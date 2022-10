La prise de contrôle de Twitter par Elon Musk stimule les mèmes alors que les utilisateurs débattent de la liberté d’expression et de l’interdiction de Trump

Elon Musk a finalement finalisé le rachat de Twitter pour 44 milliards de dollars et a soulevé toute une série de questions. Affirmant qu'”un oiseau est libéré”, le milliardaire a également limogé un certain nombre de hauts responsables : le PDG Parag Agrawal, le directeur financier Ned Segal, le responsable politique et le directeur juridique Vijaya Gadde. Gadde était le principal responsable de l’interdiction du compte de l’ancien président américain Donald Trump de la plateforme de microblogging. Musk, un défenseur de la “liberté d’expression”, a déclaré plus tôt, dans un message aux annonceurs de Twitter, que la plate-forme ne pouvait pas être transformée en un “paysage d’enfer gratuit pour tous” où tout pouvait être dit sans conséquence. La prise de contrôle de Musk a donc suscité des spéculations sur ce que cela implique.

Parallèlement à la spéculation, bien sûr, une multitude de mèmes sont arrivés. Outre les préoccupations concernant la liberté d’expression, il y a la question de savoir si l’interdiction du compte de Trump pourrait être annulée ou non.

“La raison pour laquelle j’ai acquis Twitter est qu’il est important pour l’avenir de la civilisation d’avoir une place publique numérique commune, où un large éventail de croyances peut être débattu de manière saine, sans recourir à la violence”, avait écrit Musk dans son message. aux annonceurs Twitter. “Il y a actuellement un grand danger que les médias sociaux se divisent en chambres d’écho d’extrême droite et d’extrême gauche qui génèrent plus de haine et divisent notre société”, a-t-il ajouté.

Musk était au siège social de Twitter à San Francisco cette semaine, rencontrant des employés et ayant des conversations impromptues avec eux dans le café, selon le rapport Insider. Mercredi, il est entré dans le bâtiment avec un grand lavabo de salle de bain, un clin d’œil au fait qu’il était le nouveau PDG de Twitter.

