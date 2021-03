Les goélands se nourrissent d’étoiles de mer mortes déversées sur un quai par des chalutiers de pêche à Hokkaido, au Japon. | Images éducatives / Groupe d’images universelles via Getty Images

Une nouvelle étude montre que la pêche industrielle a de graves émissions de carbone non déclarées.

Les fruits de mer ont généralement été considérés comme faisant partie d’un régime pauvre en carbone, mais de nouvelles recherches indiquent un lien surprenant entre la pêche et les émissions de carbone. Le chalutage de fond – une pratique de pêche largement répandue – émet autant de dioxyde de carbone que les avions font annuellement, une étude publiée mercredi dans la revue La nature a trouvé.

Le chalutage de fond, qui consiste à tirer un filet lesté le long du fond de l’océan pour attraper des fruits de mer de basse altitude tels que la crevette, le crabe et la plie, est connu pour faire des ravages sur les écosystèmes. En plus des espèces ciblées par le chalutier, les tortues et autres espèces marines peuvent se faire prendre dans les grands filets et en mourir.

En plus de cela, nous apprenons que les chalutiers rejettent également d’importantes émissions de dioxyde de carbone dans l’océan en perturbant les sédiments riches en carbone lorsqu’ils ratissent le fond marin.

Les pays ont la possibilité de s’attaquer à cette nouvelle source d’émissions et de protéger les espèces marines plus tard cette année. Les dirigeants mondiaux devraient se réunir à Kunming, en Chine, pour les négociations les plus importantes des Nations Unies sur la biodiversité depuis une décennie. Face à une sixième extinction massive croissante, un bloc de nations de premier plan appelle à la conservation de 30% des terres et de 30% des océans d’ici 2030.

Cette nouvelle étude peut contribuer à éclairer ces négociations. Cela montre que la protection de la biodiversité n’a pas signifie couper les approvisionnements en fruits de mer – et que les émissions du secteur de la pêche peuvent être réduites en même temps.

«Habituellement, nous parlerons de ces choses séparément», a déclaré Rashid Sumaila, professeur d’économie des pêches à l’Université de la Colombie-Britannique qui n’a pas participé à l’étude. «Ajouter les trois ensemble est nouveau. Ils sont tous en fait interconnectés, et ils indiquent tous la même chose: nous mettons trop de pression sur nos systèmes naturels.

Voyons comment les chercheurs disent que les nations peuvent s’attaquer à ces trois problèmes à la fois.

Découvrir une nouvelle source majeure d’émissions

Des signes avant-coureurs de la détérioration de la santé de l’océan sont apparus ces dernières années; par exemple, un tiers des stocks de poisson était pêché à des niveaux insoutenables en 2017, selon l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture. Mais c’est la première fois que des chercheurs calculent les émissions mondiales stupéfiantes du chalutage de fond.

Pour comprendre l’empreinte carbone de ce secteur, l’équipe derrière le La nature L’étude a subi un processus minutieux d’examen des registres d’exploitation minière et d’autres données afin de compiler une carte du carbone stocké dans les fonds marins à l’échelle mondiale. Ensuite, ils ont superposé cette carte avec les données de l’organisation à but non lucratif Global Fishing Watch montrant où les chalutiers ont été actifs. Enfin, ils ont modélisé les émissions libérées lorsque des sédiments dormants riches en carbone sont stimulés par cette activité de chalutage et consommés par les microbes, les convertissant en dioxyde de carbone.

La réponse: 1,47 gigatonnes (à partir de 2016). C’est plus que celui du Japon émissions annuelles, comparables à celles dont l’industrie aérienne est responsable.

De plus, une zone n’est pas épuisée en carbone après avoir été chalutée une fois. Les émissions sont toujours libérées pendant jusqu’à 400 ans à un taux de 40 pour cent des émissions de l’année initiale lorsque de nouvelles couches de sédiments sont perturbées, selon l’étude.

«Cela, pour moi, a été la partie extrêmement choquante. Dans un avenir prévisible, il n’y aura pas de fin à cela si nous continuons à pêcher », a déclaré Trisha Atwood, professeur agrégé de sciences des bassins versants à l’Utah State University et co-auteur de l’étude.

