La prise de cou utilisée sur Elijah McClain apparaît comme le point central du procès des officiers suite à sa mort en 2019

BRIGHTON, Colorado (AP) – Une prise de cou que la police de la région de Denver a utilisée sur Elijah McClain avant la mort de l’homme noir en 2019 n’a duré que quelques secondes, mais est devenue le point central du premier procès pénal contre des policiers et des ambulanciers paramédicaux accusés de sa mort.

Les avocats de la défense des deux premiers officiers jugés ont clôturé leur dossier vendredi sans appeler aucun témoin. Ils ont plutôt cherché à utiliser les propres témoins de l’accusation et la vidéo qui a été montrée à plusieurs reprises aux jurés pour faire valoir que les actions des agents d’Aurora Randy Roedema et Jason Rosenblatt n’étaient pas responsables de la mort de McClain.

Le procureur n’a initialement pas engagé de poursuites pénales, mais l’affaire a été réexaminée en 2020, ce qui a abouti à une inculpation pénale et est devenue un cri de ralliement pour les protestations contre les brutalités policières contre les Noirs après le meurtre de George Floyd à Minneapolis.

Les procureurs ont passé deux semaines à dresser un tableau de la force excessive de la part des policiers qui ont utilisé une prise par le cou et plaqué McClain au sol après l’avoir arrêté alors qu’il rentrait chez lui dans une rue.

Connue sous le nom de prise de contrôle carotidienne, elle a rendu temporairement inconscient le massothérapeute de 23 ans. Cela a déclenché une série d’événements au cours desquels l’état de santé de McClain s’est détérioré et il est décédé après avoir reçu une surdose d’un puissant sédatif de la part des ambulanciers, selon les procureurs.

La prise a abaissé le niveau d’oxygène dans son cerveau tandis que ses efforts pendant l’altercation ont augmenté la quantité d’acide dans son corps, a témoigné jeudi le Dr Roger Mitchell, professeur à la faculté de médecine de l’Université Howard et ancien médecin-chef de Washington, DC.

Le manque d’oxygène et l’augmentation de l’acide ont créé un « cercle vicieux », faisant vomir McClain, puis inhaler le vomi dans ses poumons, de sorte qu’il lui est devenu difficile de respirer, a déclaré Michell. Le manque de circulation dans le cerveau de McClain pendant la prise a provoqué l’éclatement des vaisseaux sanguins de ses yeux, a déclaré Mitchell.

Des photos d’autopsie de ses yeux, montrées au tribunal sous le regard de Sheneen McClain depuis le premier rang jeudi, montraient des taches brunes là où les vaisseaux se sont brisés.

Roedema et Rosenblatt, qui sont accusés d’homicide par négligence criminelle, d’homicide involontaire et d’agression, ont tous plaidé non coupables et ont refusé vendredi de comparaître pour témoigner.

Lors du contre-interrogatoire de Mitchell, l’avocat de Roedema, Don Sisson, a déclaré que McClain aurait pu provoquer l’augmentation de l’acide dans son corps en résistant à la police. Au cours de l’interrogatoire, Mitchell a déclaré qu’il ne pouvait pas dire si McClain serait mort du seul fait de sa rencontre avec la police.

« La kétamine est la cause ultime du décès ici », a déclaré l’un des avocats de Rosenblatt, Harvey Steinberg.

L’expert en recours à la force Ed Obayashi, qui a passé 25 ans dans les forces de l’ordre et a suivi l’affaire McClain, a déclaré à l’Associated Press qu’il ne croyait pas que les policiers avaient agi de manière malveillante lors du contrôle nocturne du 24 août 2019. Mais Obayashi a déclaré il est facile qu’une prise carotidienne soit mal appliquée et altère la respiration d’une personne.

« Cela peut très facilement se transformer en une manœuvre d’étouffement », a-t-il déclaré.

Obayashi a ajouté que l’interdiction des contraintes cervicales peut placer les agents dans une situation difficile lorsqu’ils doivent arrêter des suspects dangereux. « La seule autre option est de tirer sur l’individu », a-t-il déclaré.

Les avocats de l’accusation ont contesté l’affirmation selon laquelle McClain aurait opposé une résistance violente qui mériterait de le retenir et de lui tenir le cou.

Dix secondes après avoir rencontré McClain pour la première fois alors qu’il répondait à un rapport concernant une personne suspecte, l’agent Nathan Woodyard a posé ses mains sur lui, l’a retourné et lui a dit : « détendez-vous, ou je vais devoir changer cette situation », alors que McClain essayait. pour échapper à l’emprise de l’officier.

La confrontation s’est rapidement intensifiée après qu’un des officiers a déclaré que McClain avait pris l’arme d’un autre officier. Rosenblatt a tenté et n’a pas réussi à mettre McClain en prise par le cou, avant que Woodyard n’en applique une avec succès et que les agents ne le clouent au sol. On lui a injecté de la kétamine, on l’a embarqué dans une ambulance et il a subi un arrêt cardiaque sur le chemin de l’hôpital.

Son décès a été constaté trois jours plus tard.

La mort de McClain, Floyd et d’autres a déclenché une vague de législation étatique pour limiter le recours aux contentions carotidiennes qui coupent la circulation et aux étranglements qui coupent la respiration.

Depuis lors, 27 États, dont le Colorado, ont imposé certaines limites à ces pratiques, selon les données fournies à l’Associated Press par la Conférence nationale des législatures des États. Seuls le Tennessee et l’Illinois avaient mis en place des interdictions avant la mort de Floyd.

Les plaidoiries finales du procès de Roedema et Rosenblatt sont prévues mardi. Le procès de Woodyard est prévu pour la fin du mois, et le procès des ambulanciers paramédicaux Jeremy Cooper et Peter Cichuniec est prévu pour novembre. Le juge Mark Warner a décidé en janvier qu’il y aurait des procès séparés pour garantir des procédures équitables.

Brown a rapporté de Billings, Montana.