La priorité absolue du PDG d’Eli Lilly est de répondre à la demande de Mounjaro et de médicaments

Eli Lily Le PDG Dave Ricks a déclaré mardi à Jim Cramer de CNBC que sa priorité absolue était de répondre à la demande du médicament de la société, Mounjaro, qui n’est actuellement approuvé que par la Food and Drug Administration pour traiter le diabète, mais devrait bientôt être autorisé à traiter l’obésité, ainsi que d’autres conditions de santé.

« C’est ma priorité absolue, élargir la capacité de notre capacité à fabriquer non seulement Mounjaro mais d’autres médicaments similaires dans notre pipeline pour relever le défi ici », a déclaré Ricks. « Les gens sont frustrés lorsqu’ils ne peuvent pas obtenir leurs médicaments. Nous le comprenons et nous allons résoudre ce problème. »

L’action Eli Lilly a bondi de 15% mardi après son rapport sur les bénéfices meilleurs que prévu. Le stock du médicament – ​​qui a atteint un sommet historique de 538 $ en début de négociation, selon FactSet – a également été renforcé par la nouvelle selon laquelle un médicament similaire contre le diabète et la perte de poids d’une société homologue pourrait être utilisé pour traiter les problèmes cardiovasculaires.

Ricks a déclaré que l’usine récemment ouverte par la société en Caroline du Nord contribuerait à augmenter la production, ajoutant qu’Eli Lilly avait déclaré l’année dernière qu’il prévoyait de doubler sa production mensuelle d’ici décembre. Il a également déclaré que la société lancerait bientôt Mounjaro dans un flacon ainsi que dans un stylo multi-usage, ce qui contribuera à augmenter l’offre mondiale.

Ricks a déclaré qu’il pense que les produits d’Eli Lilly aideront les gens à réaliser que l’obésité doit être traitée comme une maladie, et non comme un simple problème qui peut être résolu uniquement avec un régime alimentaire et de l’exercice. Il a comparé l’obésité à la dépression, notant le rôle d’Eli Lilly dans la fabrication du Prozac, le médicament contre la dépression.

« Et avant que nous ayons du Prozac, les gens pensaient que les médecins vous disaient: » Eh bien, vous êtes juste un peu triste. Nous savons que ce n’est pas vrai, il y a quelque chose qui s’appelle la dépression clinique », a déclaré Ricks. « Nous le traitons maintenant comme une maladie. Je pense que dans cinq ou dix ans, nous regarderons en arrière et réfléchirons de la même manière à la gestion du poids chronique et à l’obésité. »