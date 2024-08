La prison de l’Ohio organise le tout premier repas de cinq plats ouvert au public dans l’enceinte de l’établissement

GRAFTON, Ohio — Une prison d’État du nord-est de l’Ohio a annoncé que pour la première fois dans l’histoire de l’État, un repas composé de cinq plats avait été servi aux membres du public avec de la nourriture préparée par des détenus à partir de fruits et de légumes cultivés dans le jardin de la prison.

Près de 60 personnes ont dîné à l’établissement correctionnel de Grafton, où des hommes incarcérés à l’EDWINS Leadership and Restaurant Institute de la prison ont organisé l’événement dans le « EDWINS’ Garden » et le « Hope City Garden ».

EDWINS, une organisation dédiée à l’éducation dans les prisons, a organisé ce dîner dans le cadre de son cours de cuisine, proposé dans 652 prisons et centres de détention à travers le pays. Ce cours de six mois offre une formation aux personnes incarcérées, leur enseignant les techniques de cuisine, la sécurité et l’hygiène, le maniement des couteaux et d’autres certifications nécessaires pour travailler dans un établissement de restauration raffiné.

« Au sens figuré, ce qui se passe, c’est que nous redéfinissons ce qui est possible en prison », a déclaré le chef Brandon Chrostowski.

Chrostowski, demi-finaliste du prix James Beard et finaliste du titre de meilleur restaurateur, a formé un partenariat avec le personnel de l’établissement correctionnel de Grafton en 2012 et a conçu un cours pour enseigner aux hommes incarcérés les arts culinaires et l’hospitalité.

Le programme est né de la conviction que « chaque être humain, quel que soit son passé, a droit à un avenir juste et égal », a déclaré Chrostowski.

Des bouquets de roses magenta, de lys et d’autres fleurs garnissaient une table recouverte d’une nappe en lin blanc. Du pain frais et de l’huile d’olive étaient servis à chaque convive. La table était placée au milieu des deux jardins.

Les détenus cultivent une gamme de fruits, de légumes et d’herbes allant du persil au maïs et aux betteraves.

Greg Sigelmier, 40 ans, détenu au GCI, dit qu’il a hâte de participer au programme chaque semaine. Il dit que le cours l’a aidé à sortir de sa coquille.

Il s’est d’abord engagé pour travailler dans la cuisine pour le dîner parce qu’il ne voulait pas que les invités voient à quel point il était nerveux.

Après réflexion et discussions avec ses proches, il a pensé qu’il serait bon de se mettre au défi en faisant quelque chose qui le met mal à l’aise. Sigelmier a déclaré qu’il envisageait de travailler dans l’industrie du cinéma lorsqu’il sera libéré dans un an.

« Cela pourrait être le reste de ma vie. Et ils font ça pour tout le monde. Ils ne me voient pas comme un numéro. Ils me voient comme une personne », a déclaré Sigelmier.

Le repas de cinq plats a débuté par une salade de betteraves avec du fromage de chèvre et des légumes verts, suivie d’un « sac » de chou frisé avec du fromage fermier. Les invités ont dégusté du saumon rôti nappé d’une sauce béarnaise et de légumes verts braisés. L’agneau rôti avec des tomates provençales a suivi. Le dessert comprenait un gâteau de maïs avec compote de myrtilles et crème Chantilly.

Chaque plat était accompagné d’un cocktail sans alcool, l’un d’eux étant appelé le « botinique » — un soda avec un sirop de miel infusé au thym et au citron.

Le programme exige également que les participants apprennent à connaître les styles de travail et les comportements des autres et les aide à établir des relations autour de la préparation et du partage d’un repas.

« Travailler ensemble en tant que communauté et pouvoir manger la nourriture à la fin, c’est la meilleure partie. Vous devriez voir les visages de ces gars quand ils mangent juste la soupe au poulet et aux nouilles que nous avons préparée ensemble. C’est incroyable », a déclaré Efrain Paniagua-Villa, 28 ans.

Avant son incarcération, Paniagua-Villa a déclaré qu’il passait beaucoup de temps à cuisiner à la maison avec sa mère et sa sœur. Il a déclaré que cuisiner avec ses camarades de classe l’a aidé à combler le vide laissé par son séjour en prison il y a deux ans et demi.

Selon l’organisation, les hommes incarcérés dans le cadre du programme culinaire EDWINS du GCI purgent une variété de peines allant de la peine de courte durée à la peine à perpétuité et sont âgés de 20 à 70 ans.

Certains des hommes du programme EDWINS obtiendront leur diplôme et auront la possibilité de postuler pour travailler dans de nombreux restaurants de la région de Cleveland après leur libération.

« Beaucoup de nos gars qui vivent ici rentrent chez eux, donc ils rentrent chez eux pour être nos voisins. Nous voulons que nos voisins soient préparés à être des citoyens respectueux des lois, et c’est l’objectif de ce programme. Il ne s’agit pas seulement d’apprendre aux gars à cuisiner ou à préparer la nourriture », a déclaré Jerry Spatny, directeur du GCI. « Cela leur donne des compétences de réinsertion afin qu’à leur retour, ils puissent réussir dans cet environnement. »