Notamment, ces émissions ne sont pas totalement équivalentes au dioxyde de carbone émis par les voitures et les usines à terre. Selon Atwood, alors qu’un une grande partie du dioxyde de carbone rejeté par le chalutage se retrouvera probablement dans l’atmosphère à long terme, certains restant dans l’océan. (Leurs recherches sur le montant précis sont en cours.)

Les émissions qui restent dans l’eau ont également de graves conséquences. L’un des plus gros problèmes concerne le rôle de l’océan en tant que puits de carbone. L’océan absorbe déjà plus d’un tiers des émissions annuelles de dioxyde de carbone. Cependant, les scientifiques s’attendent à ce que les émissions de gaz à effet de serre d’origine humaine submergent le processus d’absorption, ce qui le ralentira au cours de ce siècle.

Si l’océan n’absorbe pas autant de carbone, cela signifie que davantage se retrouvera dans l’atmosphère, provoquant le réchauffement climatique. En ajoutant plus d’émissions à l’océan, les émissions du chalutage aggravent ce problème.

« Si nous ajoutons chaque année la valeur des émissions de gaz à effet de serre de la flotte aérienne dans l’océan uniquement à cause du chalutage, cela réduira la capacité de l’océan à absorber plus de CO2 atmosphérique », a déclaré Atwood. Dans le même temps, les émissions augmentent également l’acidification des océans, qui a des effets dévastateurs effets sur les récifs coralliens du monde, entre autres.

Pour s’attaquer au problème, les pays doivent commencer à documenter ces émissions océaniques ainsi que les émissions d’origine terrestre dans leurs inventaires, a déclaré Atwood. «Je pense qu’il faut développer un programme pour commencer à comptabiliser les émissions dans l’océan de la même manière, car une fois que nous perdons l’océan en tant que puits, nous sommes vraiment en difficulté», a-t-elle ajouté. Ce type d’inventaire pourrait également aider à responsabiliser l’industrie du chalutage, tout comme les industries de l’électricité et de l’automobile sont visées par la réduction des émissions.

Trois avantages de la protection des océans: plus de biodiversité et de nourriture, moins de carbone

Si un accord international est conclu lors du sommet de l’ONU sur la biodiversité de cette année pour préserver 30% de l’océan, les nations auront l’occasion de concevoir des aires protégées en tenant compte de ces nouvelles émissions.

Pour arrêter 90 pour cent des émissions du fond marin dues au chalutage, seulement 3,6 pour cent de l’océan devraient être protégés, selon l’étude. Mais cela reste un défi: seuls 2,7% de l’océan sont «pleinement» ou «hautement» protégés aujourd’hui, ce qui signifie que aucune pêche, exploitation minière ou destruction d’habitat n’est autorisée dans ces zones.

La Chine est actuellement dans une catégorie à part en ce qui concerne les émissions de chalutage et bénéficierait donc le plus de protections supplémentaires du point de vue du carbone. La Russie, l’Italie, le Royaume-Uni et le Danemark suivent.



Tim Ryan Williams / Vox



Cependant, plutôt que de se concentrer sur un seul résultat, les chercheurs soulignent que les pays peuvent optimiser les trois objectifs – stocks de pêche, biodiversité et réduction du carbone – s’ils conçoivent soigneusement leurs aires marines protégées. De manière critique, les auteurs ont constaté que l’augmentation des aires marines protégées (AMP) peut augmenter les approvisionnements en poisson au lieu de les diminuer.

Si les pays valorisaient également la biodiversité et les stocks de poissons, l’optimisation idéale serait de protéger 45 pour cent de l’océan, ce qui conduirait à 71 pour cent des avantages maximaux de la biodiversité, 92 pour cent des avantages alimentaires possibles et 29 pour cent du carbone. avantages.

Ici, les auteurs considèrent les avantages du carbone comme secondaires, puisque les aires marines protégées sont actuellement conçues avec un accent principal sur la biodiversité.

Mais Atwood espère que cette étude contribuera à donner plus de visibilité aux émissions du chalutage et à leur importance. Les avantages carbone de la prévention du chalutage sont envisagés pour être inclus dans les marchés du carbone, a-t-elle déclaré. Cela pourrait en fait faire de ce problème une partie de la solution de la biodiversité.

«S’il y a un moyen pour eux de tirer parti des avantages carbone [creating MPAs], c’est une voie potentielle pour payer les aires marines protégées », a déclaré Atwood.

