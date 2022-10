La prise de contrôle de Twitter par Elon Musk pourrait laisser les banques détenir 13 milliards de dollars de dettes – le plus gros accord bloqué jamais

L’accord Twitter de Musk pourrait laisser les banques détenir 13 milliards de dollars de dettes, a rapporté le Wall Street Journal.

Cela en ferait le plus gros accord “bloqué” et signifierait que les prêteurs pourraient vendre la dette lorsque les marchés rebondiront.

Les banques impliquées dans la prise de contrôle de 44 milliards de dollars comprennent Morgan Stanley, Bank of America et Barclays.

L’accord Twitter d’Elon Musk pourrait laisser les banques coincées avec une dette de 13 milliards de dollars, ce qui en fait le plus gros accord bloqué jamais enregistré.

Des personnes proches du dossier ont dit Le journal de Wall Street que les prêteurs aidant à financer l’accord de 44 milliards de dollars, dont Morgan Stanley, Bank of America et Barclays, ne prévoient pas de vendre la dette immédiatement pour éviter des pertes d’au moins 500 millions de dollars.

Le Journal a rapporté que si toutes les banques prenaient une telle option, elles pourraient la vendre à une valeur plus élevée lorsque les prix rebondiraient.

Cela signifie qu’il pourrait s’agir de la plus grosse transaction bloquée de tous les temps, éclipsant les milliards de prêteurs qui se sont retrouvés coincés après la crise financière de 2008.

Les banques ont accepté de fournir une dette à Musk plus tôt cette année avant que des investisseurs ne soient trouvés, comme c’est la coutume dans les rachats par emprunt.

La hausse des taux d’intérêt et une récession imminente ont semé le doute et les critiques publiques de Musk sur Twitter n’ont pas aidé le processus, selon The Journal.

Le temps est un autre facteur, car Musk et Twitter doivent conclure l’accord d’ici le 28 octobre ou faire face à un procès en novembre.

Les banques espèrent vendre une partie de la dette au début de 2023, en supposant que l’accord soit conclu et que les prix du marché s’améliorent, ont déclaré des sources au journal. Une personne qui a parlé au Journal a déclaré que la dette pourrait être divisée pour faciliter la vente.

Morgan Stanley, Bank of America et Barclays n’ont pas immédiatement répondu à la demande de commentaires d’Insider.

La prise de contrôle de Musk a suscité des critiques et des inquiétudes. Les employés sont partis l’entreprise avant la conclusion de l’accord, et Twitter a rapports refusés que l’homme le plus riche du monde prévoyait de supprimer 75 % de ses effectifs.

Pendant ce temps, le gouvernement américain envisage une revue de sécurité de l’acquisitionce qui signifie que le président Joe Biden pourrait finalement tuer l’accord.