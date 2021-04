PRENDRE deux vaccins différents pourrait offrir une meilleure protection contre les nouvelles variantes de Covid, estiment les chercheurs.

Les premiers tests sur des souris ont montré qu’une dose d’Oxford-AstraZeneca suivie d’un jab impérial génère plus de cellules T – vitales pour vaincre les nouvelles souches du virus.

La prise de deux vaccins différents pourrait offrir une meilleure protection contre les nouvelles variantes de Covid, pensent les experts Crédit: PA

Le professeur Matthew Snape a déclaré que « différentes combinaisons de vaccins ont montré des résultats encourageants chez la souris »

Hier, un important projet de recherche a été lancé pour étudier l’effet sur les humains du mélange de jabs.

Les scientifiques de l’Université d’Oxford recherchent 1 050 volontaires qui ont reçu leur première dose de vaccin pour en prendre une autre.

Ils essaieront de mélanger des jabs fabriqués par Pfizer, AstraZeneca, Novavax et Moderna.

Le professeur Matthew Snape, chercheur, a déclaré: «L’utilisation de différentes combinaisons de vaccins a donné des résultats encourageants chez la souris. Cela semble donner une meilleure réponse réactive.

«Cela rend encore plus excitant de voir ce qui se passe chez les humains, et laisse entendre que le mélange de vaccins pourrait être encore meilleur que le dosage standard.

« PROTÉINE DE SPIKE »

«Il est essentiel que les gens soient complètement vaccinés le plus rapidement possible, et le fait de pouvoir utiliser une variété de vaccins pourrait aider à résoudre tout problème d’approvisionnement potentiel.»

Le mélange de vaccins peut offrir une meilleure protection car ils permettent au corps d’identifier différentes parties de la «protéine de pointe» Covid.

Les experts craignent également que la prise de deux doses du même vaccin puisse amener le corps à se battre contre le médicament lui-même, atténuant ses effets.

Les vaccins contre d’autres virus, y compris Ebola, sont déjà administrés à doses mixtes car ils sont connus pour être plus efficaces.

Le professeur Jeremy Brown, membre du Comité mixte de la vaccination et de l’immunisation, a déclaré que les gens finiraient par «devoir» mélanger les doses de Covid-19.

Le professeur Jeremy Brown a déclaré: « Il y a des essais sur les réponses aux combinaisons mixtes »

Il a déclaré: «À l’avenir, il sera assez difficile de garantir que vous recevrez à nouveau le même type de vaccin.

«Il y aura donc un mélange et une correspondance qui se produiront simplement par le genre de modalités pratiques de faire une troisième ou quatrième vaccination au cours des prochaines années.

«Obtenir des données à ce sujet est important, il y a donc des essais sur les réponses immunologiques aux combinaisons de vaccins mixtes.»