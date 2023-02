La prise de contrôle de Liverpool a porté un coup dur, la valeur du club étant discutée

Liverpool est à la recherche de nouveaux propriétaires – mais a peut-être mordu bien plus qu’il ne peut mâcher.

Les rouges étaient mis en vente par Fenway Sports Group (s’ouvre dans un nouvel onglet) en novembre, avec les propriétaires américains à la recherche d’investissements. Une partie du raisonnement rapporté pour flotter une vente était l’achat de Chelsea par Todd Boehly pour environ 4 milliards de livres sterling, FSG valorisant son propre actif de la même manière.

Il y a des groupes qui seraient intéressés par Liverpool du Qatar et des États-Unis, bien qu’un ancien président qui a supervisé la vente à FSG ait maintenant affirmé que Liverpool ne serait pas en mesure de commander autant d’argent pour son club que Chelsea.

Le propriétaire de Liverpool, John W.Henry, rencontre Jurgen Klopp avant la finale de la Ligue des champions 2022 (Crédit image : Michael Regan – UEFA/UEFA via Getty Images)

“Je me demande s’ils vont [United and Liverpool] obtenir le genre de prix qu’ils ont pratiqué », a déclaré Sir Martin Broughton Le télégraphe (s’ouvre dans un nouvel onglet).

“Avec Chelsea – et je pense qu’Arsenal et Tottenham tomberaient dans la même catégorie – les gens à qui nous avons parlé étaient généralement des milliardaires étrangers qui avaient un pad à Londres et le pad à Londres était à Knightsbridge ou Kensington, Chelsea ou quelque chose comme ça.

“Donc, quand ils sont venus à Londres, ils sont allés à Chelsea. C’étaient des fans de football, et ils étaient des fans de Chelsea … ils ne seront pas des soumissionnaires pour Liverpool ou Manchester United parce qu’ils ont un pad à Londres et ils n’ont pas l’intention de déplacer leur pad à Manchester ou à Liverpool.”

Maintenant, des rapports récents ont indiqué que les Merseysiders pourraient rechercher des parties prenantes minoritaires plutôt que de vendre le club dans son ensemble.

L’ancien président de Liverpool, Martin Broughton, a déclaré que son ancien club ne serait pas en mesure d’obtenir 4 milliards de livres sterling pour leur vente. ,” il a dit. (Crédit image : John Powell/Liverpool FC via Getty Images)

“Liverpool fera mieux de prendre des co-investisseurs pour s’assurer que les propriétaires actuels peuvent travailler à leurs côtés et être convaincus que ce sont les bonnes personnes”, a poursuivi Broughton.

“Si je comprends bien, ils [FSG] sont intéressés de voir quelle est la réaction du marché. Ils pourraient être des vendeurs consentants. Ils pourraient être disposés à avoir des investisseurs, mais s’ils continuent à en être propriétaires, c’est bien aussi. C’est ma compréhension de leur position.”

Plus d’histoires de Liverpool

La prise de contrôle de Liverpool pourrait-elle être mise en doute suite aux rumeurs de Manchester United ?

La recherche d’un nouveau propriétaire s’intensifie alors que la forme bancale se poursuit: le gardien Alisson dit que les Reds ne peuvent pas se permettre de penser au football de la Ligue des champions pour le moment, tandis que la légende du club Jamie Carragher a qualifié son ancienne équipe de “chaotique”.

Pendant ce temps, le plan de Liverpool est toujours de se précipiter pour Jude Bellingham au cours de l’été.