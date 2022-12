La prise de contrôle de HSBC Canada par RBC montre les limites du système : critiques

TORONTO-

Le rachat proposé de 13,5 milliards de dollars de la Banque HSBC Canada par la Banque Royale du Canada fera l’objet d’un examen minutieux de la part des organismes de surveillance de la concurrence au Canada au cours de l’année à venir, mais les critiques disent que leur laisse est trop courte alors que les efforts aux États-Unis indiquent des moyens potentiels de faire mieux.

L’accord proposé s’inscrit dans le cadre d’une refonte généralisée de la façon dont la consolidation des entreprises a été traitée pendant des décennies, avec de nouvelles règles potentielles en préparation au Canada et aux États-Unis

Les lois canadiennes actuelles ne contestent généralement pas une acquisition en raison de problèmes de pouvoir de marché si elle laisse à l’entreprise moins de 35 % de part de marché, ce qui signifie que de nombreuses petites transactions ne sont pas suffisamment examinées, a déclaré Keldon Bester, un membre du Centre. pour l’innovation dans la gouvernance internationale qui étudie la concurrence et le pouvoir de monopole.

“Un problème clé est que notre loi sur la concurrence ne prête vraiment attention qu’aux gros joueurs et passe souvent à côté de la valeur que jouent les petits joueurs.”

Il a déclaré que la perte de la division canadienne de HSBC éliminerait un acteur qui a offert des taux hypothécaires assez agressifs ainsi que d’autres avantages offerts par un acteur plus petit essayant d’augmenter sa part de marché.

RBC est bien au courant des directives du bureau, le chef de la direction Dave McKay notant lors de l’annonce de l’accord que HSBC Canada ne représente qu’environ 2 % du marché bancaire national.

“Cela ne nous rapproche pas du seuil normal du Bureau de la concurrence, il n’y a donc aucun sujet de préoccupation à notre connaissance.”

L’acquisition d’un petit acteur peut sembler d’importance mineure en soi, a déclaré Denise Hearn, chercheuse principale au American Economic Liberties Project, mais elle survient après que de nombreux petits acteurs ont déjà été engloutis après des décennies de fusions et acquisitions permissives. .

Elle a dit que l’un des plus grands défis pour bloquer les fusions au Canada a été que d’autres problèmes de concurrence ont parfois été ignorés lorsque l’acquéreur dit qu’il peut créer des gains d’efficacité de n’importe quel degré.

“Même s’il est très évident que cela aura des effets anticoncurrentiels ou des dommages, la défense de l’efficacité est une sorte de pouvoir de veto disant:” Eh bien, cela n’a pas d’importance “.

Les États-Unis acceptent déjà moins cette justification et, dans l’ensemble, le pays progresse assez rapidement pour renforcer son processus d’examen, a déclaré Hearn, y compris un décret du président Joe Biden soulignant la nécessité de protéger et d’encourager la concurrence dans les industries réglementées par le gouvernement fédéral telles que la banque.

C’est dans cette atmosphère d’examen minutieux que la TD tente de conclure sa prise de contrôle de 13,4 milliards de dollars américains de la banque First Horizon, basée au Tennessee, et que BMO cherche à conclure son accord de 16,3 milliards de dollars américains pour acquérir la banque californienne Bank of the West.

On s’attend toujours à ce que les transactions soient conclues, en partie parce que les deux banques canadiennes se dirigent vers de nouveaux marchés plutôt que d’éliminer un concurrent où elles opèrent déjà.

Pour aider à apaiser les régulateurs, les banques ont pris de nombreux engagements, notamment qu’aucune ne prévoit de fermer des succursales, ce qui constitue un engagement physique à maintenir le choix dans un quartier.

RBC, quant à elle, ne s’est pas engagée à conserver les 130 succursales canadiennes de HSBC et on ne sait toujours pas ce qu’il adviendra des quelque 4 000 employés de HSBC, bien que RBC ait déclaré espérer en embaucher beaucoup.

