La prison iranienne d’Evin, scène d’un incendie massif au milieu des manifestations

BEYROUTH – Un incendie massif s’est déclaré samedi soir dans la tristement célèbre prison iranienne d’Evine, qui détient des centaines de dissidents et en a détenu des centaines d’autres au cours du dernier mois de manifestations de rue. L’agence de presse d’État iranienne IRNA a rapporté que huit personnes avaient été blessées dans l’incendie et qu’il était maîtrisé dimanche matin, tout en citant des responsables qui ont insisté sur le fait qu’il n’y avait aucun lien entre l’incendie et les récentes manifestations.

Des vidéos partagées sur les réseaux sociaux ont montré de grands panaches de fumée s’élevant de l’installation, qui se trouve au pied des montagnes d’Alborz dans la capitale, Téhéran. Le bruit de coups de feu automatiques pouvait être entendu dans certaines des vidéos, tandis que d’autres montraient une autoroute à proximité remplie de voitures déchaînant un martèlement incessant de klaxons, apparemment en signe de protestation.

Les agences de presse semi-officielles iraniennes Fars et Tasnim ont rapporté que les troubles ont commencé lorsque des prisonniers reconnus coupables de délits financiers dans deux quartiers, les numéros six et sept, se sont livrés à une altercation, amenant d’autres prisonniers à profiter du désarroi et à incendier un atelier et un entrepôt. plein de vêtements.

“Vendredi sanglant”: des témoins décrivent la répression la plus meurtrière des manifestations en Iran

Fars a rapporté qu’un certain nombre de prisonniers avaient préparé des armes pour prendre des gardes, indiquant que l’incendie était prévu. L’agence a déclaré qu’au milieu du chaos, certains prisonniers ont tenté de s’échapper, pénétrant dans un champ de mines au nord de la prison, ce qui a provoqué des explosions.

Tasnim a diffusé des images d’un de ses journalistes visitant la prison, prétendument après que l’incendie se soit déclaré, pour prouver que l’ordre avait été rétabli. Il s’arrête devant une horloge et indique l’heure, 2 h 06, vraisemblablement le matin, comme preuve apparente que les flammes ont été contenues peu de temps après qu’elles aient commencé.

Evin a été le site de certains des pires abus de la République islamique, de nombreux prisonniers détaillant de nombreuses tortures psychologiques et physiques à l’intérieur. Au moins une aile de la prison est contrôlée par la branche du renseignement du Corps des gardiens de la révolution islamique et une autre aile est dirigée par le ministère du renseignement.

Les familles des prisonniers à l’extérieur de la prison ont été aspergées de gaz lacrymogène plus tôt dans la journée et les routes menant à la prison ont été bloquées à la tombée de la nuit, selon le Center for Human Rights in Iran, un groupe de défense basé à New York. Une ambulance et un bus ont été envoyés à Evin pour transférer les prisonniers blessés vers un hôpital voisin, a rapporté le groupe.

Parmi les prisonniers d’Evin figure Siamak Namazi, un homme d’affaires irano-américain arrêté en 2015, aux côtés de journalistes et de prisonniers politiques.

“Nous suivons les rapports de la prison d’Evin avec urgence”, a déclaré le porte-parole du département d’État, Ned Price. tweeté Samedi. «Nous sommes en contact avec les Suisses en tant que puissance protectrice. L’Iran est entièrement responsable de la sécurité de nos citoyens détenus à tort, qui doivent être libérés immédiatement.

Des vidéos publiées en ligne montraient des habitants des quartiers autour d’Evine scandant “Mort au dictateur”, tandis que d’autres montraient des policiers anti-émeute à moto se dirigeant vers la prison.

Tactiques de répression : comment l’Iran essaie d’arrêter les manifestations de Mahsa Amini

L’incendie de la prison survient au milieu d’une intensification de la répression gouvernementale contre les manifestants depuis que les manifestations ont balayé le pays il y a près d’un mois. Internet dans la région a été gravement perturbé au cours des deux dernières semaines, ainsi que le réseau cellulaire, laissant de nombreuses personnes dans le noir et des personnes à l’étranger se démenant pour comprendre comment la violence se déroule.

Les protestations ont été déclenchées par la mort de Mahsa Amini, une femme de 22 ans décédée sous la garde de la « police des mœurs » le 16 septembre. La réponse du gouvernement iranien a été rapide et meurtrière : un ordre émis par la plus haute instance du pays Le 21 septembre, l’organisme militaire a donné des instructions pour “affronter sévèrement les fauteurs de troubles et les anti-révolutionnaires”, selon un document divulgué obtenu par Amnesty et examiné par The Post.