La prise de pouvoir majoritaire de Netanyahu déchire la société et ravit les ennemis d’Israël | Nouvelles du monde

La communauté internationale s’est jointe aux célébrations du 50e, 60e et 70e anniversaire de la fondation de l’État d’Israël. Cette année, le 75e anniversaire le plus important est passé presque sans préavis.

C’est en partie parce que la génération fondatrice et ceux qui ont survécu à l’Holocauste ne sont plus avec nous. L’administration doit faire des efforts maintenant pour garder vivante la mémoire de l’histoire du XXe siècle – comme avec les plans de Westminster pour le mémorial de l’Holocauste.

L’attention du monde s’est détournée malgré la crise existentielle qui atteint son paroxysme dans la seule démocratie du Moyen-Orient.

Israël perd des amis – dans le monde entier, notamment dans la diaspora juive – et en interne, quand des centaines de milliers de personnes sont descendues dans la rue cette semaine. C’était le point culminant de 29 semaines continues de protestation contre le dernier gouvernement du Premier ministre Binyamin « Bibi ». Netanyahuqui a été au pouvoir en Israël pendant 16 des 27 dernières années.

Selon les mots d’un autre ancien Premier ministre, Ehud Barak, Netanyahu, qui fait lui-même face à des accusations de corruption, est « déterminé à dégrader Israël en une dictature corrompue et raciste qui effondrera la société ».

La situation en Israël est bien sûr unique. Néanmoins, beaucoup ont observé un glissement de la « démocratie à l’autarcie » sous Netanyahu similaire à celui d’autres pays avec des dirigeants enclins à l’autocratie tels que Modi en Inde, Erdogan en Turquie et Orban en Hongrie.

Selon la Brookings Institution américaine : « Chacun de ces dirigeants a fait des efforts similaires pour coopter les institutions judiciaires et exploiter ou modifier les règles du jeu à leur propre avantage, ce qui a catalysé la dégénérescence de leur pays d’une démocratie à une démocratie autoritaire ou régime mixte. »

Il existe également des parallèles avec les récentes politiques égoïstes tentées par le Premier ministre Boris Johnson au Royaume-Uni et par le président Donald Trump aux États-Unis.

Dans le cas d’Israël, comme ailleurs, la prise de pouvoir autocratique va de pair avec le « majoritarisme » – l’exploitation d’une majorité parlementaire simple, souvent très étroite, pour annuler de manière permanente les droits et libertés de tous dans la société, y compris ceux qui n’ont jamais voté pour une telle chose .

La police israélienne tire des canons à eau sur des manifestants



Construire une majorité suffisante peut signifier satisfaire les revendications des extrémistes, certes minoritaires dans l’opinion publique. Des exemples pourraient être l’alliance du Parti républicain américain avec la droite religieuse et les anti-avortement, ou l’influence disproportionnée du Groupe de recherche européen alors que Theresa May puis Boris Johnson tentaient de réaliser le Brexit.

Israël a un système de vote électoral proportionnel dans lequel plusieurs partis politiques vont et viennent. Après une courte période dans l’opposition, le Likud de Netanyahu était le plus grand parti après les élections générales de 1922 avec 32 sièges sur un total de 120 à la Knesset, le parlement israélien.

Les partis de gauche et arabes s’en sortent mal, ne réussissant pas à franchir le seuil minimum de sièges. Netanyahu est devenu Premier ministre pour la sixième fois en formant une coalition de 64 sièges avec des partis religieux de droite, dont le Shas, le Sionisme religieux, le Judaïsme unifié de la Torah, Otzmah Yehudit et Noam.

« Pratique pour Netanyahu »

Ces partenaires ont fait de lourdes exigences à Netanyahu, dirigées par une proposition visant à bouleverser l’équilibre des pouvoirs en supprimant le veto effectif de la Cour suprême israélienne sur les actions déraisonnables des ministres du gouvernement. Cela signifierait qu’ils seraient en mesure de dicter la politique sans possibilité de contrôle par les tribunaux. La droite religieuse serait en mesure d’imposer ses vues à la société laïque d’Israël.

Le changement serait également pratique pour Netanyahu, le libérant de ses difficultés juridiques avec les procès pour corruption. En vertu de la loi israélienne, les hauts fonctionnaires faisant l’objet d’une enquête pénale peuvent être suspendus temporairement ou définitivement. La coalition propose qu’une telle décision soit prise par le gouvernement, plutôt que par le procureur général, sans droit de révision par les tribunaux.

Image:

Netanyahu était à la Knesset pour le vote, peu après sa sortie de l’hôpital



Israël a toujours été une société argumentative. L’État n’a pas de constitution écrite parce que ses fondateurs n’ont pas pu s’entendre sur des questions aussi cruciales que le rôle des Palestiniens et de la religion juive dans la nouvelle nation.

La Grande-Bretagne n’a pas non plus de constitution écrite, mais nous avons une chambre de révision législative dans les Lords, une déclaration des droits de facto soutenue par la Convention européenne des droits de l’homme et un organe de droit indépendant supervisé par la Cour suprême.

Israël n’a aucun de ces contrôles sur le gouvernement. Au lieu de cela, depuis 1980, sa Cour suprême interprète les « lois fondamentales » quasi constitutionnelles de manière à pouvoir annuler une décision gouvernementale pour des raisons de « raisonnabilité ». C’est le pouvoir que la Knesset a voté la semaine dernière par 64-0, sans qu’aucun des partis d’opposition ne participe à la manifestation.

