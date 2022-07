La prise «mature» d’Ananya Panday sur Arjun Reddy sur Koffee avec Karan gagne ses nouveaux fans

Ananya Panday et Vijay Deverakonda sont récemment apparus sur Koffee With Karan saison 7 et ont créé un épisode intéressant. Ananya n’est pas étrangère aux trollages sur Internet, mais heureusement, son échange avec Karan Johar devient viral pour toutes les bonnes raisons. Lorsque Karan lui a demandé si elle était “l’une des filles” qui aimait Arjun Reddy, un personnage interprété par Vijay Deverakonda dans le film titulaire qui a été refait sous le nom de Kabir Singh en hindi, sa réponse a été jugée rafraîchissante “mature” par les utilisateurs de Twitter. .

Ananya a dit qu’elle aimait les chansons du film mais qu’elle ne serait pas d’accord avec une relation comme celle décrite dans le film, que ce soit pour elle-même ou pour ses amis. Elle a également parlé du nombre de personnes qui regardent quelque chose à l’écran et commencent à croire que “c’est normal de commencer à se comporter comme ça dans la vraie vie”.

Oui, elle était très mature dans sa réponse https://t.co/clTnacFE97 – Prabhatha (@rogobertha) 29 juillet 2022

Je l’ai aimée pour la première fois et ça aussi devant le Reel Arjun Reddy assis à côté d’elle Bien que vijay n’ait pas défendu ici contrairement à vanga, qui défend agressivement sans raison https://t.co/Nm1QGAu8CT — Sai Sunil Reddy (@SaiSunil452) 29 juillet 2022

Wow, je ne m’attendais pas non plus à cette réponse d’Ananya! Tellement bien dit Ananya @ananyapandayy!! Merci! D’accord, vous avez un nouveau fan maintenant ! https://t.co/JpJVxaD6wo — TaraSK (@TaraSK1) 29 juillet 2022

Ok maintenant je commence à l’aimer. De plus, même si les relations publiques aident avec des trucs comme ça, ça va toujours. Parce qu’il est important qu’une personne influente comme elle fasse des déclarations aussi claires et correctes sur une grande émission comme KWK ! Cela aussi assis juste à côté d’Arjun Reddy lui-même. https://t.co/JVji1ED1eZ — Enna simran idhellam | LAX stan (@simrantelex) 28 juillet 2022

@ananyapandayy waouh bien dit…. Enfin, certains ont dû dire que ce n’était pas correct. De tels films font de fausses impressions ! Est-ce que ntng fr la société. https://t.co/jsucppJpAP – Ajay Shankar (@tweetajaay) 29 juillet 2022

Dans l’épisode, alors que Karan a interrogé Vijay sur sa relation supposée avec Rashmika Mandanna, il a également laissé entendre que quelque chose se préparait entre Aditya Roy Kapur et Ananya Panday. Cependant, cette dernière n’a rien confirmé sur son statut de couple actuel, il a été révélé qu’elle sortait avec Ishaan Khatter et avait également le béguin pour Aryan Khan en grandissant.

