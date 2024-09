La prison du comté d’Arkansas et le prestataire de soins de santé acceptent un règlement de 6 millions de dollars suite au décès d’un détenu en 2021

LITTLE ROCK, Arkansas — Un comté de l’ouest de l’Arkansas et un prestataire de soins de santé ont convenu d’un règlement de 6 millions de dollars avec la famille d’un homme qui est mort de déshydratation et de malnutrition alors qu’il était détenu dans une prison locale, a déclaré jeudi un avocat de la famille.

Le comté de Sebastian et Turn Key Health Clinics LLC ont accepté de payer chacun 3 millions de dollars à la famille de Larry Eugene Price Jr. pour régler un procès intenté à la suite du décès de Price en 2021, a déclaré l’avocat Erik Heipt dans un communiqué de presse.

« L’ampleur de ce règlement reflète l’ampleur de l’atrocité qui a eu lieu », a déclaré Heipt. « Nous avons été honorés de représenter la famille de M. Price dans sa quête de justice, et nous espérons que ce résultat historique enverra un message fort à chaque prison et établissement pénitentiaire d’Amérique : ce type de mépris flagrant pour la vie humaine ne sera pas toléré. »

Un porte-parole de Turn Key a confirmé que l’entreprise avait accepté le règlement. Le tribunal du comté de Sebastian a voté en faveur régler le procès le mois dernier. Un avocat du comté n’a pas répondu aux messages demandant des commentaires.

Price est décédé après avoir passé un peu plus d’un an en détention dans cet établissement en attendant son procès pour menaces terroristes. Price, 51 ans, qui avait des antécédents de troubles mentaux graves, avait été détenu à l’isolement dans l’établissement du comté, selon la plainte déposée par sa famille l’année dernière.

Le procès contre le comté de Sebastian accuse la prison et Turn Key d’avoir négligé Price alors qu’il mangeait et buvait moins au cours d’une année et que son poids était passé de 185 livres (83,91 kilogrammes) à 90 livres (40,82 kilogrammes).

Le personnel de la prison a interrompu les médicaments pour la santé mentale de Price après qu’il ait refusé de les prendre et n’a fait aucun effort pour assurer le suivi auprès du détenu afin de répondre à ses besoins en matière de santé mentale, indique le procès.

Turn Key a déclaré dans un communiqué qu’au moment du décès de Price, il fournissait des soins médicaux et huit heures de services psychiatriques par semaine, mais pas de services de conseil ou de conseil en santé mentale aiguë. Il a déclaré que le centre avait signé un contrat avec le comté pour fournir des services de conseil en santé mentale mais n’avait pas respecté ces engagements avec Price.

« Après la mort de M. Price, Turn Key et le comté de Sebastian ont convenu que le fait d’avoir un prestataire de conseil en santé mentale différent du prestataire médical et psychiatrique de la prison n’était pas dans le meilleur intérêt des patients du SCDC », a déclaré la porte-parole Kenna Griffin. « Turn Key fournit désormais tous les services médicaux, de conseil en santé mentale et psychiatriques du comté de Sebastian. »

Rodney Price, le frère de Larry Price, a qualifié la mort de son frère d’« inexcusable », mais a espéré que l’affaire et le règlement conduiraient à des changements dans le système de justice pénale.

« Même si aucune somme d’argent ne pourrait ramener mon frère à la vie, cette victoire aidera notre famille à tourner la page », a déclaré Rodney Price dans un communiqué. « Et nous espérons et prions pour que cela conduise à des changements dans la façon dont nos prisons traitent les personnes placées sous leur garde et qu’elle sauve des vies à l’avenir. »