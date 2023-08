La principale voix du GOP sur la menace chinoise affirme que les restrictions à l’investissement sont insuffisantes

WASHINGTON – Une voix républicaine de premier plan sur la menace à la sécurité nationale posée par la Chine a déclaré que le plan de la Maison Blanche visant à restreindre les investissements sortants dans les entreprises militaires et de défense chinoises ne résout pas le vrai problème.

du président Joe Biden décret exécutifqui devrait être mis en œuvre l’année prochaine, « fait un pas important dans la bonne direction », mais il aurait dû représenter des investissements sur le marché public dans des entreprises chinoises collaborant avec l’armée chinoise ou complices de violations des droits de l’homme, a déclaré le représentant Mike Gallagher, a déclaré vendredi sur « Squawk Box » de CNBC.

Le décret obligera également les investisseurs américains sortants à notifier le département du Trésor sur les transactions impliquant certaines technologies qui pourraient constituer une menace pour les États-Unis.

Le républicain du Wisconsin est le président du comité spécial de la Chambre sur le Parti communiste chinois et une voix de premier plan à la Chambre sur les risques des investissements américains en Chine.

Les Américains qui investissent dans des actions de sociétés, des fonds communs de placement, des ETF et des obligations sur le marché public risquent de contribuer par inadvertance à une technologie qui constitue une menace potentielle pour la sécurité nationale s’ils s’appuient sur des sociétés financières américaines qui investissent dans des sociétés mises sur liste noire pour avoir soutenu le PCC.

Le comité du PCC de la Chambre a signalé une cinquantaine d’entreprises, y compris des entreprises de machines, d’avions et de technologie, et a créé une liste noire de facto.

Gallagher a fait valoir que les restrictions à l’investissement peuvent être utilisées à la fois de manière défensive pour la sécurité nationale et comme une arme pour affaiblir la stature économique de la Chine et ses capacités militaires en coupant les fonds.

« Le PCC est un adversaire et vous ne battez pas un adversaire ou ne dissuadez pas un adversaire en injectant des milliards de dollars dans son programme militaire et technologique », a-t-il déclaré.

Il a également soutenu que les investissements comme les régimes de retraite américains ne devraient pas dépendre des rendements des entreprises qui pourraient constituer une menace pour la sécurité à long terme des investisseurs des régimes.

« Nous devons nous demander si nous voulons que le fonds de pension, la santé globale à la retraite de millions d’Américains, dépende du succès d’investissements dans des choses comme [Chinese] porte-avions, obus d’artillerie et avions de chasse. »

La Chine est actuellement le troisième partenaire commercial des États-Unis derrière le Mexique et le Canada, une réalité qui place la Maison Blanche dans une position délicate pour tenter de restreindre des investissements américains spécifiques tout en maintenant la stabilité des relations commerciales bilatérales globales.

Les déclarations de Gallagher interviennent alors que le gouvernement chinois a annoncé jeudi qu’il envisageait des contre-mesures à l’ordre de Biden.

Le mois dernier, le House CCP Committee a envoyé des demandes de renseignements à des sociétés d’investissement mondiales basées aux États-Unis MSCI et Roche noire cherchant plus d’informations sur la façon dont les entreprises pourraient diriger les investissements américains vers les entreprises chinoises sur une liste noire du comité.

« Nous ne pensons pas que Blackrock ou MSCI devraient canaliser des dollars américains vers certaines entreprises comme celle-ci, et nous devons combler les lacunes et au minimum, nous assurer que les Américains ne financent pas sciemment ou inconsciemment le Parti communiste chinois », a déclaré Gallagher vendredi.

MSCI fournit des données et des analyses d’investissement pour aider les clients à prendre des décisions d’investissement sur différents marchés mondiaux. Dans une déclaration à CNBC, la société a déclaré qu’elle « s’engage de manière constructive avec le House Select Committee » et « se conforme à toutes les lois américaines applicables ».

BlackRock est le plus grand gestionnaire d’actifs au monde et a précédemment déclaré qu’il offrait à ses clients des options pour éviter d’investir dans certains secteurs chinois. La société a déclaré vendredi à CNBC qu’elle se conformait aux lois applicables et que « la majorité des investissements de nos clients en Chine se font par le biais de fonds indiciels ».

Le décret accorde à la secrétaire au Trésor Janet Yellen une large autorité pour déterminer ce qu’est un investissement couvert – trop d’autorité, selon Gallagher.

Le débat qui se prépare sur l’étendue de l’application des restrictions oppose la Maison Blanche aux sceptiques chinois de Capitol Hill, à la fois républicains et une importante cohorte de démocrates.

Yellen a déjà signalé qu’elle a l’intention de garder toutes les restrictions d’investissement « étroitement ciblées » pour protéger la sécurité nationale des États-Unis, et insiste sur le fait qu’elles ne visent pas à affaiblir l’économie chinoise.

« Même si ces politiques peuvent avoir des impacts économiques, elles sont motivées par de simples considérations de sécurité nationale », a-t-elle déclaré dans un discours d’avril.

Le Trésor est accepter les commentaires du public sur les règles proposées dans le décret jusqu’au 28 septembre. Jusqu’à présent, cependant, aucun calendrier officiel n’a été publié pour la publication des règles définitives sur les restrictions d’investissement à l’étranger.