La prison de Channel 4 montre que HMP reçoit une nouvelle tournure choquante alors que la formation entièrement masculine se prépare à être enfermée

JACK Whitehall dit que sa série Travels With My Father a rendu son père plus célèbre que lui aux États-Unis.

L’émission Netflix de la bande dessinée le voit avec l’ancien agent du showbiz Michael visiter divers endroits à travers le monde.

Et Jack dit que le public américain se souvient des bouffonneries de son père, tout en le considérant comme le «fils doofus».

Il explique : « J’ai créé ce monstre. En Amérique, deux mecs sont passés devant et l’un d’eux a dit : « Oh, c’est le gars de Travels with my Father ». Il est comme. ‘Qu’est ce que c’est?’ « C’est une émission sur un gentleman anglais estimé qui parcourt le monde avec son fils doofus. »

S’adressant au podcast Là où il y a une volonté, il y a un réveil, il a ajouté: «C’est tout ce que je suis maintenant. Le fils idiot.

Il a probablement été appelé pire.