La prison Danelo Cavalcante s’est évadée pour dépenser des millions en mises à jour de sécurité

Les responsables d’une prison de Pennsylvanie ont donné le feu vert à des améliorations de sécurité suite à l’évasion d’un détenu dangereux le mois dernier.

Le directeur par intérim de la prison du comté de Chester, Howard Holland, a annoncé que le projet coûterait entre 2,5 et 3,5 millions de dollars et qu’il devrait être finalisé dans les neuf prochains mois. BNC rapports.

Le conseil d’administration de la prison a approuvé à l’unanimité ces améliorations après l’évasion très médiatisée du condamné pour meurtre Danelo Cavalcante en août. L’une des priorités est de clôturer la cour d’exercice où a eu lieu le jailbreak.

Cavalcante s’est échappé du centre de détention en escaladant un mur en crabe et en poussant à travers des barbelés pour accéder au toit de la prison. La méthode non conventionnelle est exactement la même que celle utilisée par un autre détenu en mai – mais lors de cet incident, le détenu a été capturé en quelques minutes.

L’évasion de Cavalcante a déclenché une chasse à l’homme multi-agences de deux semaines et a suscité de vives critiques contre la direction de la prison. Cavalcante a finalement été arrêté le 13 septembre par une unité d’opérations spéciales de la patrouille frontalière.

La prison devrait installer plus de 75 nouvelles caméras de surveillance autour de ses locaux. M. Holland a déclaré qu’il envisageait également d’embaucher davantage de personnel et qu’il coordonnait le changement des vêtements de prison des détenus afin de les rendre plus identifiables en cas de nouvelle évasion.

Cavalcante s’est évadé de la prison du canton de Pocopson vers 8 h 50 le 31 août. L’officier de la tour chargé de surveiller la zone où se trouvait le bloc de Cavalcante au moment de l’évasion n’a pas averti le personnel et a été licencié quelques jours après l’incident.

L’absence du détenu n’a été constatée que lors d’un décompte lorsque son bloc est rentré à l’intérieur vers 9h50 après un match de basket. La prison a ensuite été fermée et le centre 911 a été prévenu 10 minutes plus tard.

Des agents chargés de l’application des lois escortent Danilo Cavalcante depuis une caserne de la police de l’État de Pennsylvanie à Avondale, en Pennsylvanie. (Copyright 2023 The Associated Press. Tous droits réservés.)

Pendant les 14 jours de fuite, Cavalcante a réussi à voler une camionnette et à parcourir plus de 25 miles. Il a également rendu visite à d’anciens associés et a volé un fusil .22.

La police de l’État de Pennsylvanie a annoncé la capture de Cavalcante dans la matinée du 13 septembre. Il a été arrêté par un policier K-9 nommé Yoda, qui a été relâché sur Cavalcante après avoir résisté à son arrestation dans la zone boisée, et a serré la tête de l’homme avec ses dents.

Cavalcante a été remis en détention, où il a expliqué aux autorités comment il avait réussi à survivre pendant deux semaines sans se faire prendre, allant du vol de pastèques dans une ferme à la dissimulation de ses excréments pour brouiller ses traces.

Il a depuis été transféré à l’établissement correctionnel d’État à sécurité maximale de Phoenix, dans le comté de Montgomery.

Cavalcante, qui a déjà été reconnu coupable du meurtre de son ancienne petite amie, risque désormais une évasion criminelle suite à son évasion de prison.