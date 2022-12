La prise de vue unique de l’officier de l’IFS nous avertit de la façon dont les espèces dominantes se sont éteintes en premier

Lorsque nous parlons de la crise environnementale, la plupart de ses problèmes tombent dans l’oreille d’un sourd car nous prenons ou contribuons rarement à un grand pas qui peut éventuellement apporter un « changement ». Qu’il s’agisse de la surexploitation des ressources naturelles ou de l’explosion de la population humaine, la liste des problèmes concernant la Terre est interminable. Et l’un de ces grands débats qui se poursuit autour de nous concerne l’extinction massive. Cela fait des lustres que nous n’avons pas raisonné sur le fait qu’une augmentation de la population humaine entraîne une diminution de l’habitat des autres êtres vivants en raison de notre attitude « égoïste » et non durable. Cependant, notre tendance à rester réfractaire à tout ce qui n’est pas « nous » est encore plus ancienne.

Nous avons presque fermé les yeux sur les scientifiques et les écologistes qui nous mettent en garde contre le risque de notre extinction, qui est imminente si la menace actuelle du changement climatique se perpétue. Cependant, la prise unique d’un officier de l’IFS pour nous avertir de la même chose ne manquera pas d’attirer notre attention et de nous faire nous demander si une telle domination est durable pour nous-mêmes ou non. À notre grande honte (et à notre négligence), la réponse est un grand NON !

L’officier du Service forestier indien Parveen Kaswan a partagé une caricature sur son compte Twitter qui montrait un homme debout au sommet d’une structure qui ressemblait à une maison faite de cartes. Cela faisait allusion à l’humanité vivant sur la terre et dominant les autres espèces vivantes, prenant leur place dans la nature pour satisfaire leurs «propres» désirs. La structure montrait un homme debout au-dessus d’autres espèces, y compris des oiseaux, des animaux, des insectes, etc. Alors que cela nous ferait remarquer “Pourquoi devrions-nous nous soucier de l’extinction des autres ?”, la légende de l’officier avait la réponse la plus directe qui disait : “Dans à chaque extinction de masse antérieure, l’espèce dominante s’est éteinte avant tout.

La publication sur les réseaux sociaux a ainsi donné un message puissant “Comment la domination ne cache pas la réalité”. Les utilisateurs ont commencé à commenter le message et ont réagi à la résolution indispensable du problème environnemental. “Le minimalisme et l’antinatalisme sont une exigence de notre génération”, écrit un internaute tandis qu’un autre souligne, “Appel à l’alerte”. D’autres ont également tenu à souligner le problème en inondant la section des commentaires de leurs réactions.

Le minimalisme et l’antinatalisme sont une exigence de notre génération— Sarvesh Shukla/सर्वेश शुक्ला (@ Sarvesh3107) 28 décembre 2022

Profond mais qui ne comprend que peu 😢 #la nature est puissant n nous sous-estimons quotidiennement— Nisha rai (@nisharai_ggc) 28 décembre 2022

N’est-il pas grand temps de se lever et de réaliser avant que mère nature ne donne une autre alarme violente pour s’asseoir et pleurer ?