Image:

Les gens ont protesté contre Netanyahu lors de sa visite en Grande-Bretagne en mars





Dans le passé, la cour a utilisé la norme du « caractère raisonnable » pour invalider les tentatives d’établir des droits de propriété pour les colons israéliens sur des terres que les tribunaux jugeaient illégalement occupées. Il a contraint les autorités à prendre des mesures contre les membres de l’armée accusés d’abuser des prisonniers et contre les criminels financiers présumés.

Aryeh Deri, le leader ultra-orthodoxe du Shas – le deuxième plus grand parti de la coalition, a également enfreint la loi à plusieurs reprises. Il a supprimé son blocage sur la construction du stade de football de Jérusalem. S’il l’a forcé à quitter le gouvernement après des accusations de corruption qui ont conduit à son emprisonnement. Cette année, invoquant la norme de « raisonnabilité », il l’a empêché de rejoindre le cabinet en raison d’une condamnation pour fraude fiscale.

Menace pour les droits des femmes

Des mesures sont déjà prises pour modifier la loi afin de permettre à Deri de rejoindre le gouvernement. Entre-temps, il est prévu de saper l’indépendance du pouvoir judiciaire en réduisant le rôle joué dans la sélection des juges par le Conseil non partisan du Barreau israélien. Les droits des femmes à la pension alimentaire pour enfants seront érodés si, comme prévu, les tribunaux rabbiniques se voient attribuer un rôle statutaire dans les divorces.

Donald Trump et le Parti républicain américain ont également utilisé le majoritarisme du Congrès pour forcer leurs nominations à la Cour suprême des États-Unis. S’il est réélu, Trump a déjà annoncé son intention de saper davantage l’indépendance du ministère de la Justice et du procureur général des États-Unis.

Les plans de Netanyahu ont déclenché des manifestations de masse en Israël dès la formation du gouvernement actuel à la toute fin de l’année dernière. Le ministre de la Défense, Yoav Gallant, a été limogé pour avoir demandé l’arrêt des modifications législatives « pour la sécurité d’Israël ». Après une vague de manifestations, il a été réintégré et reste en fonction.

Image:

Les gens sont descendus dans les rues des villes d’Israël pour protester contre les changements





Les manifestants sont rentrés chez eux pour l’instant. La Knesset entre en vacances jusqu’en octobre, date à laquelle les protestations devraient éclater à nouveau alors que la Cour suprême considère que la loi qui a été adoptée lui coupe les ailes. La société israélienne est déchirée.

Les émotions ont débordé dans une interview sur une chaîne de télévision publique lorsque Tamir Pardo, l’ancien chef de l’agence de sécurité israélienne du Mossad, a comparé les ministres d’extrême droite de la coalition à « prendre le Ku Klux Klan et les mettre au gouvernement ».

La bourse a plongé de 5% la semaine dernière et les principaux PDG et innovateurs parlent de déplacer certaines activités commerciales à l’étranger. Plus de 11 000 réservistes dont dépendent les Forces de défense israéliennes (FDI) ont menacé de ne pas se présenter au travail pour protester contre la nouvelle loi. Ceux-ci comprennent 200 pilotes et leurs équipes de soutien vitales pour la sécurité quotidienne d’Israël.

Les ennemis d’Israël jubilent. Dans un discours, le chef du Hezbollah, Sayyed Hassan Nasrallah, a déclaré à ses partisans qu’Israël était « sur la voie de l’effondrement, de la fragmentation et de la disparition ».

Cela semble prématuré. Le pays se mobiliserait s’il venait à être attaqué. Et, pour l’instant, il n’y a aucune menace pour l’aide militaire massive de 2,8 milliards de dollars que les États-Unis accordent chaque année.

Image:

Joe Biden a retardé à plusieurs reprises une visite à la Maison Blanche de Netanyahu. Photo : AP





Dans une lettre ouverte au président, le chroniqueur des affaires étrangères du New York Times, Thomas L. Friedman, a averti qu’il considérait la neutralisation de la Cour suprême comme le précurseur de l’annexion par Israël de la Cisjordanie. Une telle décision plongerait le Moyen-Orient et ses principaux alliés dans une crise politique, et potentiellement militaire.

Comme ses prédécesseurs, le président Biden a une relation difficile avec Netanyahu. L’administration américaine a qualifié le vote de la Knesset de « malheureux ».

Biden a reporté à plusieurs reprises une visite à sa Maison Blanche du Premier ministre israélien. Au lieu de cela, un accueil officiel complet a été réservé au président Herzog qui a tenté en vain de négocier un compromis, selon lequel les tribunaux ne pouvaient être écartés que par une décision prise formellement par l’ensemble du cabinet plutôt que par le caprice d’un seul ministre.

Netanyahu est revenu au parlement pour le vote de la Knesset contre l’avis du médecin le lendemain d’une opération cardiaque pour installer un stimulateur cardiaque. On rapporte que son souhait de retarder le vote a été ignoré par ses alliés de la coalition.

Remettre en question les limites communes fixées pour un comportement politique acceptable est mauvais pour la démocratie, pour les nations et les réputations nationales. Ceux qui cherchent à surfer sur une vague majoritaire finissent généralement par échouer.