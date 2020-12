Larry Summers, un acteur majeur des politiques financières démocrates depuis les années 1990, a déclenché l’indignation de la gauche en suggérant que l’envoi de chèques de relance de 2000 dollars aux Américains au milieu de la pandémie de Covid-19 pourrait entraîner une surchauffe de l’économie.

« Je ne suis même pas sûr d’être aussi enthousiasmé par les chèques de 600 $, et je pense que les porter à 2 000 $ serait en fait une erreur assez grave qui risquerait de provoquer une surchauffe temporaire », Summers a déclaré jeudi dans une interview à Bloomberg TV. L’ancien président de l’Université de Harvard a ajouté qu’il aimerait voir plus d’argent alloué pour renflouer les gouvernements locaux en difficulté financière, mais la promotion des dépenses de consommation ne devrait pas être une priorité.

"Des chèques de 2 000 $ seraient une erreur assez grave." L’ancien secrétaire au Trésor Larry Summers a déclaré que des contrôles de relance plus importants pour les Américains pourraient risquer de surchauffer l’économie https://t.co/Ui1v0zd7Hz pic.twitter.com/ITF6slQwKf – Bloomberg TV (@BloombergTV) 24 décembre 2020

Summers a fait ses commentaires alors que certains législateurs des deux côtés de l’allée travaillaient pour augmenter les paiements aux consommateurs à 2000 $, au lieu des 600 $ exigés dans la dernière loi de secours Covid-19. Le président Donald Trump a qualifié mardi soir le projet de loi actuel de « disgrâce » et les chèques de relance devraient être de 2 000 $. Le sénateur républicain conservateur Josh Hawley et le sénateur démocrate d’extrême gauche Bernie Sanders sont parmi les partisans de paiements plus importants aux Américains.

Aussi sur rt.com Biden dit qu’il est « peu probable » d’annuler 50000 $ de dette étudiante, dissipant l’idée de diriger l’administration « la plus progressiste »

« Je dois dire que lorsque vous voyez les deux extrêmes concorder, vous pouvez presque être certain qu’il y a quelque chose de fou dans l’air », Summers a dit. «Et donc, quand je vois une coalition de Josh Hawley, Bernie Sanders et Donald Trump derrière une idée, je pense qu’il est temps de se présenter à la couverture.

Summers était économiste à la Banque mondiale avant de rejoindre l’administration du président Bill Clinton en 1993. Il a été nommé secrétaire au Trésor de Clinton en 1999 et il était directeur du Conseil économique national sous le président Barack Obama.

« Attention à tous, » un syndicaliste autoproclamé tweeté. «Cet ancien élève de l’administration Clinton craint que le dieu de l’inflation ne nous frappe tout d’un coup. C’est drôle de voir à quel point l’austérité est fermement revenue à l’ordre du jour des Démocrates dès que l’un d’entre eux entre en fonction.

Les progressistes ont déjà peur de voir Joe Biden revenir progressivement sur des questions telles que l’annulation de la dette des collèges et la réforme de la justice pénale depuis les élections du 3 novembre. Son message conservateur sur les contrôles de relance n’a fait qu’empirer l’humeur.

Aussi sur rt.com C’est NOTRE argent! Des dizaines d’États américains se disputent devant la Cour suprême pour savoir qui peut imposer les résidents bloqués au travail à domicile

« Essayez de vous mettre dans la peau d’une personne de la classe ouvrière qui n’a connu que de plus grandes difficultés financières au cours des dernières décennies alors que les riches sont devenus plus riches », Responsable de campagne Sanders Faiz Shakir m’a dit. «Et puis écoutez ceci (Summers) pour comprendre pourquoi les démocrates ont perdu de nombreux électeurs de la classe ouvrière au profit des républicains.

Le blogueur des droits civiques Ben Spielberg a déclaré que Summers est aligner lui-même avec le chef de la majorité au Sénat Mitch McConnell et d’autres républicains qui ont résisté même à des chèques de relance de 600 $. Il est «Contre l’envoi ne serait-ce que de 600 dollars en espèces à des millions de personnes qui souffrent pendant une pandémie tout en faisant valoir que Bernie Sanders est un extrémiste.»



Un autre observateur a tweeté que les partis démocrate et républicain sont les même idéologiquement: «Tous deux président une démocratie militarisée qui utilise les Américains pour servir l’oligarchie, les méga-entreprises et le complexe militariste industriel.»



Aussi sur rt.com Les républicains et les démocrates rejettent les modifications proposées par Trump au projet de loi de secours de Covid

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!