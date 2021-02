Le cauchemar de Wallstreet de «manipuler» les actions par les Redditors est peut-être loin d’être terminé.

La semaine dernière, Redditors a réussi à tirer un scénario jamais-auparavant où les prix des actions de GameStop ont bondi. Et puis a suivi AMC Entertainment.

Mais le cauchemar des Wall Street Traders est peut-être terminé: le sous-redit est toujours actif et fixe les yeux sur le prochain objectif.

Le sous-reddit est l’endroit où le chaos a commencé, car le babillard Reddit qui brisait Internet en envoyant Wall Street dans une frénésie a été brièvement rendu privé par ses modérateurs mercredi, ajoutant encore plus de confusion à une journée folle.

« Nous rencontrons des difficultés techniques basées sur une ampleur sans précédent en raison du nouvel intérêt », a déclaré un message sur le sous-répertoire WallStreetBets, ajoutant que l’application des règles du forum et de la politique de contenu de Reddit devenait de plus en plus difficile. « WSB sera de retour », ont ajouté les modérateurs.

Dans la brève pause lorsque le subreddit r / WallStreetBets est devenu privé, les comptes de médias sociaux de Reddit, y compris Instagram, ont été spammés avec des commentaires demandant sa restauration.

Wall Street se prépare pour une autre semaine de chaos du marché, avec des signes que la frénésie de la vente au détail qui a fait grimper les cours des actions de GameStop Corp et d’AMC Entertainment Holdings Inc se propage à d’autres actifs.

Certains des plus grands fonds spéculatifs de Wall Street se lèchent toujours leurs blessures après que les commerçants de détail ont cherché à faire grimper les prix des actions contre lesquelles les paris étaient massifs, ce qui a entraîné de lourdes pertes pour les principaux investisseurs.

Melvin Capital, un hedge fund au centre du drame GameStop, a perdu 53% en janvier mais a reçu des engagements pour de l’argent frais de la part d’investisseurs dans les derniers jours du mois, Reuters rapporté dimanche.

Melvin a terminé le mois de janvier avec plus de 8 milliards de dollars d’actifs après avoir commencé l’année avec environ 12,5 milliards de dollars d’actifs, selon une personne proche du dossier.

Vendredi, Andrew Left de Citron Research, qui a passé deux décennies à construire sa marque comme l’un des vendeurs à découvert les plus connus au monde, a tourné le dos aux détails publics des lacunes des entreprises, à la suite d’une réaction intense contre lui et d’autres qui ont déclaré que le détaillant vidéo GameStop’s le stock ne valait pas son prix.

«Nous avons vu la puissance d’une nouvelle base d’investisseurs, en termes de leur capacité à façonner non seulement la fortune d’une action individuelle, mais aussi la fortune d’un grand segment de marché comme le Russell 2000», a déclaré Sunil Krishnan, responsable des fonds multi-actifs chez Aviva Investors.

Au milieu des fluctuations de prix sauvages, le montant de la position couverte la semaine dernière par les hedge funds américains, achetant et vendant, était le plus élevé depuis la crise financière il y a plus de dix ans, selon une analyse de Goldman Sachs Group Inc. Néanmoins, leur exposition au marché aux stocks est toujours proche des niveaux records, a averti la banque d’investissement.

« Selon Goldman Sachs Prime Services, cette semaine a représenté le plus grand dé-brut de fonds spéculatifs actifs depuis février 2009. Les fonds dans leur couverture ont vendu des positions longues et couvert des shorts dans tous les secteurs », a écrit la banque d’investissement dans une note vendredi soir.

«Malgré ce désendettement actif, les expositions nettes et brutes des hedge funds à la valeur du marché restent toutes deux proches des niveaux les plus élevés jamais enregistrés, indiquant un risque continu de liquidations induites par le positionnement.»

Les signes se multiplient que les commerçants de détail qui ont déplacé le marché la semaine dernière se tournent plus loin que les actions américaines.

Jeudi et vendredi, le prix de l’argent a rebondi, portant les gains à environ 10% depuis que des messages ont commencé à circuler sur la plate-forme de médias sociaux Reddit exhortant les investisseurs de détail à s’entasser sur le marché et à faire grimper les prix. Le prix de l’or s’est également redressé.

Ces mouvements de marché ont mis en évidence le poids croissant des commerçants de détail sur les marchés financiers, qui avaient été dominés dans le passé par de plus grandes institutions.

«Ce qui a été surprenant au cours des derniers mois, c’est que l’ampleur de la participation des détaillants a commencé à faire bouger les cadrans», a déclaré Paul O’Connor, chef de l’équipe multi-actifs chez Janus Henderson à Londres.

«Si vous avez examiné ces données il y a quelques mois, vous pouvez voir que cela se produit. Ce n’est pas comme si ces gars-là se sont réveillés la semaine dernière », a ajouté O’Connor.

(Avec les contributions de Reuters.)