La prise en charge 1440p est déployée dans le monde entier sur PlayStation 5 aujourd’hui

La prise en charge de 1440p pour la PlayStation 5 n’est plus en version bêta et commence à être déployée dans le monde entier aujourd’hui. C’est idéal pour les joueurs qui utilisent des moniteurs 1440p. Eh bien, presque idéal.

Le 1440p ne prend en charge que les sorties 60Hz et 120Hz, le taux de rafraîchissement variable (VRR) n’est pas disponible. Le VRR n’est pris en charge que pour les modes 1080p et 2160p.

Mis à part les changements de résolution, cette mise à jour active les “listes de jeux” ou, tout simplement, les dossiers. Vous pouvez créer jusqu’à 15 listes de jeux avec jusqu’à 100 éléments par liste (il peut s’agir de jeux sur disque, numériques et en streaming).

De plus, cette mise à jour facilite le retour en arrière dans un jeu en affichant la dernière activité à laquelle vous étiez engagé lors de votre dernière partie. Et si vous voulez essayer l’audio 3D, il est maintenant beaucoup plus facile de basculer entre celui-ci et l’audio stéréo standard pour voir celui que vous préférez.











Listes de jeux • Activités en cours • Comparaison de l’audio 3D et de l’audio stéréo

Une nouvelle fonctionnalité est disponible en avant-première : la recherche YouTube via des commandes vocales. Vous pouvez dire “Hé, PlayStation, trouve sur YouTube” et l’application YouTube apparaîtra et effectuera la recherche (même pendant le jeu). Notez que cela n’est disponible qu’en anglais et uniquement pour les joueurs PS5 enregistrés aux États-Unis et au Royaume-Uni pour le moment (encore une fois, c’est un aperçu).

Ce sont les nouvelles fonctionnalités déployées aujourd’hui, mais de grandes mises à niveau sont prévues pour l’application PS pour Android et iOS à venir plus tard ce mois-ci.

Lorsque l’application recevra la mise à jour, vous pourrez lancer une session PS Remote Play directement depuis votre téléphone ou votre tablette, assurez-vous simplement que la PlayStation 5 est en mode repos.









L’application PS sera mise à jour pour lui permettre de démarrer des sessions de lecture à distance et de demander des sessions de partage d’écran

De plus, l’application PS vous permettra de demander une session de partage d’écran à vos amis afin que vous puissiez les regarder jouer (ou pour faciliter la coordination).

