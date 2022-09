La prise de James Kulekowskis porte Plainfield Central devant West Aurora – Shaw Local

PLAINFIELD – West Aurora n’a pas eu le ballon très longtemps en première mi-temps jeudi soir lors d’un crossover de la Southwest Prairie Conference contre Plainfield Central, mais les Blackhawks ont profité de leurs occasions en prenant une avance de 10-6 à la mi-temps.

Les tables se sont retournées en seconde période, cependant, alors que Plainfield Central a battu West Aurora, 22-6, après la mi-temps pour remporter une victoire 28-16.

Le jeu clé en seconde période pour les Wildcats a été rendu par le receveur large senior James Kulekowskis.

Plainfield Central détenait un mince avantage de 14-13 à la fin du troisième quart et affrontait les quatrième et quatrième du West Aurora 29. Les Wildcats ont choisi d’y aller, et le quart Chase Vayda a lancé une passe au fond du milieu. Kulekowskis et le défenseur de West Aurora Dariyon Douglas ont tous deux sauté dans les airs, et Kulekowskis est tombé avec lui à la ligne de 1 mètre. Lors du jeu suivant, DJ Pearson de Central a marqué un touché, et Phillip Carlton a couru dans la conversion à deux points pour donner aux Wildcats une avance de 22-13 avec seulement 0:09 à faire en troisième.

“Chase a lancé une très belle balle”, a déclaré Kulekowskis. “Je l’ai vu dans les airs et j’ai gardé les yeux dessus. C’était en quelque sorte renversé, et je suis tombé avec.

«Même si nous étions à terre à la mi-temps, nous sommes sortis des vestiaires prêts à partir en seconde période. Nous savions que nous allions pouvoir terminer ce match en force.

La défense a joué un grand rôle dans la victoire, forçant trois fois West Aurora à marquer des buts sur le terrain plutôt que de marquer des touchés. Le quart-arrière de l’Ouest Gino Martino a lancé pour 260 verges sur 13 passes sur 32, mais les Blackhawks n’ont trouvé la zone des buts qu’une seule fois.

“La défensive était énorme avec le dos contre la ligne de but”, a déclaré l’entraîneur de Plainfield Central, Rob Keane. “Trois fois, nous leur avons fait marquer des buts sur le terrain et c’était la différence. S’ils marquent des touchés sur ces entraînements, le score est très différent.

Lors du premier jeu de West Aurora après la mêlée, le quart-arrière Gino Martino s’est connecté avec Andrew Kolich pour un gain de 34 verges au Central 11. La défense des Wildcats s’est resserrée et a forcé West Aurora à se contenter d’un placement de 20 verges par Casey Roney.

Plainfield Central a dominé le temps de possession pendant la majeure partie du reste de la première mi-temps, et il a finalement capitalisé avec une passe de touché de 34 verges de Vayda à Colby Willams pour prendre une avance de 6-3 avec 1:14 à faire jusqu’à la mi-temps.

Terrence Smith de West Aurora a semblé exécuter le coup d’envoi qui a suivi pour un touché, mais un appel d’attente au milieu de terrain l’a ramené, et les Blackhawks étaient à 60 mètres. Ils ont parcouru le terrain et Martino s’est connecté avec Kolich à 12 mètres avec: 01 pour jouer dans la mi-temps. Le coup de pied de Roney a porté le score à 10-6 à la mi-temps.

Les Blackhawks ont ensuite reçu le coup d’envoi de la deuxième mi-temps et se sont dirigés vers le 11 des Wildcats avant que Roney ne marque un panier de 28 verges pour une avance de 13-6.

Plainfield Central a répondu en grand.

Quentin Howard a renvoyé le coup d’envoi qui a suivi 89 verges pour un touché, et la conversion en 2 points de Carlton a donné aux Wildcats une avance de 14-13.

West Aurora a conduit au Wildcat 25, mais Central a arrêté les Blackhawks avec un peu plus de 3:00 à faire au troisième quart, ouvrant la voie à la conduite de but qui a été mise en évidence par la prise de Kulekowskis.

Les Blackhawks sont arrivés au Wildcat 2 au milieu du quatrième quart sur une réception de 74 verges de Terrence Smith. La défense de Plainfield Central les a cependant tenus à l’écart de la zone des buts, et le troisième panier de Roney a permis à West Aurora de revenir dans un touché à 22-16.

Roman Frankiewicz de Plainfield Central est tombé sur le coup de pied en jeu qui a suivi, et Vayda a couru deux fois pour des gains de 9 et 38 verges pour atteindre le West Aurora 4. Abram Zimmerman a mis le match hors de portée en marquant à 4 verges avec 3:13 restants. Vayda a terminé avec 181 verges dans les airs et 92 au sol, tandis que Zimmerman avait 71 verges au sol.

“Ce sont des enfants durs et durs, et je ne pourrais pas être plus fier d’eux”, a déclaré Keane. “Nous leur avons dit à la mi-temps qu’il fallait 48 minutes de jeu dur et constant pour gagner un match, et nous l’avons obtenu ce soir. Nous avons eu un gros retour de coup de pied de Quentin Howard, et James Kulekowskis a fait une belle prise pour nous mettre en position de marquer.

« C’était important pour nos enfants. Lors de la semaine 1, nous étions à la mi-temps et nous n’avons pas remporté la victoire. Pour nous, être à terre à la mi-temps et revenir pour la victoire, c’est important.