La priorité de l’Angleterre au Qatar reste simple : ramener la Coupe du monde à la maison ! C’est l’heure

Emir on y va !

C’est l’heure.

Fini les discours de vertu, les comédiens brûlant dix mille dollars ou les diatribes enfantines d’hommes appelés Infantino.

Harry Kane sera le capitaine de l’Angleterre alors qu’ils entament leur dernière odyssée en Coupe du monde au Qatar Crédit : Getty

Aujourd’hui, l’Angleterre entame sa dernière odyssée en Coupe du monde.

Et nous pouvons commencer à rêver de ce qui compte vraiment : un triplé de Harry Kane, Pickford triomphant lors d’une séance de tirs au but et, peut-être, la rédemption de Harry Maguire.

Car une chose est claire.

Toute la cupidité, la corruption et le mépris derrière la décision de donner au Qatar la finale de la Coupe du monde ne peuvent jamais détruire notre amour du beau jeu.

La plupart des fans en ont assez d’être impuissants dans le débat sur l’attribution par la Fifa du plus grand tournoi du monde à l’une des sociétés les plus fermées du monde.

Ils veulent juste regarder des matchs dans des pubs où des pintes de Budweiser seront vendues librement et joyeusement coulées.

Les stars anglaises, dirigées par Kane portant le brassard arc-en-ciel, feront part de leur propre déception.

Mais leur priorité reste simple : le ramener à la maison !

Jesse Owens n’a pas bronché devant les racistes d’Hitler en 1936.

Il est sorti et a remporté quatre médailles d’or olympiques.

De même, il n’y aura pas de plus grand message au Qatar qu’une victoire totale pour une nation ouverte, libre et tolérante.

Une terre d’espoir et de gloire. Alors viens l’Angleterre !

C’est l’heure.

Barmy suisse

Hier, DOWNING Street s’est empressé d’appuyer l’idée qu’ils prévoyaient une relation à la suisse avec l’UE.

Bien. Ce qui est troublant, c’est que des personnalités très haut placées au cœur du gouvernement le suggèrent même.

Rishi Sunak est un vrai Brexiteer – maintenant il doit livrer Crédit : Getty

Une relation à la suisse signifierait adhérer aux règles de l’UE, sans avoir son mot à dire sur la manière dont elles sont élaborées.

Il rendrait le contrôle à Bruxelles et, avec le temps, même la libre circulation serait de retour sur la table.

En bref, ce serait une trahison du Brexit et équivaudrait à une note de suicide dans les sièges du mur rouge.

Covid a, de manière compréhensible, retenu le gouvernement lorsqu’il s’agit de maximiser les avantages du départ.

Rishi Sunak est un vrai Brexiteer.

Maintenant, il doit livrer – et s’assurer que son chancelier n’a aucun doute sur l’importance de la mission.

Récompensé

C’était assez blessant quand Harry et Meg sont allés à la télé pour accuser les Royals seniors de racisme sans aucune preuve.

Qu’ils acceptent ensuite d’accepter un prix pour leur position “héroïque” contre le “racisme structurel” de la Robert F Kennedy Human Rights Foundation à New York est écœurant.

Harry et Meg accepteront un prix pour leur position “héroïque” contre le “racisme structurel” Crédit : Getty

RFK, un ancien procureur général des États-Unis, a été un chercheur de vérité tout au long de sa vie.

Quelque chose qui manque en ce qui concerne les Sussex.