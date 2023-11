La prise d’otages à l’aéroport de Hambourg prend fin après 18 heures – DW – 11/05/2023

UN homme qui a utilisé sa voiture pour s’introduire dans la zone sécurisée de l’aéroport de Hambourg a été arrêté dimanche, a indiqué la police, mettant fin à une prise d’otages de 18 heures qui a paralysé l’aéroport.

On pense que le suspect avait sa jeune fille dans la voiture avec lui et qu’il la gardait en otage. La police a déclaré que l’enfant de quatre ans était indemne.

“La prise d’otages est terminée, l’homme a laissé sa voiture avec sa fille et a été interrogé par les forces de sécurité sans résistance”, a indiqué la police locale.

Le trafic aérien a été suspendu jusqu’à nouvel ordre, les approches de l’aéroport étant bloquées, selon les responsables de l’aéroport.

L’aéroport de Hambourg a annoncé dimanche que les vols avaient repris, mais il a noté que des annulations et des retards considérables persistaient.

“Veuillez garder un œil sur le statut de votre vol et contacter votre compagnie aérienne si nécessaire”, a indiqué l’aéroport.

Négociations en turc

La police avait exhorté les passagers et autres membres du public à rester à l’écart de l’aéroport.

“Nous devons actuellement supposer qu’il est en possession d’une arme à feu réelle et éventuellement d’engins explosifs de type inconnu”, avait indiqué dans la matinée la police, précisant qu’elle restait en contact avec le suspect.

Les autorités pensent que le suspect est engagé dans un « conflit concernant la garde ». Samedi, sa femme a contacté la police au sujet d’un possible enlèvement d’enfant. Quelque temps plus tard, l’homme a franchi une porte fermée de l’aéroport de Hambourg, tirant deux coups de feu en l’air et lançant “une sorte de cocktail Molotov”, selon la police.

Sa voiture s’est immobilisée sous un avion de Turkish Airlines.

La police a déployé un grand nombre d’unités sur place Image : Jonas Walzberg/dpa/photo alliance

Une porte-parole de la police a déclaré plus tard à l’agence de presse DPA que les négociations se déroulaient en turc. Cependant, il n’était pas clair dans l’immédiat si l’homme était un ressortissant turc ou un membre de L’importante communauté turque d’Allemagne. La police pense qu’il a 35 ans.

L’incident a déclenché un important déploiement de police, avec des équipes SWAT également sur place.

La porte-parole de la police, Sandra Levgruen, a déclaré à la chaîne de télévision régionale NDR que c’était “un très bon signe” que l’homme soit resté en contact avec les autorités pendant une période prolongée.

Aéroport : les chaînes d’alarme ont fonctionné « parfaitement »

Un porte-parole de l’aéroport de Hambourg a déclaré que les mesures de sécurité étaient efficaces et que les criminels disposés à recourir à la force pourraient accéder à l’aéroport.

“Pour assurer la sécurité du trafic aérien, outre des mesures structurelles, des chaînes d’alarme ont été mises en place et ont fonctionné sans problème”, a déclaré la porte-parole à l’agence de presse DPA. “Il n’est pas possible de fournir plus de détails sur les aspects de sécurité.”

Des dizaines de vols annulés

L’avion de Turkish Airlines, ainsi que plusieurs autres, ont été évacués. Les autorités ont également nettoyé les aérogares. Quelque 3 200 passagers ont été touchés et plus de 60 vols ont été annulés dimanche matin.

Auparavant, la porte-parole de la police avait déclaré à DPA que les autorités essayaient de négocier une solution, et a déclaré que c’était « absolument un bon signe » que les négociations prennent beaucoup de temps.

“Il veut nous parler”, a-t-elle déclaré à l’agence.

