La prise en charge des applications Android sur Windows 11 est désormais déployée sur plusieurs marchés

Microsoft a confirmé qu’il déployait désormais la prise en charge des applications Android pour les utilisateurs de Windows 11 dans 21 autres pays. À partir de mardi, WSA (Windows Subsystem for Android) est devenu disponible pour tous les utilisateurs de Windows 11 en téléchargement pour activer la prise en charge des applications Android.

Grâce à cette mise à jour, davantage d’utilisateurs peuvent profiter d’une sélection limitée d’applications Android téléchargeables depuis le Microsoft Store. Microsoft indique que la machine doit avoir au moins 8 Go de RAM (16 Go est recommandé), un SSD (disque SSD), Intel Core i3 8e génération ou supérieur, et le paramètre de plate-forme de machine virtuelle doit également être activé.

Si vous souhaitez activer la prise en charge des applications Android sur votre machine Windows, vous pouvez vous rendre dans le Microsoft Store > télécharger « Amazon Appstore » > et installer « Windows Subsystem for Android » lorsque vous y êtes invité. Une fois installé, ouvrez Amazon Appstore et connectez-vous avec un compte Amazon pour parcourir l’application. Il n’y a actuellement pas beaucoup d’applications disponibles sur l’Amazon Appstore, mais il existe des moyens de télécharger des applications à votre guise.

WSA pour Windows 11 est désormais déployé auprès des utilisateurs d’Andorre, d’Autriche, de Belgique, de France, d’Allemagne, de Gibraltar, de Guernesey, d’Irlande, de l’île de Man, d’Italie, du Japon, de Jersey, du Liechtenstein, du Luxembourg, de Monaco, de Saint-Marin, d’Espagne, de Suisse, Royaume-Uni, États-Unis, Cité du Vatican/Saint-Siège.