Une surveillance accrue aux États-Unis a également contribué à remettre en évidence l’utilisation d’accords d’avantages communautaires, qui décrivent les engagements spécifiques et volontaires que les banques prennent dans le cadre de leur rachat.

BMO a présenté son plan d’avantages fin novembre, décrivant plus de 40 milliards de dollars d’engagements de prêt aux ménages à revenu faible et moyen, aux minorités, aux petites entreprises et aux opportunités de développement communautaire. La TD travaille également dans le cadre de sa propre entente.

La relance des accords ces dernières années a été menée par la National Community Reinvestment Coalition comme un moyen de garantir l’application des lois américaines sur les prêts équitables.

“Lorsqu’une fusion a lieu, elle devrait accroître l’accès aux services financiers et le réinvestissement communautaire”, a déclaré Catherine Petrusz, analyste principale à la coalition.

Elle a déclaré que les accords sur les avantages aident à s’assurer qu’une fusion bancaire n’aide pas seulement les actionnaires et les investisseurs, et qu’elle est particulièrement enthousiasmée par la partie de l’accord avec BMO qui prévoit que la banque forme un groupe consultatif pour comprendre et répondre aux besoins des communautés autochtones. dans l’empreinte de la banque.

“C’est un excellent modèle pour garantir que la consolidation du secteur bancaire n’entraîne pas l’exclusion des communautés ou n’ait pas d’impact négatif sur les communautés mal desservies.”

Lors de l’annonce de la fusion, McKay a déclaré que les clients de HSBC bénéficieront de leur entrée dans le giron de RBC, tandis que d’autres bénéficieront des bénéfices plus élevés de RBC, car il a noté qu’il s’agit de l’un des contribuables les plus élevés du Canada et que chaque année, il fait don de 1 % de ses pré- imposer le revenu net canadien aux collectivités dans le besoin. La banque distribue également une partie importante de ses bénéfices aux actionnaires, a-t-il déclaré.

Invitée à clarifier la position de la banque sur les avantages plus larges, la porte-parole Gillian McArdle a déclaré dans un communiqué que l’acquisition est un engagement à investir davantage dans les clients, les communautés et le personnel, tandis que l’accord verrait plus de recettes fiscales rester dans le pays.

“Nous sommes convaincus que notre accord pour acquérir HSBC Canada apportera un avantage net important dans les communautés que nous connaissons déjà bien”, a-t-elle déclaré.

Le système américain permet également des réunions publiques où les problèmes de la communauté avec les banques peuvent être soulevés. L’étape n’est pas obligatoire, mais TD et BMO ont reçu l’ordre de les parcourir lorsqu’ils ont entendu des groupes préoccupés par leurs habitudes de prêt aux minorités et aux ménages à faible revenu.

Au Canada, on ne sait pas où en sont les habitudes de prêt des banques sur ces questions, car aucune loi ne les oblige à les divulguer.

RBC a lancé un programme de prêt pour les entrepreneurs noirs à la fin de l’année dernière après l’échec d’un effort coordonné entre les banques et le gouvernement fédéral pour créer un programme plus large. La banque ne dirait cependant pas combien elle a prêté dans le cadre de l’initiative, sauf pour dire qu’elle a eu des milliers “d’engagements de clients”.

“Nous restons déterminés à prendre des mesures pour aider à créer une économie équitable et inclusive pour tous”, a déclaré McArdle.

Bien qu’une grande partie de cela soit bien en dehors de ce que le Bureau de la concurrence pourra examiner, l’accord est également soumis à l’approbation de la ministre des Finances Chrystia Freeland, qui peut adopter une vision plus holistique, a déclaré Bester.

Il a dit que puisque HSBC n’a pas dit qu’elle s’engageait à quitter le Canada, seulement qu’elle cherchait à vendre l’unité, une fusion bloquée pourrait simplement maintenir le statu quo.

“Il s’agit vraiment, je crois du moins, de ce que dit le ministre?”



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 26 décembre 2022