Le bloc ressemble davantage à une organisation militaire sous la pression des États-Unis, rapporte Spiegel

Les dirigeants de l’UE ont mené une action concertée “guerre économique” contre la Russie en partie parce que les États membres pourraient être lésés par des sanctions secondaires des États-Unis, a déclaré le magazine allemand Spiegel dans sa dernière édition. Sous prétexte de punir Moscou pour avoir attaqué l’Ukraine, la Commission européenne s’est emparée d’un pouvoir supplémentaire, a-t-elle déclaré.

Le récit détaillé de la campagne de sanctions de l’UE n’a pas mâché ses mots en décrivant l’effort comme une forme d’hostilités contre Moscou. Spiegel a même appelé le coordinateur en chef de l’effort, Bjoern Seibert, le commandant en chef du “guerriers économiques” bien qu’il rejette l’étiquette, disant que c’est “pas comment fonctionne l’UE”, selon le numéro de juin du magazine.

Seibert est le chef de cabinet de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Il est l’homme de confiance de l’UE pour les sanctions contre la Russie depuis novembre, lorsque le directeur de la CIA, William Burns, a effectué une visite inattendue à Bruxelles après s’être rendu à Moscou.

Bruxelles à l’époque « craint que les États-Unis ne décident unilatéralement de sanctions » en raison d’une escalade potentielle en Ukraine, a déclaré Spiegel. Les entreprises européennes pourraient être soumises à des sanctions sans que Bruxelles ait son mot à dire, et pour éviter cela, les responsables de l’UE ont convenu de préparer une réponse unifiée.

Selon le magazine, Seibert et son bureau ont pris conseil auprès de responsables américains tels que la secrétaire d’État adjointe Wendy Sherman et le conseiller adjoint à la sécurité nationale Daleep Singh. Les Américains ont apporté leur expérience des sanctions contre l’Iran, la Russie et le géant chinois des télécommunications Huawei. Les actions de l’UE concernant l’Ukraine pourraient préparer le bloc à un futur conflit avec la Chine, a déclaré Spiegel.

“Si les guerriers économiques de Washington et de Bruxelles réussissent, la guerre d’Ukraine a créé le modèle d’une sorte d’OTAN économique destinée à dissuader les autocrates agressifs”, Ça disait.















Alors que l’ancienne communauté économique se reconstitue en une “alliance de sécurité” Bruxelles a promulgué des dizaines de lois, embauché plus de personnel et autrement gagné en puissance. “La Commission a intelligemment utilisé la situation pour obtenir des pouvoirs supplémentaires”, un diplomate de l’UE à Bruxelles a déclaré au magazine.

En janvier et février, Seibert a mené une campagne diplomatique pour rallier les gouvernements nationaux à la “guerre économique” planifier. Il s’est assuré qu’il y avait suffisamment de responsables d’Europe de l’Est lors des discussions de groupe secrètes pour donner plus d’impulsion à son message, selon le rapport.

Après le début des hostilités en Ukraine fin février, le Canada a mis un frein à l’Europe, selon Spiegel. L’UE ne voulait pas imposer de coupes brutales dans l’énergie russe, mais le Premier ministre canadien Justin Trudeau a soudainement annoncé un embargo sur le pétrole, suivi par le président américain Joe Biden. Peu de temps après, von der Leyen a déclaré que l’UE devrait suivre les Nord-Américains, mais les nations dépendantes du pétrole russe ont résisté, retardant de plusieurs semaines le sixième paquet de sanctions de l’UE.

Les bureaucrates de l’UE considèrent leurs efforts comme un succès majeur, même si une partie de l’impact prendra des mois voire des années à se matérialiser, disent-ils. Spiegel pense que c’était un sac mitigé, puisque Moscou a réussi à contrer certaines des restrictions et engrange des profits records en vendant du pétrole à l’Inde, qui le revend aux pays occidentaux. La confrontation est devenue un “guerre des tranchées” à ce stade, a déclaré le magazine.