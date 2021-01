Les terroristes emprisonnés ne sont pas correctement punis pour avoir radicalisé d’autres détenus et l’extrémisme peut être « encouragé » dans les prisons, a averti l’organisme de surveillance du terrorisme.

En conséquence, une enquête est ouverte sur la manière dont les prisons traitent les condamnés pour terrorisme. Jonathan Hall QC, l’examinateur indépendant du gouvernement de la législation sur le terrorisme, a déclaré qu’il y avait eu un « battement de tambour constant » d’attaques terroristes contre des gardiens de prison et que certains détenus étaient sous l’influence de prisonniers terroristes « de haut rang ».

Il a déclaré au Times: « Nous avons besoin d’un examen minutieux de la façon dont les prisons fonctionnent pour contenir, ou pire pour encourager, le terrorisme. » M. Hall a ajouté qu’en entrant en prison, «les terroristes obtiennent automatiquement une sorte de statut».

Ses commentaires font suite à une série d’affaires très médiatisées, y compris l’attaque du pont de Londres en 2019 lorsque Usman Khan, un terroriste détenu sous licence, a poignardé deux personnes à mort.

Khairi Saadallah, 26 ans, qui a été condamné à perpétuité au début du mois pour avoir tué trois hommes lors d’une attaque terroriste dans un parc de Reading, s’était lié d’amitié avec un prédicateur radical alors qu’il purgeait une peine de prison antérieure.

L’année dernière, Brusthom Ziamani, qui purgeait une peine de 19 ans pour avoir comploté de décapiter un soldat, a été reconnu coupable de tentative de meurtre pour avoir tenté de pirater à mort un officier de la prison à sécurité maximale de Whitemoor.

M. Hall a déclaré qu’il avait été étonné de la façon dont les prisonniers terroristes étaient admirés par les autres détenus.

« Je trouve étonnant que quelqu’un doive aller en prison pour avoir comploté une atrocité terroriste et le problème n’est pas qu’il risque lui-même d’être attaqué, comme un pédophile est souvent menacé d’attaque parce que les prisonniers disent généralement que ce qu’ils ont fait est terrible. ,’ il a dit.

Un porte-parole du ministère de la Justice a déclaré qu’il avait formé plus de 29 000 agents pénitentiaires à mieux détecter les signes d’extrémisme, augmenté le nombre de spécialistes de la lutte contre le terrorisme et séparerait les prisonniers les plus subversifs si nécessaire.

« Nos mesures dures pour empêcher les extrémistes de répandre leurs idéologies toxiques en prison ont été intensifiées », a déclaré le porte-parole.

« Nous avons mis fin à la libération anticipée automatique des terroristes et notre nouvelle législation signifie qu’ils devront également faire face à des peines plus sévères et à une surveillance à leur libération.