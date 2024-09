La prise en main de Microsoft Flight Simulator 2024 est une expérience époustouflante

Lors du redémarrage de Simulateur de vol Microsoft Lancé à l’été 2020, je l’ai qualifié de nouveau jeu le plus remarquable de la génération. En combinant les données de Bing Maps avec un modèle de vol basé sur la physique de nouvelle génération, des données météorologiques réelles et le trafic aérien en direct, Xbox Game Studios et ses partenaires d’Asobo Studio ont réussi à créer quelque chose d’extraordinaire. Mais le logiciel n’était pas sans défauts.

Au lancement, les fans se sont plaints de la taille monstrueuse de l’installation, plus de 120 Go pour commencer. Il y a également eu des problèmes graphiques dès le début, notamment des rivières qui essayaient de grimper sur les flancs des montagnes et des trous caverneux dans la Terre qui semblait défier toute explication. Mais le plus gros oubli était de loin l’absence de toute progression réelle dans le jeu, ou même d’une série de missions engageantes à effectuer. Quatre ans plus tard, ces partenaires de développement sont de retour avec une suite, intitulée Microsoft Flight Simulator 2024et je suis une fois de plus stupéfait par l’ampleur de leur ambition.

Le premier bureau de votre avatar pilote ne sera pas très joli, mais il s’améliorera à mesure qu’il acquerra une réputation plus favorable dans le secteur. Image : Asobo Studio/Xbox Game Studios

Cette fois, le nouveau mode carrière du jeu est la nouveauté phare du jeu. Il s’appuie sur plus de 3 millions d’activités générées de manière procédurale, réparties dans le monde entier. Il s’agit de tâches aussi anodines que l’acheminement de passagers VIP vers leurs lieux de vacances, ou aussi techniques que l’épandage de cultures sur une colline venteuse dans la région viticole française. Certaines missions incluent le remorquage d’une bannière ou la participation à des opérations de recherche et de sauvetage en hélicoptère dans l’arrière-pays. Quelle que soit l’activité, chaque mission comprend un briefing écrit complet, ainsi qu’un plan de vol isométrique qui montre clairement ce que les joueurs devront faire pour réussir.

Bien entendu, toutes les activités ne seront pas disponibles dès le début du jeu. Avant de pouvoir effectuer une mission donnée, les joueurs devront d’abord réussir un test de vol dans le jeu pour obtenir une certification dans cette activité particulière. Chacune des 64 certifications du jeu est basée sur un examen, et chaque examen vous coûtera de la monnaie du jeu. Ainsi, même si vous pouvez ouvrir la branche de la lutte contre les incendies de forêt de l’arbre de certification, vous voudrez peut-être effectuer quelques vols d’entraînement avant de payer pour ce vol de contrôle dans un énorme bombardier d’eau à deux moteurs.

Les joueurs comme Cassian Andor devront ici réussir des examens en jeu, payés avec la monnaie du jeu, pour débloquer de nouvelles activités en jeu. Image : Asobo Studio/Xbox Game Studios

Ce qui est encore plus intéressant, cependant, c’est l’approche globale de l’équipe en matière de disponibilité des carrières basées sur l’aviation dans Microsoft Flight Simulator 2024Les joueurs peuvent commencer leur carrière dans n’importe quel aéroport du monde. Le jeu peuplera ensuite l’aéroport de personnages non-joueurs assemblés de manière procédurale à partir de scans de visages provenant de sources régionales et de styles vestimentaires entièrement rendus. Les joueurs pourront même entendre un mentor virtuel, une sorte de boss du jeu, pour leur trouver quelques petits boulots et leur montrer les ficelles du métier.

Une fois certifiés, les missions se débloquent de manière organique partout dans le monde. Elles se renouvellent également jour après jour, 365 jours de jeu par an. Après quelques semaines de travail virtuel, les développeurs affirment que les joueurs devraient être capables de gérer efficacement leur propre entreprise de transport aérien virtuelle, d’entretenir les avions et d’acheter de nouvelles cellules si nécessaire. Plus tard, ils pourront même s’étendre à de nouvelles régions du monde et passer des examens pour de nouveaux rôles dans l’aviation.

Image : Asobo Studio/Xbox Game Studios

Le nouveau mode défi du jeu semble également intéressant. Le directeur créatif d’Asobo, David Dedeine, a promis trois scénarios « à grignoter » chaque semaine, notamment des expériences comme la course dans le canyon et des défis d’atterrissage, qui utilisent le modèle de vol et les fonctionnalités physiques les plus sophistiqués du jeu. Les joueurs dévoués peuvent même opter pour des séries compétitives de 10 semaines, avec des phases d’avancement et de relégation à plusieurs niveaux, pour prouver qu’ils font partie des meilleurs pilotes de la communauté.

De même, un nouveau mode photographe ajoute un petit mini-jeu riche à l’expérience. Peut-être aurez-vous besoin de prendre une photo du Golden Gate Bridge, a déclaré Dedeine. C’est assez simple, mais pourquoi ne pas la capturer avec le quartier financier en arrière-plan ? Ou rendre la scène au clair de lune ? Ou avec la lune elle-même dans le cadre ? Des objectifs comme ceux-ci sont dispersés dans le monde entier et peuvent être atteints en jouant à n’importe quel autre mode de jeu.

À gauche, le Grand Canyon tel que représenté dans Simulateur de vol Microsoft vers 2020. À droite, une scène similaire capturée dans Microsoft Flight Simulator 2024. Image : Asobo Studio/Xbox Game Studios et Image : Asobo Studio/Xbox Game Studios

Toutes ces activités sont stimulées par le nouveau système de génération de terrain au sol très sophistiqué de la simulation, que Xbox Game Studios appelle « Countryside ÉTAIN. » Avec cela, les développeurs affirment que les textures du sol dans Microsoft Flight Simulator 2024 Les images sont 4 000 fois plus détaillées qu’auparavant. Cela signifie que les pilotes virtuels devront survoler les sites d’atterrissage en gardant un œil sur les obstacles potentiels, comme les pierres ou autres débris. Ils devront également prêter une attention particulière à la direction et à l’amplitude des vagues lors des atterrissages sur l’eau à bord d’avions amphibies, car ces vagues peuvent désormais ralentir ou submerger l’avion.

L’auteur lors d’une randonnée sur le Bright Angel Trail dans le parc national du Grand Canyon. Photo : Charlie Hall/Polygon

Selon Jorg Neumann, directeur de Microsoft Flight Simulator, le produit dans son ensemble a été conçu sur mesure pour répondre aux besoins de trois groupes de clients très spécifiques et très différents : les fans de simulation de vol, les joueurs traditionnels et les soi-disant touristes numériques qui viennent simplement admirer le paysage. L’objectif final, a-t-il déclaré, était finalement le même qu’il y a quatre ans : former davantage de pilotes. Selon lui, les données actuelles estiment que l’industrie aéronautique manque de quelque 800 000 aviateurs, dont les postes sont cruellement nécessaires dans le monde entier. Il espère que ce manque sera comblé. Microsoft Flight Simulator 2024 peut inspirer les gens à remplir les années à venir.

Microsoft Flight Simulator 2024 devrait sortir le 19 novembre sur PC Windows et Xbox Series X.