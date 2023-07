La prise en charge de l’identification universitaire arrive sur Samsung Wallet

Samsung a annoncé ce matin l’ajout de la prise en charge de l’identification des étudiants universitaires à l’intérieur de Samsung Wallet, permettant aux étudiants de nombreuses écoles à travers le pays d’abandonner les cartes en plastique.

Pour que cette fonctionnalité fonctionne, Samsung s’est associé à Transact Campus, une société de solutions de paiement et d’identifiants mobiles qui dessert plus de 1 800 établissements d’enseignement supérieur. Si vous allez à l’école et que vous avez entendu parler de Transact Campus, il est possible que votre carte d’étudiant soit désormais prise en charge dans Samsung Wallet. En raison du nombre d’écoles soutenues, il n’y a pas de liste réelle, mais vous pouvez contacter l’entreprise ici à voir sur l’éligibilité.

Les cartes d’identité scolaires sont beaucoup plus modernes que ce qu’elles étaient. Désormais, ils peuvent faire office de clés de porte et la même chose s’appliquera à ces versions numériques. Après avoir ajouté un identifiant scolaire à Samsung Wallet, vous pourrez utiliser votre appareil pour déverrouiller les portes dans des endroits comme les dortoirs et les bâtiments universitaires. De plus, si l’école le prend en charge, les étudiants peuvent utiliser des identifiants numériques pour les paiements NFC dans les magasins du campus, les distributeurs automatiques, etc.

Pour ceux qui craignent de manquer de jus de batterie et de perdre ensuite l’accès à votre carte d’étudiant, il existe une fonctionnalité appelée Power Reserve dans Samsung Wallet. La réserve de marche permet à un utilisateur d’utiliser son identifiant même lorsque son téléphone s’est éteint en raison d’une batterie faible. Plutôt cool, non ?

Cela se déroule maintenant.

// Samsung