la garde de l’État.

Parmi les détenus notables exécutés dans la prison figuraient Richard « Dick » Hickock et Perry Smith, qui ont été reconnus coupables du meurtre de quatre membres de la famille Clutter le 15 novembre 1959, dans la maison familiale près de Holcomb, au Kansas.

Capote et son ami proche et collègue écrivain Harper Lee visité la prison alors qu’il faisait des recherches pour le livre sur les meurtresHickock et Smith ont été exécutés en avril 1965, parmi les derniers détenus à être pendus dans l’État.

L’un des endroits de la visite est le Chow Hall, où la regrettée légende de la musique country Johnny Cash s’est produite pour les détenus en 1970.

« Johnny Cash a toujours dit que le public des prisons était le public le plus enthousiaste devant lequel il ait jamais joué », a déclaré Bates-Lamborn.

La visite de la prison s’inspire d’une visite similaire dans le Missouri. Il y a environ un an, un législateur de l’État a contacté la Lansing Historical Society and Museum avec l’idée de préserver la prison en la transformant en attraction touristique.

Bates-Lamborn a déclaré qu’elle et un autre membre du conseil d’administration ont fait le voyage à Jefferson City pour visiter le pénitencier de l’État du Missouri, qui est ouvert aux visites depuis 2009.

« Après coup, j’ai pensé que nous étions sûrs d’y arriver et que nous étions bien meilleurs », a-t-elle déclaré.

Les visites des installations auront lieu les vendredis, samedis et dimanches jusqu’au 26 octobre. Comme les installations ne disposent ni de chauffage ni d’électricité, les visites s’arrêteront pendant l’hiver et reprendront au printemps.