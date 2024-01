La prise de sang de 20 minutes donne de l’espoir aux femmes susceptibles d’être atteintes du syndrome des ovaires polykystiques

Un test sanguin produisant des résultats en moins de 20 minutes pourrait accélérer et simplifier le diagnostic d’une des principales causes d’infertilité féminine, la croissance des poils du visage et la prise de poids.

Le test détecte le syndrome des ovaires polykystiques, ou SOPK, une maladie qui touche environ une femme sur dix en âge de procréer au Royaume-Uni. Cela entraîne des règles abondantes ou irrégulières, de l’acné et des problèmes de conception, ainsi qu’un excès de poids et une pilosité faciale.

Le SOPK se développe lorsque les ovaires, deux glandes qui stockent les ovules d’une femme et produisent des hormones pour contrôler les règles et la grossesse, commencent à libérer un excès d’androgènes ; ce sont des hormones « mâles » comme la testostérone, que le corps des femmes produit également en petites quantités.

On ne sait pas pourquoi cela se produit (bien que le SOPK puisse être héréditaire), mais l’excès d’androgènes perturbe les règles et déclenche d’autres symptômes tels que la pousse des poils sur le visage, la poitrine et le ventre.

Les androgènes provoquent également le développement de dizaines de minuscules excroissances ressemblant à des kystes à la surface des ovaires. Les kystes sont remplis d’ovules immatures qui ne sont pas libérés en raison d’un dérèglement hormonal. Cela entraîne une réduction des problèmes d’ovulation et de fertilité (environ un tiers des cas d’infertilité chez les femmes sont liés au SOPK).

La maladie est incurable et tout traitement se concentre sur la lutte contre les symptômes.

Le test sanguin prélève un échantillon du bras – beaucoup moins intrusif que les scanners vaginaux que les femmes devaient subir jusqu’à présent

Un diagnostic précoce est essentiel, car le SOPK est également lié à un risque accru de diabète de type 2, car il affecte la capacité du corps à utiliser l’insuline, l’hormone qui aide à éliminer le sucre du sang.

Cependant, les recherches suggèrent qu’environ un tiers des femmes touchées par le SOPK attendent deux ans ou plus avant d’obtenir un diagnostic.

La maladie est généralement diagnostiquée sur la base des symptômes, puis les patientes sont référées à l’hôpital pour une échographie, au cours de laquelle une sonde est insérée dans le vagin et déplacée pour faire rebondir les ondes sonores sur la surface des ovaires.

Ces ondes sonores sont ensuite converties en une image informatique pour identifier toute excroissance. Cependant, de nombreuses femmes trouvent ce contrôle intrusif, inconfortable et peu pratique. Le nouveau test, approuvé la semaine dernière au Royaume-Uni pour vérifier le SOPK, pourrait réduire considérablement les délais de diagnostic.

Appelé test Elecsys Anti-Müllerian Hormone Plus – ou AMH Plus – il est déjà utilisé par le NHS pour mesurer la fertilité féminine.

L’hormone anti-müllérienne (AMH) est produite par les cellules des ovaires. Des niveaux plus élevés suggèrent normalement qu’une femme a un nombre d’ovules sain.

Mais l’AMH peut également être produite par des excroissances ressemblant à des kystes qui se forment sur les ovaires dans le SOPK. Le test est désormais proposé aux médecins généralistes dans le but d’améliorer la détection précoce de la maladie.

Développé par Roche Diagnostics, il consiste à prélever un petit échantillon de sang dans une veine du bras.

L’échantillon est ensuite envoyé à un laboratoire pour vérifier les niveaux d’AMH lors d’un test qui ne prend que 18 minutes – les patients obtenant les résultats le lendemain.

Adam Balen, un éminent expert du SOPK et professeur de médecine et de chirurgie de la reproduction au Leeds Teaching Hospitals NHS Trust, a déclaré que le nouveau test pourrait être une alternative plus simple aux scanners vaginaux pour de nombreuses femmes.

«Je suis favorable à tout nouveau test susceptible de faciliter un diagnostic rapide du SOPK – il s’agit d’une maladie courante qui provoque beaucoup de détresse», dit-il.