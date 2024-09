La prison a placé un détenu « violent » dans la cellule d’un homme et il a été tué dans les 45 minutes, selon la poursuite

Un Californien est mort en prison parce que les agents ne l’ont pas placé dans une unité de soins psychiatriques et ont plutôt assigné un délinquant sexuel « violent » condamné comme compagnon de cellule, selon un nouveau procès pour droits civils.

Yuri Brand, 39 ans, atteint de schizophrénie, a été emprisonné pour un délit non violent à la prison de Santa Rita dans le comté d’Alameda, où le personnel était au courant de son diagnostic et l’a hébergé avec la population générale de l’établissement, selon le procès fourni à McClatchy News.

Le 13 septembre 2023, au cours de son cinquième jour de détention provisoire, le personnel a placé Bryson Levy, un homme ayant des antécédents criminels violents, dans sa cellule, selon une plainte déposée le 5 septembre. À l’époque, Levy traversait un « épisode de santé mentale », selon la plainte.

Dans les 45 minutes qui ont suivi son entrée dans la cellule de Brand, Levy a attaqué Brand, l’a étouffé avec un matelas et l’a tué, indique la plainte.

Le personnel « a ignoré les antécédents violents de Levy et l’a placé dans un espace restreint avec quelqu’un qu’il pouvait victimiser, tout en négligeant de superviser correctement les deux hommes », a déclaré l’avocat Adanté Pointer, qui représente la famille de Brand, dans un communiqué de presse du 5 septembre.

Selon la plainte, Brand avait auparavant séjourné dans un centre de santé mentale lors de détentions sans rapport avec l’affaire à la prison de Santa Rita et avait reçu des médicaments. En septembre 2023, Brand n’a pas été désigné comme détenu pour troubles de santé comportementale et n’a pas reçu ses médicaments contre la schizophrénie dans l’établissement, indique la plainte.

« Nous avons l’intention de trouver des réponses aux raisons pour lesquelles les adjoints du shérif du comté d’Alameda à la prison ont hébergé M. Brand avec un individu violent au milieu d’une crise, plutôt que dans un logement de santé mentale approprié », a déclaré Pointer, de Pointer & Buelna, Lawyers For The People.

La mère de Brand, Erica Edgerly, poursuit le comté d’Alameda et plusieurs adjoints du shérif du comté d’Alameda, qui n’ont pas été identifiés dans la plainte, pour la mort de son fils.

Le bureau du shérif du comté d’Alameda et le département du conseiller juridique du comté n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de McClatchy News le 6 septembre.

En septembre 2023, Brand était détenu en prison après avoir été filmé en train de pénétrer par effraction dans une maison, où il a mangé de la nourriture et bu dans la résidence pendant deux jours, a rapporté KTVU.

Levy a finalement été accusé du meurtre de Brand et a depuis plaidé non coupable, invoquant la folie, selon KTVU.

Les informations concernant la représentation juridique de Levy n’étaient pas immédiatement disponibles.

« Brand a été soumis non seulement à une attaque mortelle mais prolongée sans qu’elle n’ait jamais été entendue ou observée par aucun adjoint du bureau du shérif du comté d’Alameda ou par d’autres employés du comté », indique le procès.

La cause du décès de Brand a été répertoriée comme une asphyxie due à une compression du cou dans le rapport d’autopsie publié par le Bureau du coroner du comté d’Alameda et fourni à McClatchy News.

La plainte indique que le bureau du coroner « a pris un temps démesuré pour rendre le corps de M. Brand à sa famille » et que leurs « questions et inquiétudes ont été encore plus intenses lorsqu’ils ont reçu le rapport d’autopsie qui décrivait la langue de M. Brand comme n’ayant « aucune contusion ni marque de morsure ». »

Lorsque la famille a examiné son corps, elle a découvert que la langue de Brand « avait une dentelure déchiquetée qui allait de la pointe jusqu’à la gorge », selon la plainte.

Le rapport d’autopsie ne mentionne pas la coupure sur sa langue, indique la plainte.

La plainte indique également que la famille ne comprend pas pourquoi le scrotum de Brand manquait de la couche supérieure de peau.

Le manque de réponses a forcé la famille à porter plainte, selon la plainte.

Edgerly exige un procès avec jury et réclame un montant non spécifié de dommages et intérêts, indique la plainte.

