La prise de contrôle de Liverpool pourrait avoir un gros rebondissement, les investisseurs américains n’étant pas encore exclus: rapport

Après tout, Liverpool pourrait ne pas être repris par des investisseurs qataris – les groupes américains investissant dans le club étant toujours une possibilité.

Il a été largement rapporté que le groupe de propriété des Reds, Fenway Sports Group, est en pourparlers avec un groupe basé au Qatar, Qatar Investment Authority, au sujet de la vente du club. FSG a apparemment cité l’achat de Chelsea par Todd Boehly et l’effondrement de la Super League comme raisons de lancer la vente maintenant.

Mais bien que QIA reste l’option la plus probable pour une prise de contrôle, ce n’est pas la seule option pour Liverpool.

Le propriétaire de Liverpool John W. Henry et sa femme Linda Pizzuti Henry rencontrent Jurgen Klopp avant la finale de la Ligue des champions 2022 contre le Real Madrid (Crédit image : Michael Regan – UEFA/UEFA via Getty Images)

Steve Horowitz, co-fondateur d’Inner Circle Sports – un conseiller de FSG, quand ils ont acheté Liverpool il y a 13 ans (s’ouvre dans un nouvel onglet) – estime que Liverpool pourrait encore être sur la table des investisseurs américains qui cherchent à s’impliquer dans la Premier League.

“Avec un club EPL, vous possédez une équipe dans la ligue de football la meilleure et la plus regardée dans le sport préféré du monde”, a déclaré Horowitz au site Web du sport. Sportico. (s’ouvre dans un nouvel onglet) “C’est l’attraction pour les investisseurs américains et ceux de tous les coins du globe.”

Journaliste financier et éditeur pour Le courrier du dimanche (s’ouvre dans un nouvel onglet), Alex Miller (s’ouvre dans un nouvel onglet)cependant, dit qu’il y a eu des discussions concrètes entre le groupe qatari et Liverpool – mais que QIA ne s’intéresse pas uniquement à Liverpool en tant que club dans lequel investir.

“Les fusions et acquisitions avec lesquelles je parle ont confirmé qu’il existe un intérêt certain (et des discussions) entre QIA et LFC”, a-t-il déclaré. “N’oubliez pas que QIA est potentiellement intéressé par” tous les grands clubs britanniques “. Différentes sources avec différentes informations. Ça arrive.”

Liverpool n’est pas le seul club qui intéresse QIA, basé au Qatar (Crédit image : Matthew Ashton – AMA/Getty Images)

La propriété du PSG, Qatar Sports Investments, a été liée à décide d’investir dans Tottenham Hotspur (s’ouvre dans un nouvel onglet) et Manchester United (s’ouvre dans un nouvel onglet).

Sportico (s’ouvre dans un nouvel onglet) ont évalué le Liverpool Football Club à environ 3,8 milliards de livres sterling.

Moises Caicedo pourrait être l’un des deux milieux de terrain de Brighton à se diriger vers le Merseyside: les Reds seraient dans une course à quatre pour signer Alexis Mac Allister, avec trois équipes européennes qui seraient également intéressées par le vainqueur argentin de la Coupe du monde.

On pense également que Liverpool travaille sur un contrat d’été de 44 millions de livres sterling pour le milieu de terrain des Wolves Matheus Nunes, alors qu’ils pourraient affronter Tottenham pour Sofyan Amrabat, qui a joué pour le Maroc au Qatar 2022.

Dans d’autres nouvelles, l’arrivée récente d’Anfield, Cody Gakpo, a révélé que son compatriote Virgil van Dijk avait influencé sa décision de rejoindre les Reds.