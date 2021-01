Bloomberg

L’équipage de Reddit pourrait trouver des produits plus difficiles après avoir roulé de l’argent

(Bloomberg) – Des signes indiquant que le marché de l’argent était sur le point d’être frappé par une pression courte de style GameStop sont apparus mercredi.C’est alors que des commentaires ont commencé à apparaître sur le forum Reddit r / wallstreetbets – le conseil des investisseurs désormais célèbre pour avoir triplé la société de jeux vidéo. part cette semaine. Les gens ont commencé à s’entraider pour s’approprier le plus gros produit négocié en bourse de l’argent. Les banques ont maintenu les prix de l’argent artificiellement bas, ont-ils déclaré, masquant un réel manque d’approvisionnement. Aidez à mettre un terme à «LA PLUS GRANDE PRESSION COURTE AU MONDE», a déclaré une affiche. Dire qu’il y avait une stratégie reviendrait à surestimer les choses. Jeudi vers 8h30, heure de New York, des day traders décidés à donner une leçon à certaines banques ont commencé à inonder iShares Silver Trust. Leur achat a fait grimper les prix du métal sous-jacent de 6,8%, le plus depuis août. Et juste comme ça, un ETF est devenu le cheval de Troie qui a aidé les trésors de Reddit à franchir les portes du monde des matières premières pour la première fois depuis qu’ils ont commencé à renverser les actions. Les mineurs du métal se sont ralliés. Futures gagnées. Un record de 3,1 millions de contrats d’options iShares Silver Trust négociés. La volatilité était différente de tout ce que James Gavilan, consultant sur le marché des matières premières avec plus de deux décennies d’expérience dans les métaux précieux, n’avait jamais vu. C’était «ahurissant, à couper le souffle, c’est vraiment choquant», a-t-il déclaré alors que les prix continuaient de monter. Au moins une personne du tableau r / wallstreetbets a noté pour la première fois le mouvement de la foule au-delà des actions. Quelques heures avant la course, quelqu’un a posté: «Le marché deviendrait catatonique si WSB déclenchait une courte pression sur une marchandise. Allez-y. »La manipulation du marché a été le cri de ralliement des théoriciens du complot dans les cercles des métaux précieux pendant des décennies, voire des siècles. Avec leurs railleries constantes contre les banques et le grand gouvernement de connivence pour masquer l’inflation, ce n’était qu’une question de temps avant qu’eux-mêmes et les investisseurs de détail faisant rage contre la machine financière unissent leurs forces. L’argent au comptant a prolongé ses gains vendredi, atteignant jusqu’à 4,3%, tandis que l’iShares Silver Trust a gagné 2,4% au début des négociations à New York. First Majestic, un mineur d’argent qui a bondi de 21% jeudi, a augmenté de 13% vendredi. Beaucoup ont posté sur le même forum au sujet de l’empilement sur d’autres marchés, y compris le maïs.Mais bonne chance pour déplacer ces produits, disent les consultants et les analystes.Les fonds négociés en bourse permettent aux commerçants de détail d’accéder facilement aux marchés à terme de matières premières de manière indirecte mais significative, a déclaré Ryan Fitzmaurice, stratège des matières premières chez Rabobank. L’achat d’un ETF oblige le fonds à un moment donné à trouver plus de produits métalliques, pétroliers ou agricoles pour soutenir les transactions. Cela pourrait tuer l’élan des investisseurs qui tentent de se ressaisir. Cela pourrait également prendre des jours pour sécuriser les matériaux physiques pour soutenir l’achat d’ETF, ce qui signifie que les investisseurs peuvent perdre tout intérêt et passer à d’autres objectifs.Bien que le prix des actions dépend souvent des attentes de performance future, les matières premières sont motivées par les fondamentaux de l’offre et de la demande. Selon Tai Wong, directeur de la négociation des métaux chez BMO Capital Markets dans New, pour que les investisseurs de détail augmentent les prix de l’argent comme ils l’ont fait pour GameStop et AMC Entertainment Holdings Inc., cela pourrait prendre beaucoup plus de temps, même avec des achats infatigables de spéculateurs. York. « Vous pouvez avoir autant de flux que vous le souhaitez du côté spéculatif », a déclaré Bart Melek, stratège en chef des matières premières chez Valeurs Mobilières TD qui couvre l’espace depuis plus de 20 ans, lors d’une entrevue téléphonique. «Mais à la fin, l’offre et la demande l’emporteront.» Manque de visibilité Il y a un manque de visibilité sur les positions courtes. Les marchés des produits de base sont à la base des produits négociés en bourse, des sociétés minières et de divers autres véhicules d’investissement, ce qui rend difficile de savoir quelles institutions sont en position courte. De plus, les investisseurs de détail n’ont pratiquement pas accès aux marchés physiques. La plupart des échanges de matières premières sont effectués par des institutions, mais la taille est un autre obstacle. GameStop avait une capitalisation boursière de 1,2 milliard de dollars au début de l’année et a touché mercredi 24,2 milliards de dollars. La consommation mondiale de pétrole a été évaluée à 2,2 billions de dollars l’année dernière, le marché mondial de l’or est évalué à près de 11 billions de dollars. Pour l’argent, 1,65 milliard d’onces sont détenues dans les seuls coffres de Londres, évalués à environ 43,89 milliards de dollars. «Il n’y a pas de shorts spéculatifs agressifs sur les métaux», a déclaré Wong de BMO lors d’un entretien téléphonique. «Il n’y a pas de choix« faciles »où quelques grands investisseurs sont publiquement à découvert de très grandes positions qui ne peuvent pas être liquidées rapidement.» La poussée de Reddit est toujours réelle et la course de jeudi sur le marché de l’argent a laissé de nombreux traders inquiets et assis sur Michael McDougall, directeur général de Paragon Global Markets, un courtier en matières premières et céréales, a déclaré que, contrairement aux actions, presque tous les échanges de matières premières ont quelqu’un du côté court et le «Les contrats à terme sont différents des actions en ce sens qu’ils sont un jeu à somme nulle. Pour chaque long, il y a un court. Les stocks ne sont pas aussi équilibrés », a déclaré McDougall. « Cela ne signifie pas qu'une attaque concertée ne peut pas avoir un impact limité, mais la liquidité dans le maïs, le soja et le sucre au moins, est suffisamment importante pour absorber une grande quantité d'activité de petit compte. »