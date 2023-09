La prison du Minnesota est verrouillée après qu’environ 100 détenus ont « refusé » de retourner dans leurs cellules en raison d’une vague de chaleur

STILLWATER, Minnesota (AP) –

Une prison du Minnesota a été placée en confinement d’urgence après qu’environ 100 détenus d’une unité de logement confrontés à des températures dangereusement élevées n’aient pas voulu retourner dans leurs cellules dimanche, ce qu’un ancien détenu a qualifié d’acte d’« auto-préservation ».

La situation est « actuellement stable » et la raison pour laquelle les détenus « refusent de retourner dans leurs cellules reste floue », a déclaré un porte-parole du département pénitentiaire.

Mais les défenseurs postés à l’extérieur de la prison de Stillwater, dont certains ont des membres de leur famille à l’intérieur, ont déclaré que les détenus en avaient assez de la chaleur excessive, de l’accès limité aux douches et à la glace, et de l’eau potable impure.

Les détenus sont placés en confinement intermittent depuis vendredi en raison de problèmes de personnel, ont-ils expliqué, ce qui signifie qu’ils sont maintenus dans leurs cellules, qui ne seraient pas équipées de climatisation. La prison se trouve à Bayport, à environ 40 kilomètres à l’est de Minneapolis, qui était soumise à un avis de chaleur l’après-midi pour des températures approchant 100 degrés Fahrenheit (37,7 Celsius).

« Mon organisation a reçu des appels de détenus qui se trouvent réellement à l’intérieur » à partir de 6h30 du matin, a déclaré Marvina Haynes de Minnesota Wrongfully Convicted Judicial Reform, dont le frère est détenu à Stillwater.

« Ce matin, ils ont décidé qu’ils n’allaient pas s’enfermer dans leurs cellules », a déclaré David Boehnke du comité d’organisation des travailleurs incarcérés de Twin Cities, ajoutant qu’il y avait eu des confinements intermittents au cours des deux derniers mois.

Le directeur exécutif du syndicat représentant les agents correctionnels de Stillwater, Bart Andersen, a déclaré dans un communiqué que l’incident est « endémique et met en évidence la vérité derrière les opérations du département correctionnel du Minnesota avec un sous-effectif chronique ».

Andersen a déclaré que de telles conditions dérangeaient les détenus en raison des restrictions sur les programmes et les temps de récréation « lorsqu’il n’y a pas suffisamment de personnel de sécurité pour protéger l’établissement ».

Haynes, Boehnke et Cathy Stroud Caldwell ont déclaré que l’action du détenu était une réponse impromptue à des conditions dangereuses.

« Ils n’ont pas eu le temps de s’organiser et de planifier », a déclaré Haynes. « C’était juste… nous ne retournerons pas dans cette cellule chaude sans eau potable et sans pouvoir nous doucher. »

Les vagues de chaleur intenses qui ont traversé le pays ont amplifié les inquiétudes concernant les populations carcérales, en particulier celles vivant dans des établissements mal ventilés ou climatisés.

Deux agents de l’établissement correctionnel de Stillwater seraient en sécurité dans une zone de contrôle sécurisée et en contact avec le personnel de l’établissement. Aucun blessé n’a été signalé.

Le Département des services correctionnels de l’État a déclaré que les membres d’une équipe de négociation de crise avaient été activés et que l’équipe d’intervention des opérations spéciales avait également été déployée « par beaucoup de prudence ».

Au total, environ 1 200 détenus se trouvent dans l’établissement situé juste au sud-est de Stillwater, à Bayport, selon les registres du département. Elle a été construite en 1914.

Kevin Reese, fondateur d’une organisation de justice pénale, Until We Are All Free, a décrit Stillwater comme un « four à pizza » en été. Il y a été incarcéré pendant les étés de 2006 à 2009.

« C’est un bâtiment vieux de 100 ans sans climatisation, sans air central », a déclaré Reese. « Les murs transpirent. »

The Associated Press