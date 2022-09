La prison d’Uttarakhand offre une «expérience de prison réelle pour Rs 500 par nuit»

Si vous êtes un passionné de voyages et que vous aimez les hébergements uniques et locaux, vous avez peut-être une nouvelle expérience à ajouter à votre liste de choses à faire. Dans l’Uttarakhand, les touristes sont tous prêts à vivre une «vraie prison» en dépensant Rs 500 par nuit. Selon le Times of India, la prison de Haldwani, construite en 1903, a maintenant plus de 100 ans et une partie de son bâtiment est en cours de préparation pour recevoir des invités et des touristes. La section se compose de l’ancienne armurerie avec six logements du personnel, tous abandonnés depuis longtemps. La prison recevait souvent des «ordres» de fonctionnaires pour permettre aux «personnes recommandées» de passer du temps à la prison.

L’initiative semblait avoir un aspect astrologique car les astrologues conseillaient à quelques personnes de passer du temps en prison pour conjurer le ” bandhan yog “, une croyance qui prophétise que la personne en question sera incarcérée à un moment donné dans le futur. Le surintendant adjoint de la prison, Satish Sukhija, a déclaré à TOI : “Tous ces cas concernent principalement des personnes dont les astrologues prédisent qu’une peine de prison est inévitable selon les positions planétaires de leur horoscope.”

Sukhija a également mentionné qu’il avait présenté une proposition concernant la question plus tôt aux hauts fonctionnaires. Il a dit que ses supérieurs ont non seulement apprécié le geste, mais lui ont également demandé de soumettre un rapport de projet détaillé. « Bandhan yog » dans les cartes astrologiques indiennes fait généralement référence à un peu de temps de prison, qui, selon les croyances, peut être évité en prenant les mesures recommandées.

Selon l’astrologue Mrityunjay Ojha – “lorsque trois corps célestes sont placés dans une position défavorable dans son thème natal, cela devient une équation qui prédit que la personne devra peut-être être emprisonnée”. Il a poursuivi en expliquant: “Dans une telle situation, nous conseillons généralement au sujet de passer une nuit en prison et de faire fournir le repas aux détenus afin d’éviter les effets néfastes.”

Le responsable a également révélé que les «touristes prisonniers» reçoivent de la nourriture et des vêtements de la prison. Les vêtements sont également de véritables uniformes de prison.

