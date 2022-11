La prise en charge Apple Tap to Pay sur iPhone arrive sur les applications PayPal et Venmo

PayPal a annoncé que la prise en charge de Tap to Pay sur iPhone – une fonctionnalité qui permet aux entreprises d’accepter les paiements sans contact à l’aide d’un iPhone sans matériel supplémentaire – arrivera “bientôt” sur les applications PayPal et Venmo.

Apple a annoncé sa nouvelle fonctionnalité “Tap to Pay on iPhone” en février. Cette fonctionnalité transforme théoriquement l’iPhone en un terminal de paiement, les entreprises pouvant accepter Apple Pay, les cartes de crédit et de débit sans contact et d’autres portefeuilles numériques par une simple pression sur leur iPhone.

Disponible uniquement aux États-Unis, Tap to Pay sur iPhone est désormais utilisé dans les magasins Apple Store du pays, ainsi que chez les marchands utilisant Square et l’application iOS Square Point of Sale.

Grâce à la technologie Tap to Pay sur iPhone d’Apple, les clients marchands américains pourront bientôt accepter les cartes de débit ou de crédit sans contact et les portefeuilles mobiles, y compris Apple Pay, à l’aide d’un iPhone et de l’application iOS PayPal ou Venmo.